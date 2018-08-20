Мифы о ничего не умеющих якутах – VI: Московский улус

Смена руководства республики, приход новой команды породили надежды на перемены.

Но одним из серьезных барьеров на пути к обновлению нашего общества являются мифы о якобы неспособности якутов развивать новые отрасли промышленности, грамотно управлять финансами.

В эти мифы верит и часть самих якутов.

С разрешения автора – Ивана НИКОЛАЕВА – мы публикуем фрагменты из его книги «Сокровенная история Республики», изданной в 2015 году.

6. МОСКОВСКИЙ УЛУС

Почему Якутия «не вырастила» политиков федерального уровня?

В Москве официально живет (имеет постоянную регистрацию) около 1600 якутов, фактически – свыше 20 тыс., с учетом студентов и аспирантов, а также тех, кто проживает и работает в Москве, но сохранил якутскую прописку.

А если считать и бывших якутян – то цифра приблизится к 80 тыс., это больше, чем население самого крупного после Якутска территориального образования – Нерюнргринского района (77,1 тыс.).

Поэтому Москву шутливо можно считать 36-м улусом Якутии…

Ранее мы обсуждали тему «Почему при Михаиле НИКОЛАЕВЕ не создали якутских миллиардеров?»

Теперь обсудим другую тему, которая так же сильно занимает умы многих людей – почему Михаил Николаев не выдвинул в федеральную власть побольше людей?

При этом приводят пример татар.

Якутов по всей России по данным переписи 2010 года – 478,1 тыс. человек.

Татар по всей России по переписи 2010 года – 5,310 млн. человек. И это не считая тех наших сограждан, которые имеют татарские фамилии, но считают себя русскими и во всех документах свою национальность указывают как русскую. Я таких татар встречал очень много, практически все они никогда не были в Татарстане. Но у них остались татарские фамилии и продолжают видеть в них представителей татарской нации.

Ни один видный татарин в высших эшелонах федеральной власти не был делегирован туда Минтимером ШАЙМИЕВЫМ. Вообще, не могу вспомнить ни одного, который бы попал в крупные федеральные чиновники при активном лоббировании глав своих регионов или республик.

И это естественно, вписывается в классическую схему «метрополия – провинции». Издревле во всех империях диаспора в центре метрополии рассматривалась как кадровый резерв для возможной замены глав территорий. Башкортостан возглавил Рустэм ХАМИТОВ, представитель башкирской диаспоры в Москве. Главой Калмыкии стал Алексей ОРЛОВ (калмык по национальности). В Дагестан также был отправлен главой из Москвы Рамазан АБДУЛАТИПОВ. В Ингушетии главой поставили военного разведчика Юнус-Бека ЕВКУРОВА, который свыше четверти века был оторван от родины. И таких примеров много.

Поэтому ни один региональный руководитель не был заинтересован в том, чтобы в московской диаспоре завелся сильный, яркий и заметный федеральный чин, который бы вероятно сместил его.

Исключение – когда главы регионов вынуждены делегировать кого-то в федеральные сенаторы и депутаты Госдумы. Но и в таких случаях стараются выдвигать тех, кого считают слабыми или полностью лояльными (либо зависимыми, что фактически одно и то же).

Известные на всю страну татары типа Рашида НУРГАЛИЕВА поднялись сами, он с Минтимером Шаймиевым был вообще в натянутых отношениях.

Другие добившиеся успеха в федеральных органах власти люди также сами делали себе карьеру. Председатель Верховного Совета России Руслан ХАСБУЛАТОВ также поднялся сам.

Якутов просто мало, чтобы их было много в федеральной власти.

Но и якуты добивались больших успехов.

Василий КОЛМОГОРОВ был заместителем генерального прокурора России, его звание государственный советник юстиции 1 класса равно генерал-полковнику.

Геннадий КОРНИЛОВ, генерал-майор юстиции и генерал-майор налоговой полиции, был заместителем руководителя Федеральной службы налоговой полиции России.

Роман ЕФРЕМОВ, генерал-майор полиции, работал начальником полиции Оренбургской области, сейчас в центральном аппарате МВД России.

Генерал-майор Симон АНАСТАТОВ также работал в центральном аппарате ФСБ России.

Алексей ТОМТОСОВ долгое время был заместителем федерального министра.

Алексей ФЕДОТОВ, государственный советник налоговой службы III ранга (я бы сравнил, хотя это и некорректно, с генерал-майором), возглавлял Межрегиональную инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам № 1 (кстати, аналогичную должность занимал нынешний глава Башкортостана Рустэм Хамитов).

