Межэтнический фестиваль «Калейдоскоп культур» приглашает участников

15-16 декабря в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского пройдет Четвертый республиканский межэтнический фестиваль «Калейдоскоп культур». Тематика: «В единстве народов – сила России!» Организация фестиваля является эффективной формой популяризации национальных культур народов Якутии.

В Республике Саха (Якутия) проживают представители 129 национальностей и 16 вероисповеданий. Объединяя под своим крылом национально-культурные объединения, диаспоры и землячества, Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского стал центром реализации межнациональных проектов, календарных и обрядовых праздников, тематических вечеров, мастер-классов, дискуссионных площадок.

Для участия в конкурсе приглашаются народные, образцовые и другие самодеятельные детские, юношеские, молодежные творческие коллективы, коллективы художественной самодеятельности, отдельные исполнители, семейные ансамбли, сохраняющие и пропагандирующие традиционный песенно-танцевальный, эпический и обрядовый фольклор народов Якутии.

Фестиваль проводится по четырем возрастным группам:

I группа 4-7 лет (детские сады)

II группа 7-11 лет (1-5 классы)

III группа 12-17 лет (6-11 классы)

IV группа 35 лет и старше

Номинации:

«Вокал» (соло, дуэт, ансамбли, хоры) народная песня любой народности России, эстрадные песни, песни о Родине, академический вокал – выступление не более 4 мин.

«Хореография» (соло, дуэт, ансамбли), народный танец, народный стилизованный танец – выступление не более 5 мин.

«Художественное слово» (соло, дуэт, ансамбли) былины, сказы, стихотворения на языках народов – продолжительность выступления до 4 мин.

«Игра на народных инструментах» (соло, дуэт, ансамбли) – продолжительность не более 7 мин.

Заявки принимаются до 13 декабря 2018 года по адресу: 677000, Якутск, ул.Пояркова, 4 Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, кабинет 133 и Гостиная дружбы народов 2 этаж. Тел/факс 8(4112) 32-80-77, 32-83-86, culcentr@mail.ru Взнос 500 рублей за каждого участника коллектива. Форма оплаты наличная во время регистрации. Регистрация состоится 15 декабря с 9:00 в фойе ДДН им.А.Е. Кулаковского.

Программа фестиваля

15 декабря (суббота)

9:00-10:30 регистрация участников

10:30 торжественное открытие фестиваля

11:00-19:00 конкурсная программа по направлениям (концертный зал 1 этаж, Гостиная дружбы народов 2 этаж)

16 декабря (воскресенье)

9:30-10:30 регистрация участников

10:30-14:00 конкурсная программа по направлениям (концертный зал 1 этаж, Гостиная дружбы народов 2 этаж)

15:00-16:30 круглый стол – обсуждение итогов фестиваля (концертный зал 1 этаж)

17:00 гала-концерт, награждение победителей

Тел. организаторов:

Сибирякова Александра Максимовна 8964-427-67-74 alexandradk@mail.ru

Стрекаловская Ирина Егоровна 8924-663-46-48

Павлова Марина Юрьевна 8924-366-56-62

Аргунова Ольга Владимировна 8914-104-46-27

Петров Альберт Валентинович 8924-868-73-73