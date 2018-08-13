Мифы о ничего не умеющих якутах: Алмазы

Смена руководства республики, приход новой команды породили надежды на перемены.

Но одними из серьезных барьеров на пути к обновлению нашего общества являются мифы о якобы неспособности якутов развивать новые отрасли промышленности, грамотно управлять финансами.

В эти мифы верит и часть самих якутов.

С разрешения автора – Ивана НИКОЛАЕВА – мы публикуем фрагменты из его книги «Сокровенная история Республики», изданной в 2015 году.

1. ОБДИРКА ЯКУТСКИХ АЛМАЗОВ

Почему не получилось создать развитую гранильную отрасль?

«Обдирка алмазов считается одной из самых ответственных операций во всем технологическом цикле изготовления бриллиантов, от которой во многом зависит коэффициент использования алмазного сырья. Во время обдирки изготавливается базовая форма будущего бриллианта».

При Михаиле НИКОЛАЕВЕ … была попытка технологического прорыва.

Речь идет об алмазогранильной промышленности, которая на апогее имела 38 заводов, свыше 700 обученных огранщиков и несколько тысяч других сотрудников заводов и ювелирных салонов, большие обороты – в 2004 году было получено от АК «АЛРОСА» алмазного сырья на сумму 257 млн. долларов, из них произведено бриллиантов на 237 млн. долларов.

Почему не получилось?

В 1990 году директор Института физико-технических проблем Севера СО АН СССР академик Владимир ЛАРИОНОВ поручил молодому специалисту Георгию ЯКОВЛЕВУ заняться вопросами изготовления алмазных инструментов. Вскоре главный геолог ПНО «Якуталмаз» Владимир ЗУЕВ предложил им идею огранки алмазов.

Была создана группа из трех человек, с двумя из них – с Ньургуном ТИМОФЕЕВЫМ и Анатолием АНТОНОВЫМ позже у меня установились дружеские отношения. Группу возглавлял Георгий Яковлев.

8 февраля 1991 года вышло постановление Совета Министров Якутской-Саха ССР № 68 о создании ОАО «Туймаада Даймонд». Георгий Яковлев и его команда проявили недюжинную энергичность и хорошие организаторские способности – уже 23 октября 1992 года на Сунтарском гранильном заводе был огранен первый якутский бриллиант.

В становлении алмазогранильной промышленности Якутии значительную роль сыграл авторитет народного депутата СССР академика Владимира Ларионова. Доверие к нему как со стороны Михаила Николаева, так и со стороны общества было громадным.

В докладе «Гражданского центра прикладных исследований» (ГЦПР) «Сколько стоит якутский бриллиант?», написанном, вероятно, аналитиком Сергеем ГОРЯИНОВЫМ (исполнительным директором ГЦПР) дается красноречивая характеристика:

«С самого начала своего существования якутская гранильная отрасль пользовалась весьма существенными льготами, предоставляемыми республиканскими властями. Можно с уверенностью утверждать, что ни у одного конкурента, как в России, так и за ее пределами, таких преференций не было. Заводам ОАО «Туймаада Даймонд» были безвозмездно предоставлены здания, в 1993-1994 годах общество было освобождено от налога на доход, в 1993 году ему был предоставлен миллиардный кредит, который был в последующем зачтен в качестве взноса правительства Якутии в уставной капитал, в 1994-1995 годах объявлялась 100% налоговая амнистия, в 1995 году введен предельно низкий налог на прибыль (8%). Кроме того, с 1993 года все якутские алмазоперерабатывающие предприятия были освобождены от налога на добавленную стоимость и акциза…

Причем сырье от «АЛРОСА» доставалось якутским гранильщикам с отсрочкой платежа до 120 дней, т.е. в форме беспроцентного товарного кредита».

Разумеется, мне известны репутация и позиция Сергея Горяинова, тем не менее, я привел цитату из его доклада, поскольку критика противников иногда объемнее дает общую картину.

