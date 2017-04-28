Мифы и заблуждения профилактических прививок

Эксперт проекта «Наш университет_лекции» – профессор Медицинского института СВФУ Татьяна Дмитриева – рассказала о мифах и заблуждениях профилактических прививок.

Экспедициям по изучению фольклора посвятила свою новую лекцию профессор Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Людмила Ефимова.

«Вакцинация – это создание специфического иммунного ответа путем введения убитых или ослабленных микроорганизмов или введения частичных их элементов в организм человека. В результате процедуры формируются специфические защитные механизмы, которые не позволяют развиться заболеванию, вследствие которых болезнь не развивается вообще или протекает в более легкой стертой форме», – рассказывает Татьяна Дмитриева.

Она отметила, что сейчас многие родители стали отказываться от прививок.

«Наша страна переживает подъем заболеваемости инфекционными заболеваниями, думаю, это стало следствием кампании антивакцинального движения в средствах массовой информации. В итоге сначала стали болеть взрослые, привитые в свое время, но у них болезни протекали в облегченной форме, а вот их дети болели крайне тяжело. За эти эксперименты наша страна заплатила жизнями людей», – делится в своей лекции Татьяна Дмитриева.

В 2008-2011 годах под руководством профессора Людмилы Степановой прошли комплексные фольклорно-этнографические экспедиции по изучению бытования эпических традиций в Бурятии, Хакасии, Тыве, Татарстане, Башкортостане, Чувашии, Калмыкии и в Монголии.

«Участники экспедиции общались с фольклорными информаторами, сказителями и другими носителями народного творчества тюрко-монгольских народов, записывали хороводные песни и сказки», – говорит профессор.

Тринадцатиминутные видеоролики «НУ_лекции» на актуальные темы еженедельно выходят на официальном канале СВФУ в YouTube по вторникам и четвергам. По общественному телевидению проект транслируется на канале «Саха24» по средам, четвергам и пятницам.