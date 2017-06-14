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Фестиваль «Айыы Аhа – Божественный напиток»

ПОЛОЖЕНИЕ

Международного фестиваля кумыса «Айыы Аhа – Божественный напиток»

 Дата проведения: 24 июня 2017 года.

Время проведения: 16:00 часов.

Место проведения: АЭК «Ысыах Туймаады», Ипподром.

Организатор фестиваля: Окружная администрация города Якутска при содействии Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия).

Цели и задачи фестиваля:

— Сохранение и развитие национальных традиций кумысоделия, возрождение и популяризация кумыса, как основного продукта здорового питания.

— Поддержка и пропаганда деятельности сельхозпроизводителей, индивидуальных предпринимателей, крестьянских хозяйств, заготовителей кумыса.

— Международный обмен культурными традициями по изготовлению кумыса, повышение качества, совершенствование технологий изготовления кумыса.

Участники фестиваля:

Все желающие предприятия и физические лица, занимающиеся производством кобыльего молока в Республике Саха (Якутия), других регионах Российской Федерации и зарубежных государствах.

Основные требования:

Все участники фестиваля должны представить свою продукцию в объеме (не менее 30 литров), разлитую в стеклянную или пластиковую тары, с декларацией о соответствии, с приложением протоколов лабораторных испытаний(маркировка продукции в соответствии ТР – ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»).

Продукция предоставляется для членов жюри и в дегустационный кумысный ряд.

Все участники должны иметь национальный костюм, атрибутику (национальную посуду, вывеску предприятия, при возможности можно организовать фотовыставку и другое).

Время работы: дегустационного кумысного ряда с 15:00 час. до 16:00 час.

Участники желающие реализовывать свою продукцию должны заявить об этом с указанием объема продукции выставляемого на продажу. Торговые места предоставляются бесплатно.

Время для реализации продукции: 14:00 час.до 19:00 час.

Торжественная часть фестиваля, парад участников, награждение:16:00 часов.

Оценка качества продукции:

Оценку качества кумыса проводит жюри, в состав которых входят ученые, технологи по производству молочной кислой продукции и др.

Качество кумыса оценивается следующими методами:

Органолептический (дегустационный метод) Всем членам жюри предлагается продегустировать продукцию всех производителей (продукция идентифицируется под номерами), и оценивается по 5-ти бальной системе.

Показатели безопасности учитываются на основании представленных протоколом испытаний.

Для чистоты и непредвзятости выводов дегустаторов наименование производителя продукта не сообщается. Нумерацию продукции проводит председатель конкурса и не оглашает до завершения конкурса.

Подведение итогов:

Продукт-победитель определяется по наибольшему количеству баллов полученных при суммировании по каждому критерию.

Время работы жюри:23 июня 2017 года(за день до фестиваля).

 По итогам конкурса распределяются первое, второе и третье места. Победителям вручаются медали, кубки, дипломы, денежные призы.Всем участникам выдаются сертификаты, подтверждающие участие в мероприятии.

Для участия необходимо представить:

Заявки на участие принимаются до 22 июня 2017 года по адресу: 677000 г. Якутск, пр.Ленина 15, каб.213, Управление сельского хозяйства, тел.: 40 88 43 или по электронному адресу: ovs_ykt@mail.ru

 Проездные и командировочные расходы за счет самих участников конкурса.

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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