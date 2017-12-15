МФЦ откроет в Алмазэргиэнбанке единые окна для обслуживания юридических лиц

Многофункциональный центр «Мои документы» совместно с Алмазэргиэнбанком до конца декабря откроет три единых окна для обслуживания юридических лиц. Они начнут действовать в отделении АЭБ на проспекте Ленина,1.

«Активная поддержка среднего, малого и микробизнеса на сегодняшний день является задачей номер один, а также важнейшим условием развития экономики республики, роста благосостояния её жителей. Сегодня многофункциональный центр «Мои документы» и Алмазэргиэнбанк делают очередной шаг навстречу своим клиентам, открывая на базе головного офиса АЭБ три единых окна МФЦ, которые будут обслуживать представителей бизнеса – как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей», — сообщил директор департамента малого и среднего бизнеса банка Вячеслав Ефимов.

По его словам, создание подобных окон – это в первую очередь мера по формированию здоровой экосистемы бизнеса: «Оказание услуг в режиме единого окна значительно облегчает ведение предпринимательской деятельности, упрощает работу, снижает риски. Актуальность и востребованность услуг, предоставляемых МФЦ, не нуждаются в лишних доказательствах – количество обращений представителей бизнеса в единые окна обслуживания с каждым годом неуклонно растёт».

Ефимов подчеркнул, что единые окна начнут свою работу до конца декабря. «Они будут обслуживать как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Для максимального удобства клиентов мы предусмотрим возможность предварительной записи в единое окно через официальные сайты Алмазэргиэнбанка и МФЦ, а также посредством бесплатного обращения в call-центр. Окна будут оказывать различные муниципальные, региональные и федеральные услуги, например: государственный кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество, регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также иные услуги, сопутствующие ведению бизнеса», — отметил представитель АЭБ.

С подробным перечнем услуг уже в ближайшее время можно будет ознакомиться на официальном сайте МФЦ «Мои документы» (mfcsakha.ru) и на сайте Алмазэргиэнбанка (albank.ru).