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Футуролог
16 августа 2018, 1:08
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Мифы о ничего не умеющих якутах – IV: Олигархи

Смена руководства республики, приход новой команды породили надежды на перемены.
Но одним из серьезных барьеров на пути к обновлению нашего общества являются мифы о якобы неспособности якутов развивать новые отрасли промышленности, грамотно управлять финансами.
В эти мифы верит и часть самих якутов.
С разрешения автора – Ивана НИКОЛАЕВА – мы публикуем фрагменты из его книги «Сокровенная история Республики», изданной в 2015 году.

4. ПОЧЕМУ НЕ ПОЯВИЛИСЬ ЯКУТСКИЕ ОЛИГАРХИ?

Мне часто приходилось выслушивать сожаления или даже упреки, что при Михаиле НИКОЛАЕВЕ не были созданы условия для появления якутских миллиардеров.
В Якутии, как и в России, миллиардеры со стабильными источниками доходов могли появиться только в результате приватизации государственной собственности.
Поэтому разберемся в этапах, характере и выгодоприобретателях российской приватизации.
25 июля 1986 года ЦК КПСС принял решение о создании Центров научно-технического творчества молодежи (ЦНТТМ), которые функционировали на основе хозяйственного расчета. 28 января 1987 год совместным постановлением Госкомитета по науке и технике СССР, Госплана СССР, Госкомтруда СССР, Минфина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ было утверждено «Положение о Центре научно-технического творчества молодежи». Впоследствии, ЦНТТМ были освобождены от уплаты подоходного налога и платы за прибыль, данная льгота распространялась и на совместные предприятия, созданные ими с государственными предприятиями и/или иностранными партнерами.
Так была запущена «комсомольская» приватизация, основным методом которой был вывод активов. Большая часть российской олигархии зародилась именно тогда – яркими представителями той волны являются Михаил ХОДОРКОВСКИЙ и Леонид НЕВЗЛИН.
Но это было возможно преимущественно там, где существовало производство или концентрация финансов. В Якутии, где доминировал сырьевой сектор, созданные ЦНТТМ так и не стали каналом вывода активов. Даже ЦНТТМ в Мирном не смог раскрутиться. Якутские ЦНТТМ так и застряли на уровне простой купли-продажи дефицитных товаров, у них не было выпуска товаров народного потребления и тем более не могло быть многомиллионных банковских операций. У якутских предприятий не было возможности и стимула создавать совместные предприятия с ЦНТТМ, даже несмотря на серьезные налоговые льготы. У ЦНТТМ было право на ведение внешнеэкономической деятельности, но вывозить на экспорт было практически нечего. Алмазы и золото находились под контролем государства, экспорт другой продукции был ограничен спросом на мировом рынке и требовал больших вложений.
Другие источники обогащения будущих олигархов в рамках деятельности ЦНТТМ – схемы обналичивания крупных сумм, создание совместных предприятий с зарубежными партнерами, получение многомиллионных льготных или беспроцентных кредитов и пр. были недоступны якутским ЦНТТМ (как и многим другим провинциальным ЦНТТМ), поскольку такие схемы требовали поддержки со стороны ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ и Московского ГК КПСС, а у якутских комсомольских функционеров не было близких доверительных связей на таком уровне.
Поэтому Якутия пропустила важнейший этап становления российской олигархии, которая накопила теневой первоначальный капитал, наработала опыт и наладила связи именно тогда.
Второй период массовой приватизации государственной собственности – 1992-1994 годы.
Сначала были проданы предприятия торговли, бытового обслуживания и общественного питания – контроль над ними приобрели руководители предприятий. Понятно, что из них никак не могли выйти миллиардеры, практически все эти предприятия потом разорились. Есть только единичные исключения, и то если удавалось приватизировать крупные здания – например, торговые центры «Силуэт», «Дом быта» и т.п.
Этап ваучерной приватизации не мог дать никакой серьезной основы для появления якутских миллиардеров. Даже если бы удалось собрать со всей Якутии ваучеров в одни руки – их не хватило бы для серьезных операций из-за малочисленности населения республики. В самой Якутии приватизировать было практически нечего – алмазодобывающая отрасль была выведена из приватизации (и правильно), золотодобывающую отрасль государство тогда не дало в частные руки.
Был собран массив ваучеров в государственном фонде «Саха-инвест», они были вложены, за неимением подходящих якутских, в различные российские предприятия. Большинство вложений оказались неоправданными – много предприятий обанкротилось. Из выживших предприятий «Саха-инвест» просто выкинули разнообразные местные и федеральные рейдеры. Но все же «Саха-инвест» мог бы принести ощутимую отдачу, но из самого фонда вывели все наиболее ценные активы, которые потом превратились в казино, ночные клубы, рестораны и т.п. В итоге «Саха-инвест» послужил, как можно судить, обогащению только его руководства, например, Александра ФЕДОРОВА, но не мог стать трамплином для появления якутских миллиардеров и тем более не принес реальной пользы народу, который дружно отнес свои ваучеры в этот фонд.
Таким образом, второй этап приватизации так и не дал возможности появлению якутских миллиардеров.
В 1994-1997 годах проходил этап денежной приватизации.
Но у якутских бизнесменов не было больших денег для покупки оставшихся предприятий. Только выведенные из активов «Саха-инвеста» акции «Якутцемента» стали собственностью Александра АММОСОВА.