В 1993 году 1 млрд. рублей стоили, по курсу 1247 рублей в декабре, свыше 800 тыс. долларов (1,32 млн. долларов 2015 года по пересчету US Inflation Calculator, или около 90 млн. рублей на сентябрь 2015 года). Но 90 млн. рублей сейчас и 1 млрд. рублей в 1993 году (до деноминации) – совершенно разные суммы, тогда эти рубли были весомее по паритету покупательной стоимости.

Также республиканский бюджет принял на себя немалые затраты по подготовке кадров для новой отрасли, прежде всего огранщиков.

Несмотря на такие преференции, нерентабельность гранильной отрасли Якутии становилась все более очевидной, объем убытков и долгов только рос.

Причины Сергей Горяинов объясняет, в свойственной ему манере, весьма прямолинейно:

«За семь лет отрасль не смогла выйти даже на нулевой уровень рентабельности, закрепляемость с трудом обученных кадров не превышала 10%, средняя производительность огранщиков составляла менее 10 карат бриллиантов в месяц».

Таковы ли были основные причины?

В 1997 году ко мне обратились с предложением оказать поддержку Георгию Яковлеву, у которого осложнились отношения с Михаилом Николаевым.

Я принялся за изучение проблемы. Прошел всю цепочку – от получения алмазов в АК «АЛРОСА» до огранки и реализации…

После изучения мировых тенденций в алмазогранильной сфере сложилось твердое убеждение, что глобальный рынок переработки алмазов переживает период трансформации – центр огранки перемещается в Индию и Китай, где накладные расходы наиболее низкие.

В США средняя стоимость обработки одного карат алмаза может достигать 100 долларов, в Бельгии – 80 долларов, в России – примерно 35 долларов. А в Индии – около 5 долларов. Высокая стоимость обработки несущественная только для крупных и эксклюзивных алмазов, а для массового потока бриллиантов стоимость огранки становится критически важным. В категории до 0,29 карат стоимость ограненных в Якутии бриллиантов была дороже в среднем на 30% индийских.

Тем самым опровергалась главная аргументация Георгия Яковлева, который считал, что «на экономику огранки алмазов сравнительно незначительно влияют северные условия. Я имею в виду затраты на теплоснабжение и транспортные расходы».

Мой прогноз оказался верным – в 2013-2014 финансовом году Индия импортировала алмазы на сумму 16,716 млрд. долларов, экспортировала бриллианты на сумму 19,635 млрд. долларов. На долю Индии приходится 60% мирового рынка алмазогранильного производства по стоимости, 80% по объему, 92% по количеству бриллиантов.

Якутская огранка стала жертвой мировых тенденций. Отмеченные Сергеем Горяиновым якобы как главные причины нерентабельности якутской огранки причины были преодолимыми – производительность якутских огранщиков со временем росла бы, а это привело бы к увеличению их заработков, значит, к снижению утечки кадров.

Причины были другие – глобальные тенденции отрасли.

В том же Израиле с 1995 по 2000 годы разорилось около 94% гранильных предприятий, а после 2000 года выжили только считанные фирмы, в Бельгии, где были вековые гранильные традиции, от 30 тыс. высококвалифицированных огранщиков сейчас осталось менее 1 тыс. Удар по алмазогранильной промышленности Израиля и Бельгии был более серьезным, чем в Якутии.

В моей докладной записке на имя Михаила Николаева предлагалось:

— постепенно свернуть массовую огранку в заводах, где преобладает низкоквалифицированный труд, максимально смягчив негативный социальный эффект от закрытия заводов,

— оставить и поддерживать в Якутии только огранку наиболее рентабельного ассортимента алмазов,

— использовать новейшие достижения науки, особенно в части выбора оптимальной формы огранки с целью повышения коэффициента эффективности,

— по возможности пойти по пути огранки большей части алмазов, особенно мелких, в Индии и/или Китае (алмазный аутсорсинг).

Была ли такая возможность?

Безусловно, была. В моей докладной записке указывалось, что среди всех якутских гранильных предприятий наибольшие шансы выжить и развиваться имеет только одно предприятие, где пытались использовать достижения науки и делали упор на огранку наиболее рентабельного ассортимента алмазов (так называемые лоты selected).

