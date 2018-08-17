Мифы о ничего не умеющих якутах – V: Распри

Смена руководства республики, приход новой команды породили надежды на перемены.

Но одним из серьезных барьеров на пути к обновлению нашего общества являются мифы о якобы неспособности якутов развивать новые отрасли промышленности, грамотно управлять финансами.

В эти мифы верит и часть самих якутов.

С разрешения автора – Ивана НИКОЛАЕВА – мы публикуем фрагменты из его книги «Сокровенная история Республики», изданной в 2015 году.

5. РАСПРИ

(История САПИ)

Президентские выборы 1996 года в Якутии были в значительной степени профинансированы за счет «Сахаалмазпровинвеста» (САПИ).

Также в САПИ располагался один из ключевых предвыборных штабов, мне четкость их работы нравилась – согласования были быстрые, исполнение своевременное и качественное. Руководитель официального штаба Семен НАЗАРОВ, заместитель председателя правительства республики, терпеть не мог президента САПИ Федота ТУМУСОВА, поэтому мне часто приходилось самому прослеживать работу теневого штаба в САПИ. И не могу сказать, чтобы они провалили какое-либо задание или направление.

Финансовая корпорация САПИ была образована Указом Президента Республики Саха (Якутия) № 481 от 30 июня 1993 года «в целях наращивания финансового потенциала республики, создания эффективных механизмов решения социально-экономических, экологических проблем районов алмазной провинции». Алмазной провинцией считаются Анабарский, Верхневилюйский, Вилюйский, Ленский, Мирнинский, Нюрбинский, Оленекский и Сунтарский улусы (районы).

Источником финансовых поступлений САПИ были отчисления в размере 2% от годового объема реализации алмазов АК «Алмазы России-Саха».

В 1994 году САПИ получило финансирование на сумму 25,364 млн. долларов, в 1995 году – 27,012 млн., в 1996 году – 28,822 млн.

Как распоряжались в САПИ поступающими доходами – до сих пор спорный вопрос. Я видел несколько сот, если не тысяч, страниц материалов многочисленных проверок по САПИ. Безусловно, были нарушения, но нигде реально не увидел прямое хищение…

Против Федота Тумусова не было возбуждено ни одно уголовное дело – значит, не было состава уголовного преступления. В 1990-е годы перед силовиками ставилась однозначная цель найти факты, доказать преступление и посадить руководство САПИ, но не получилось.

С другой стороны – я не могу припомнить ни одно заметное строительство в районах алмазной провинции, кроме ввода около полусотни сравнительно небольших объектов. Может, я что-то упускаю? Тогда читатели пусть меня поправят…

Приведу один характерный пример встречавшихся в деятельности САПИ нарушений и злоупотреблений.

26 ноября 1998 года САПИ получил в Женеве, Швейцария, кредит на сумму 4 млн. долларов для приобретения 10 видов оборудования стоимостью 4,65 млн. долларов.

Необходимость взятия валютного кредита объясняли в САПИ тем, что АК «АЛРОСА» испытывала серьезные финансовые затруднения, поэтому поступления от алмазной компании задерживались. А между тем появилась реальная возможность за 4 млн. долларов получить оборудование стоимостью 4,65 млн. долларов. В тот год мирового кризиса купить оборудование со скидкой 14% было вполне обыденным явлением, размер скидки даже мог бы быть и большим, если оборудование предназначалось для стран Юго-Востока Азии, а там из-за кризиса отказались от подготовленного оборудования.

Оборудование на сумму 1,374 млн. долларов было передано в лизинг и установлено в Якутском городском молокозаводе, оборудование по выпечке хлебобулочных изделий стоимостью 1,648 млн. долларов также передано в лизинг, общая стоимость переданного в лизинг оборудования составила 3,7784 млн. долларов. Естественно, в лизинг передавались через дочерние структуры САПИ.

Остальное оборудование на сумму 0,4656 млн. долларов не нашло лизингополучателей и находилось на хранении в момент проверки.