Дмитрий ЗАХАРОВ, родом из Якутии, работает руководителем представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве России.

Федор ЛУКОВЦЕВ также возглавляет представительство Забайкальского края в Москве в ранге вице-премьера краевого правительства (после увольнения губернатора края, вероятно, уйдет из своего поста).

Есть называвшиеся в советское время «засекреченными» люди — ядерщики, сотрудники госбезопасности, включая достаточно известного в узком профессиональном кругу бывшего нелегала в одной восточной стране.

Якутов довольно много в средних должностях в федеральных структурах. Насколько знаю, их уже свыше десятка.

Есть и добившиеся значительных успехов вне государственной службы якуты, например, хирург Станислав ЖИРКОВ делает неплохую карьеру в Кремлевской больнице Управделами Президента России.

В сложной дипломатической службе якуты тоже сумели проявить себя – Александр МИГАЛКИН был генеральным консулом, Вера СИДОРОВА работает в Постоянном представительстве России при ЮНЕСКО, до этого служила в центральном аппарате МИД России. Владимир ОЩЕПКОВ служил в Первом департаменте Азии МИД России, теперь работает в российском посольстве в КНР. Мария ПАРНИКОВА – атташе по культуре в посольстве России во Франции.

Вообще, выходцы из Якутии добиваются неплохих успехов и в сфере международного бизнеса.

Приведу два примера.

Главный экономист по России и СНГ (главный экономист в инвестиционном банке – это руководитель направления стратегии развития) Bank of America Merrill Lynch Владимир ОСАКОВСКИЙ окончил Джорджтаунский университет. Владимир Владимирович – сын известного музыкального деятеля Якутии Аизы РЕШЕТНИКОВОЙ.

Парень из сельской глубинки, из Амгинского улуса, Антон САФРОНОВ окончил Гарвардский университет и Массачусетский институт технологий, работает директором по маркетингу нефтяной компании Total.

Кроме них, я знаю нескольких якутских парней и девушек, которые работают на среднем звене в других глобальных корпорациях.

Возможно, следовало бы вспомнить и Александра ЯКОВЛЕВА, ранее работавшего министром внешних связей Якутии, затем уехавшего в Японию и там добившего серьезного карьерного успеха, он живет и работает до сих пор в Токио.

Пример якутов также хорошо иллюстрирует амбиции лидеров диаспор.

В 1997 году Алексей Томтосов хотел стать спикером Палаты республики Ил Тумэна, затем претендовать на главную должность в Якутии.

В 2001 году Василий Колмогоров серьезно боролся за пост президента республики.

В 2013 году Алексей Федотов хотел не просто избраться в Ил Тумэн, а стать спикером, чтобы затем нацелиться на выборы Ил Дархана.

Если ни один глава национальной республики не «выращивал» себе конкурента в Москве, то почему Михаил Николаев должен был стать исключением?

Успех в Москве – в значительной степени индивидуальное достижение, а не результат лоббирования со стороны главы региона.

Я бы включил в число наших успешных земляков и русских тоже.

Сразу приходит в голову Павел БОРОДИН. Якобы его супруга сказала, что Якутск – Мухосранск, но об этом писали в бульварной газете, верить которой – себя не уважать. Сам Павел Павлович открыто говорил, что его из Якутии оттеснил Михаил Николаев. Но как иначе могло быть? Любой глава республики вытесняет возможных конкурентов. Вот Вячеслав ШТЫРОВ «выгнал» из Якутии Илью МИХАЛЬЧУКА и Константина ИЛЬКОВСКОГО, которые стали губернаторами в других регионах. Таковы вечные мировые законы борьбы за власть.

Павел Бородин всегда приходит на крупные мероприятия республики в Москве – значит, был и остался якутянином, который считает Якутию своей второй родиной, где он состоялся как личность. Мне рассказывали, что в его аппарате была четкая установка – все приглашения на якутские мероприятия немедленно передавать шефу и держать на контроле, напоминать, учитывать при составлении графика.

Кроме Павла Бородина можно насчитать десятки успешных наших русских земляков, думаю, еще будут – есть подающие надежды молодые кадры.

Головокружительная бизнес-карьера Александра ИЗОСИМОВА, который с 2003 по 2011 годы возглавлял «Вымпелком» («Билайн») памятна якутянам.

Как видим, упреки, что Михаил Николаев не вырастил федеральных чиновников и топ-менеджеров из числа земляков – простое непонимание.

«Москва слезам не верит и бьет с носка» по всем «понаехавшим», там могут выбиться наверх только благодаря своим личным качествам.

Надеюсь, что еще увидим крупных федеральных персон из числа наших земляков.