Сейчас практически все израильские и бельгийские бриллианты гранятся в Индии, Китае и др. странах. Бельгийские и израильские профессионалы сейчас гранят только крупные камни, весом от 5 карат и выше.

Разумеется, Георгий Яковлев никак не мог согласиться с предлагаемыми мной мерами – это перечеркивало бы практически весь его труд с 1991 года. Он предпочел уйти из отрасли и в том же 1997 году избрался главой Сунтарского улуса…

Уходу Георгия Яковлева с поста генерального директора «Туймаада Даймонд» способствовал также Указ Президента России № 740 от 20 июля 1997 года «О порядке ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза с территории Российской Федерации необработанных алмазов и бриллиантов и некоторых вопросах функционирования внутреннего рынка необработанных алмазов», пункт 5 которого запрещал так называемые «давальческие схемы»…

Этот пункт был добавлен в проект указа вследствие настойчивости Вячеслава ШТЫРОВА…

Между тем именно благодаря этой «давальческой схеме» фактически выживало большинство якутских гранильных заводов. После пункта 5 этого Указа начался обвальный крах отрасли и Георгий Яковлев ушел.

Все же Михаил Николаев хотел максимально использовать энергию, интеллект и целеустремленность Георгия Яковлева, назначив в 2001 году его представителем президента Республики Саха (Якутия) по Западному округу, такие округа в Якутии были созданы по примеру введенных Владимиром ПУТИНЫМ федеральных округов.

Георгий Яковлев с самого начала избирательной кампании на выборах президента Якутии стал работать на Вячеслава Штырова, был назначен его помощником в 2002 году, затем вернулся в «Туймаада Даймонд» и все покатилось с нарастающей скоростью и размахом.

Но это – уже другая история, все вопросы к президенту Якутии в то время Вячеславу Штырову и к председателю Алмазного совета при президенте республики Василию ВЛАСОВУ, которые упорно наращивали количество гранильных заводов, число огранщиков и объемы переработки алмазного сырья.

Но идти против законов рынка, тем более мирового, и логики исторического развития – бесполезно.

Эпопея «Туймаада Даймонд» – не о «неспособности якутов создать и развить промышленность», как пытаются представить, а история об изменившихся глобальных реалиях, жертвами которых пали не только «дикие якуты», но и передовые нации – израильтяне и бельгийцы.

В каждом торговом центре и на главных улицах Москвы постоянно видишь вывеску «Якутские бриллианты», иногда по 2-3 штуки в одном крупном торговом комплексе. Эти вывески уже увидели десятки миллионов людей и в их подсознании невольно отложилась ассоциация «Якутия – это бриллианты».

Значит, все-таки бренд возник и устоялся. Да и якутская огранка жива, приспособилась к новым условиям рынка, научилась применять методы алмазного аутсорсинга. В 2014 году якутскими алмазогранильными заводами произведено бриллиантов на сумму 164 млн. долларов, ювелирных изделий – на 884 млн. рублей (а в 2013 году было произведено на 1,72 млрд. рублей)… В 2013 году якутскими гранильными заводами было реализовано бриллиантов на 247 млн. долларов.

Конечно, когда раскручивался якутский бриллиантовый проект, масштабы и перспективы виделись другими – более грандиозными. Глобальные тенденции рынка распорядились по другому, но в республике возник достаточно значительный сегмент экономики.

Сейчас, конечно, из-за сложной экономической ситуации в стране и мире, падает спрос на бриллианты и ювелирные изделия, особенно во внутреннем рынке. Но отрасль, наверно, выстоит, якутские огранщики и ювелиры научились выживать при сложных условиях. Так что бренд «Якутские бриллианты», надеюсь, уже не исчезнет.

Причем якутские ювелиры усвоили главный урок De Beers, что самый большой прибавочный продукт создается не при реализации бриллиантов, а ювелирных изделий, включающих бриллианты. Поэтому сильно развилась якутская ювелирная индустрия, создающая значительное количество достаточно хорошо оплачиваемых рабочих мест и приносящая бюджету солидны налоговые отчисления и сборы.

Бренд «Якутские бриллианты» – лучший памятник Георгию Яковлеву.