За данный швейцарский кредит САПИ расплатился в период с апреля по август 1999 года, к тому времени курс доллара, естественно, вырос. Если на 26 ноября 1998 года доллар стоил 17,47 рублей, то к концу августа 1999 года вырос до 24,75 рублей.

В вину САПИ был вменен убыток по курсовой разнице в размере 13,3 млн. рублей. Но, с другой стороны, за 4 млн. долларов приобретено оборудование на 4,65 млн. долларов, а эти лишние 0,65 млн. долларов стоили по курсу на конец августа 1999 года 16,09 млн. рублей. Был ли ущерб?

Таких примеров нарушений по САПИ насчитали десятки, если не сотни.

Я и тогда, и сейчас не считаю эти финансовые нарушения существенными. В других республиканских фондах – в Целевом фонде будущих поколений, например, аналогичных нарушений было больше… Есть нарушения, а есть хищения и они различаются – это аксиома, любая финансово-хозяйственная структура в нашей стране с ее постоянно меняющимся законодательством и колеблющимся курсом властей обречена на такие нарушения. Главное, чтобы эти нарушения не обретали преступный характер…

Вообще, там, где есть сосредоточение и распределение любых материальных и финансовых ресурсов – там всегда были, есть и будут нарушения.

В США фонд Bernard L. Madoff Investment Securities LLC обманул своих инвесторов на 65 млрд. долларов.

Недавно я прочитал любопытный анализ деятельности пяти крупнейших инвестиционных фондов мира (цифры даны на конец июня 2015 года):

— Social Security Trust Funds – США, 2,7895 трлн. долларов,

— Government Pension Investment Fund – Япония, 1,150 трлн. долларов,

— Government Pension Fund – Global – Норвегия, 882 млрд. долларов,

— Abu Dhabi Investment Authority – ОАЭ, 773 млрд. долларов,

— China Investment Corporation – КНР, 746,7 млрд. долларов.

В этих фондах выявлены неудачные и неэффективные инвестиции (по нашим понятиям – нарушения) на сотни миллиардов долларов.

Вероятно, дело в том, что по САПИ изначально были неправильные вводные. Ставилась задача создать типичную финансовую корпорацию, которая бы образовала множество дочерних структур и начала бы зарабатывать деньги, инвестируя в свои структуры получаемые 2% от годовой суммы реализации алмазов. Причем, не теряя деньги в условиях гиперинфляции, а наращивая капиталы.

САПИ этим и занимался, причем так, как умел и как мог. Были созданы десятки дочерних фирм, передавалось им выкупленное оборудование, в них накачивались финансы для развития. Просто не успели развернуться – САПИ разгромили.

Что касается пресловутой «тонны золота» – он не был украден, а был инвестирован в различные проекты. Было бы хищение – Федота Тумусова мгновенно бы посадили. Вопрос в другом – насколько рационально была инвестирована эта тонна золота? Очень трудно судить – когда начали громить САПИ, то и проекты также были разрушены, не показав свою перспективность или неэффективность.

Похожая история была уже при Вячеславе ШТЫРОВЕ – Инвестиционная группа «АЛРОСА» под залог 1 тонны золота привезла в Алдан лесопилку, торжественное открытие которой состоялось 7 ноября 2003 года в поселке Нижний Куранах. Лесопилка, принадлежавшая «Алданзолотолес», проработала, если не ошибаюсь, три месяца, затем закрылась, а куда делось дорогое импортное оборудование – до сих пор известно только причастным людям, 9 декабря 2004 года было принято решение продать их на аукционных торгах, но состоялись ли они, а если состоялись, то по какой цене ушло оборудование и кому досталась выручка – нет достоверных данных. Тонна золота так и пропала. Так почему об этой истории молчат?

Если бы перед САПИ ставилась другая задача – все эти деньги направлять на строительство социальных объектов, вероятно, мы бы увидели десятки построенных САПИ зданий…

Тут, думается, будет уместно поговорить о внебюджетных фондах и инвестиционных структурах.