В 1995-1996 годах в России прошла волна «залоговых аукционов», которые носили явный коррупционный и криминальный характер. Якутия не могла пойти на такие залоговые схемы, например, распродать «АЛРОСА». Было много предложений продать компанию, затем пошел откровенный шантаж. Пытались обанкротить «АЛРОСА» и саму республику, чтобы заставить их пойти на приватизацию алмазной компании. Об этом – в других разделах.
Как видим, в Якутии не было основы для появления местных олигархов-миллиардеров. Применявшаяся в Башкортостане схема приватизации «Башнефти», в результате которой Урал РАХИМОВ, сын тогдашнего президента Башкирии Муртазы РАХИМОВА, стал миллиардером, закончилась уголовным делом и возвращением государству выведенных активов.
В Якутии на такую схему Михаил Николаев никак не мог пойти – не то воспитание и не те жизненные принципы и ориентиры.
Те, кто в первой половине 90-х годов имел доступ к кредитным ресурсам или к госзаказу, теоретически могли бы при дальнейшем разумном распоряжении своими коррупционными капиталами выйти в крупные бизнесмены. Но у этих чиновников был другой склад ума и характера, из них не получилось успешных предпринимателей. Есть только несколько исключений.
Как видим, в Якутии не было возможности для появления своих долларовых миллиардеров. Появились только миллионеры, например, Валерий ДОРЖИЕВ, приватизировавший Якутский молокозавод, а также тот же Александр АММОСОВ и еще ряд лиц.
Другие крупные персоны якутского бизнеса сделали свои миллионы тоже не всегда самым законным путем, но все же в основном благодаря своей предприимчивости и пробивности. Но среди них нет и не может быть миллиардеров – в Якутии нет оборотов миллиардов долларов.
Северокавказские миллиардеры преимущественно сделали свои капиталы в Москве или в других центральных регионах России, получив доступ к федеральным ресурсам или активам. Есть и такие, которые просто легализовали капиталы, полученные коррупционным или криминальным путем. Напомню, что через банки Чечни и Дагестана в 1992-1995 годах с использованием фальшивых авизо было обналичено около 4 трлн. рублей. В конце 1992 года доллар стоил 414 рублей, в конце 1993 года – 1247, в конце 1994 года – 3512, в конце 1995 года – 4640, учитывая, что основной вал фальшивых авизо приходится на 1992-1993 годы, речь идет о сумме не менее 2,5 млрд. долларов.
Эти деньги в основном пошли на захват крупных предприятий и целых отраслей промышленности в России, а также на создание различных финансовых и девелоперских империй, во главе которых стояли и стоят выходцы из Кавказа. Стоившие тогда почти копейки предприятия и коммерческая недвижимость, например, разные рынки, уже со второй половины 1990-х годов подорожали многократно, сделав их владельцев респектабельными долларовыми миллиардерами.
Для сравнения: номинальная стоимость введенных с 1 октября 1992 года приватизационных чеков (ваучеров) составляла 10 тыс. рублей, всего их было выпущено 140 млн. штук, т.е. их общая стоимость оставляла 1,4 трлн. рублей по номиналу, фактически же они стоили гораздо дешевле. Как видим, через фальшивые авизо было закачано в скупку предприятий и коммерческой недвижимости 2,857 раз больше денег по номиналу, а фактически – несколько раз больше.
К методу фальшивых авизо прибегали не только представители северокавказских республик. Как утверждал член комитета по безопасности Госдумы России Николай ЛЕОНОВ, установление контроля к середине 1990-х над черной и цветной металлургией России братьями Михаилом и Львом ЧЕРНЫМИ опиралось на полученные через фальшивые авизо наличные деньги. По материалам Следственного комитета МВД России, братья Черные оперировали в своих рейдерских операциях деньгами, обналиченными по фальшивым авизо, называлась сумма в размере более 500 млн. долларов.
Вероятно, афера с фальшивыми авизо была хорошо продуманной операцией, иначе не было бы таких гигантских масштабов и она не длилась бы так долго. Практически все расследования по фальшивым авизо закончились ничем, посадили каких-то мелких случайно попавшихся лиц. А чеченцы и прочие были только прикрытием, хотя и им тоже немало денег досталось. Истинные теневые манипуляторы, которые придумали эту схему, позволили Центробанку России закрыть глаза на беспрецедентное хищение 4 трлн. рублей, развалили практически все расследования, так и до сих пор остаются неизвестными широким массам. Их нетрудно вычислить, большинство из них сейчас солидные и уважаемые миллиардеры, а также те, кто не хочет засвечивать истинные размеры своего богатства, поскольку в те времена были чиновниками и силовиками.
Чтобы какой-либо якут проделал бы такой же путь, как у северокавказских миллиардеров – он должен был бы также опираться на силовое прикрытие со стороны мощных криминальных структур, а у якутов не было и нет таких криминальных группировок. И хорошо, что их не было. Иначе был бы всплеск общей преступности, хищения людей (и детей) с целью вымогательства денег и тому подобные прелести криминального беспредела, с чем столкнулись на Северном Кавказе.
Практически все российские олигархи появились в результате преимущественно коррупционных и криминальных схем, как и бывает во все времена во всех странах в переломные периоды истории. Карл Маркс утверждал: «При 100% прибыли капитал попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти». А в переломные эпохи прибыль может достигать 1000% и более, а в случае с фальшивыми авизо – почти 1.000.000%.
И если среди них нет якутских олигархов – значит, в Якутии не было такой разнузданной коррупции и откровенного криминала.

Источник: Из книги Ивана НИКОЛАЕВА «Сокровенная история Республики»
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