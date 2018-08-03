МФЦ «Мои документы» переходит на новый режим работы

С 6 августа 2018 года офисы центра «Мои Документы», находящиеся по адресам: ул. Аммосова, 18 и ул. Лермонтова, 123, переходят на новый режим работы. Изменения были приняты в целях обеспечения максимальной пропускной способности центров Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия) и предполагают увеличение количества обслуживающих клиентов окон.

Понедельник с 09:00 до 19:00;

Вторник с 09:00 до 19:00;

Среда с 09:00 до 20:00;

Четверг с 09:00 до 19:00;

Пятница с 09:00 до 19:00;

Суббота с 09:00 до 13:00;

Воскресенье – выходной день.