Очень часто некоторые демагогически настроенные или не понимающие суть вопроса люди утверждают, что нельзя было создавать внебюджетные фонды, а все деньги необходимо держать в бюджете. Такие утверждения раздавались с начала 1990-х годов и до сих пор не утихли.

Разберемся?

Во-первых, бюджет – это не казна, как привыкли думать. Текущий бюджет – это просто-напросто бухгалтерская смета: сколько финансовых средств должно поступить и на что их потратить…

Держать инвестиционные и целевые средства вне бюджета – общемировая практика.

Процитирую одно из исследований:

«В западных странах накоплен огромный опыт создания внебюджетных фондов. В особенности это относится к экономическим фондам. Они расширяют возможности государственного влияния на развитие хозяйственной и социальной жизни общества… После Второй мировой войны подобные фонды были созданы во всех развитых странах мира. В частности, во Франции с момента окончания войны действует Фонд модернизации, который после объединения с рядом других фондов был преобразован в Фонд экономического и социального развития. В США существует Фонд перестройки и развития экономики. С начала 60-х гг. XX в. в развитых странах мира большое внимание уделяется созданию научно-технических фондов».

Поэтому политика властей республики по созданию внебюджетных фондов является оправданной и целесообразной. РИК – хоть и не является фондом в прямом смысле, также инвестиционная структура, ее создание было рациональным ходом.

В деятельности САПИ был один весомый плюс – грамотное финансовое управление. Наверно, в этом есть и заслуга Айсена НИКОЛАЕВА, вице-президента САПИ по финансам и главы банка «Алмазэргиэнбанк». Сам банк выстоял в годы всевозможных кризисов и сейчас является единственным республиканским системным банком. Другие банки республиканского уровня – «СахаДаймондБанк» (лицензия отозвана 30 сентября 2010 года) и «Национальный республиканский банк» (лицензия отозвана 7 октября 2013 года) – заглохли, поскольку были созданы как банки для обслуживания валютных потоков республики, а когда их отодвинули, у них начались финансовые проблемы.

Поэтому и по примеру САПИ, как мне кажется, нет оснований упрекать якутскую нацию в «неспособности управлять финансовыми потоками». Были и есть естественные нарушения и несущественные злоупотребления (были бы эти злоупотребления значимыми – Федот Тумусов сидел бы в колонии, а не в Государственной думе). Критикующим якутов по примеру САПИ я бы посоветовал сначала посмотреть, что творилось и творится, например, в Москве и сопоставить масштабы и характер нарушений – целенаправленные хищения или обычные нарушения.

У руководителя Администрации президента республики Василия ВЛАСОВА были, насколько могу судить, намерения как раз доказать, что «якуты не способны управлять финансами». Об этом мне рассказал один из депутатов, которому в лицо Василий Михайлович выкрикивал эти обвинения, причем при нескольких свидетелях, также депутатах (все они живы, здоровы и помнят этот разговор).

У самого Василия Власова, когда он в 1993-1997 годах в ранге вице-премьера руководил Департаментом пенсионной службы Якутии и управлял сотнями миллиардов пенсионных денег, были выявлены серьезные злоупотребления по выдаче кредитов на крупные суммы, арестовали его подчиненного, а самого Василия Михайловича спас Михаил НИКОЛАЕВ. Сколько денег было потеряно пенсионным фондом в результате не возвращенных кредитов – умолчу, но это были колоссальные суммы.

Надеюсь, что эти деньги пошли впрок – люди приобрели квартиры, инвестировали в собственный бизнес, дали образование своим детям. Иначе очень грустно было бы думать, что столько денег потеряно зря. Несколько известных сегодня бизнесменов поднялись тогда на этих невозвращенных кредитах, среди них есть и нынешние депутаты Ил Тумэна. Так бывает везде – вознесшиеся в период первоначального накопления капитала люди либо сами, либо во втором поколении превращаются в респектабельных господ, что видим на примере США, где все эти Рокфеллеры, Морганы, Дюпоны и прочие разбогатели сомнительным путем, зато их потомки считают себя элитой мира. В нынешней России какой олигарх поднялся честным путем?

