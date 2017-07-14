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14 июля 2017, 16:48
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Межрегиональная конференция школьников «Всемирное наследие в руках молодых» прошла на Ленских столбах

Конференция участников смены «Я-Гражданин мира» прошла на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО- природном парке «Ленские столбы».

Писатель-байронист, критик, публицист эпохи романтизма и декабрист А. А. Бестужев-Марлинский написал: «Какая-то святая тишина лежит на девственном творении, и душа сливается с дикою, но величественною природой». Так он отозвался о природном памятнике Ленских столбах- сказочных каменных изваяниях в форме столбов и башен, которые тянутся вдоль берега Лены на десятки километров.

12 июля участники смены «Я- Гражданин мира» отправились в круиз по реке Лена на теплоходе «Демьян Бедный» и им выпала уникальная возможность посетить природный парк Ленские столбы, прикоснуться к истории древних цивилизаций и почувствовать неосязаемую связь времен.

Алгысчыт Ньургуйаана Николаевна провела обряд очищения и благословения, одарив собравшихся добрыми напутственными словами. Обряд венчал традиционный осуохай в три круга, давший заряд энергии и сил для предстоящего восхождения. Как оказалось, подниматься на смотровую площадку на вершине Ленских столбов нужно было по тропе, длительность которой составляет чуть больше километра пути. Отрадно, что все ребята показали себя выносливыми, стойкими, целеустремленными- ведь само по себе восхождение не является легким делом. На самой вершине они любовались открывшимися завораживающими видами, сделали историческое фото и загадали свои самые заветные желания, которые, как утверждают многие, обязательно сбываются!

После обеда в трех залах теплохода состоялась Межрегиональная научно — практическая конференция школьников «Всемирное наследие в руках молодых». Организаторами конференции являются Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия), Комиссия по делам ЮНЕСКО при Главе Республики Саха (Якутия), общественный Совет Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия), Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Изучение всемирного наследия может помочь узнать о собственных корнях, своей культурной и социальной идентичности. Более близкое знакомство с объектами, входящими в Список всемирного наследия, помогает узнать о верованиях, культурных ценностях и знаниях народов и цивилизаций, создавших эти объекты (культурное наследие) или взаимодействовавших с объектами (природные и смешанные объекты, культурные ландшафты). В рамках конференции была организована работа по пяти секциям по направлениям исследовательской и творческой деятельности школьников: «Организационные принципы ЮНЕСКО», «Всемирное наследие и культура мира», «Всемирное наследие и туризм», «Всемирное наследие и окружающая среда», «Всемирное наследие и борьба за мир». Членами экспертной комиссии выступили кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела методологии и стратегии природопользования отделения проблем природопользования и экологии «Совета по изучению производительных сил» (г. Москва) Ирина Ильинична Комарова, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедры методики преподавания иностранных языков Пермского государственного гуманитарно- педагогического университета Константин Эдуардович Безукладников, старший преподаватель кафедры методики преподавания иностранных языков Пермского государственного гуманитарно- педагогического университета Михаил Николаевич Новоселов, директор МАОУ «СОШ № 7» г. Пермь, педагог- организатор МБОУ «СОШ № 12 имени В.Г. Распутина» Светлана Анатольевна Залесова (г. Братск), педагог дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» Наталья Ивановна Князева, воспитатель ГОУ «Республиканский бурятский национальный лицей- интернат № 1» Жаргалма Дондокдоржиевна Бальжанова (г. Улан-Удэ), председатель Общественного совета Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия) Саргылана Егоровна Нафанаилова, заместитель председателя Общественного совета Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия) Розалия Ивановна Сандакова, заместитель руководителя отдела Центра ресурсного обеспечения Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) Марианна Васильевна Платонова, учитель русского языка и литературы Елена Илларионовна Мигалкина (Верхоянский улус) и сотрудники Центра «Сосновый бор».

Доклады детей отличались интересными и серьезными работами, затрагивающими основные аспекты проблем всемирного наследия и пути их решения. Так, ученица 9 класса «Республиканского бурятского национального лицея- интерната № 1» Нарана Дашицыренова представила в своей работе экскурсию «Биологическое разнообразие озера «Карасиное», а Дьяконов Александр из Сангарской гимназии рассмотрел тему «Мышиный горошек и его изменчивость». В критерии оценки работ, представленных на конференцию, вошли тип работы, использование известных результатов и научных фактов, полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых, актуальность работы, использование знаний вне школьной программы, степень новизны полученных результатов, качество исследования, практическая значимость, оригинальность подхода, владение автором научным специальным аппаратом, специальными терминами, качество оформления работы, владение иностранным языком российских участников и сформированность коммуникативных навыков.

Итоги Межрегиональной научно-практической конференции школьников «Всемирное наследие в руках молодых»:

Секция № 1. «Организационные принципы ЮНЕСКО»

Лауреат — Местникова Дарья

Дипломант I степени – Попов Альберт

Дипломант II степени – Павлов Кирилл

Дипломант II степени – Егорова Кристина

Дипломант III степени – Семенова Анна

Дипломант III степени — Васильев Денис

Дипломант III степени – Борисов Арсений
Секция № 2. «Всемирное наследие и культура мира»

Лауреат – Афанасьева Сардана

Дипломант I степени – Зарубина Александра

Дипломант I степени – Попов Александр

Дипломант II степени – Гуруев Амгалан

Дипломант II степени – Егорова Ася

Дипломант III степени – Петухова Диана

Дипломант III степени – Бурцева Евдокия

Дипломант III степени – Эверстов Артем
Секция № 3. «Всемирное наследие и туризм»

Лауреат – Васильева Ньургуйаана

Дипломант I степени – Казадаев Михаил

Дипломант I степени – Козарлыга Александр

Дипломант II степени – Харитонова Нарияна

Дипломант III степени – Ковалев Алексей

Дипломант III степени – Богуш Виктория

Дипломант III степени – Воронцова Ксения

Дипломант III степени – Немерицкий Даниил
Секция № 4. «Всемирное наследие и окружающая среда»

Лауреат – Иванова Айыына (Сангарская СОШ)

Дипломант I степени – Нектегяев Григорий

Дипломант II степени – Иванова Айыына (Батагайская СОШ)

Дипломант II степени – Якомина Марина

Дипломант III степени – Николаева Валентина

Дипломант III степени – Бытыров Алгыс

Дипломант III степени – Яковлев Виктор

Дипломант III степени – Дьяконов Александр
Секция № 5. «Всемирное наследие и борьба за мир»

Лауреат – Алексеев Айсен

Дипломант I степени – Корякин Никита

Дипломант II степени – Макаров Петр

Дипломант II степени – Аристархов Ростислав

Дипломант III степени – Дорофеев Андриан

Дипломант III степени – Кириллов Павел

Дипломант III степени – Батодоржиева Сарана
Премия Главы Республики Саха (Якутия):

Егорова Кристина, Легойская СОШ

Иванова Айыына, Сангарская СОШ

Корякин Никита, МОБУ СОШ № 26 г. Якутска

Также ребята стали участниками концертной программы «Вечер дружбы», шоу «Рекорды Соснового бора», Open air и Paradise show.

Надеемся, что эти два дня они запомнят на всю жизнь.

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