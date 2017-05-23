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23 мая 2017, 9:36
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Международный день музеев  в Томмоте

В профессиональный праздник музейных работников в Томмотском краеведческом музее собрались горожане от 5 до 90 лет. Все, кто активно интересуется искусством и сохранением истории, пришли сказать теплые слова в адрес работников музея.

Воспитанники детского сада «Родничок» (директор Елагина М.М.) поздравляли стихами и преподнесли в подарок альбом «История детского сада «Родничок», куклу и поделки, сделанные руками родителей.

Песней «О дружбе» и стихами продолжили поздравление учащиеся 4 класса (преподаватель Шулак Г.Л.) и старшеклассники школы № 8 — со своим руководителем Вантензин Е.А.  Музыкально–литературная композиция «Русь» исполнена ЛИТО «Перекрёсток» (руководитель Овчарова Е.С.).

«Не устаю удивляться талантам детей, если развитием этих талантов занимаются профессионалы. Люди, искренне любящие своё дело. Выступление короткое, но настолько пронзительное, трогательное, что слёзы на глазах блестели у всех присутствующих. А они, девчонки и мальчишки, чеканили слова «Это всё мое родное. Это то, что не купить и не отнять…» — делится впечатлениями специальный корреспондент в Томмоте Татьяна Лебедева.

Руководитель музея Анна Исмакова поблагодарила гостей за теплые слова, за поддержку и помощь музею, которую активно оказывают жители города. Особые слова в этот праздничный день прозвучали в адрес томмотцев: Пушминой Р.П. – она подарила свою коллекцию открыток (2500 шт.), Хаютановой Г.Е. – отдала музею  буфет и старинный русский комод.

Коростелёва Л.В. — член общественной организации  «Ветераны педагогического труда» — преподнесла в дар ручку, не простую, а которая заливается чернилами. Ведь это тоже хоть и маленькая, но история.

Сертификатами на праздничной встрече наградили Дрёмину Евгению — участницу республиканского конкурса прикладного искусства в г.Якутске и Стручкову Варвару – мастера народных промыслов.

В завершении всех присутствующих поздравил глава администрации г.Томмот Александр Заверюха:

«Томмотский краеведческий музей, наконец, обрел прекрасное, новое, светлое помещение. Работа только набирает обороты, нам предстоит ещё многое с вами сделать. Но уже сегодня видны результаты колоссального труда настоящих энтузиастов своего дела.

Будем ждать новых выставок, презентаций, экскурсий. До новых встреч!

 

 

 

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Источник: Пресс-служба Алданского района. Материал предоставлен Татьяной Лебедевой, фото Дианы Меркуловой.
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