Как только в январе 1997 года Василий Власов был назначен руководителем Администрации Президента Республики Саха (Якутия), он начал проверку деятельности САПИ, который буквально несколько недель назад внес немалый вклад в победу Михаила Николаева на президентских выборах.

Причины были, как мне кажется, вполне банальными.

Дело в том, что на прошедших выборах кандидатом в вице-президенты должен был пойти Василий ВЛАСОВ, но вместо него выдвинули кандидатуру Спартака БОРИСОВА, мэра Якутска.

Считается, что Михаилу НИКОЛАЕВУ такой совет дал Федот ТУМУСОВ.

… Мне эта затея с проверкой САПИ не понравилась – у Федота ТУМУСОВА к тому времени уже накопились определенные финансовые, кадровые и информационные ресурсы – под его прямым или опосредованным контролем или манипулированием находились газеты «Наше время», «Якутск вечерний», «Кыым», «Туймаада саната».

Но Михаил Николаев сказал: «Пусть проверяют, если есть нарушения – найдут, если нет – не найдут».

Наверно, он исходил из вечного постулата всех правителей: разбивать свое окружение на враждующие друг с другом группы и быть верховным арбитром в их спорах. Так делали и делают все руководители.

Возможно и другое объяснение мотивов Михаила Николаева – многим было понятно, что на следующих выборах Федот Тумусов с высокой степенью вероятности будет участвовать сам, значит, кто-то считал целесообразным создать ему максимум проблем, чтобы не наращивал силу и не набирался авторитета среди народных масс. Если у Михаила Ефимовича были такие замысли, то он, конечно, не собирался так поспешно начать уничтожать Федота Семеновича и, тем более, не следовало бы размахивать топором так прямолинейно, как это делал Василий Власов.

Дальновидные правители всегда предпочитают действовать против своих противников чужими руками и используя чужие ресурсы, особенно если эти противники формально считаются союзниками. А если используют свои ресурсы – то маскируют. Это сейчас часто называется как «гибридная война», хотя сам термин Hybrid warfare означает нечто другое.

Из вероятного поспешного желания отомстить Федоту Тумусову Василий Власов на самом же деле угробил будущее Михаила Николаева и свое собственное тоже…

В жизни политиков полно сюрпризов. Некогда непримиримые враги, Федот Тумусов и Василий Власов объединились в 2013 году и вместе пошли на выборы в Ил Тумэн…

… О роли дзайбацу и чеболей в взрывном экономическом развитии Японии и Кореи рассказывать не буду – многие знают. В Японии после американской оккупации дзайбацу сменили кэйрэцу – так сейчас называются группы Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Fuyo и др.

В Якутии была попытка создания своего кэйрэцу.

Когда создавали «Сахаалмазпровинвест» (САПИ), Федот Тумусов мне рассказывал, что его вдохновляет блестящий исторический опыт кэйрэцу и чеболей.

И эта идея у меня, естественно, получила поддержку. Именно поэтому я никогда не участвовал в разрушении САПИ – категорически отказывался.

САПИ возник как финансовая корпорация, почти сразу был преобразован в финансово-промышленную группу (ФПГ), имела около 10 участников и более 70 структур. Как японские кэйрэцу, ФПГ САПИ имел свой банк – «Аламазэргиэнбанк».

Как известно, САПИ был разгромлен.

Потом не было реальных попыток создавать ФПГ – их душили в зародыше. В лидерах-инициаторах создания ФПГ видели прежде всего политических конкурентов, которых следовало уничтожить.

Афанасий МАКСИМОВ тоже попытался создать некое подобие ФПГ на базе Группы компаний «Якол» – сейчас, когда пишутся эти строки, он сидит.