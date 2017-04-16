Международный день цирка – самый добрый праздник

Свой профессиональный праздник артисты Бриллиантового цирка отметили на сцене. В Международный день цирка они подарили яркий, добрый и веселый праздник постояльцам Якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Задолго до начала представления актовый зал дома-интерната был наполнен зрителями, нарядными и воодушевленными предстоящей встречей.

Одним из главных поклонников цирка оказался Анатолий Александрович Внуков. Он встречал артистов прямиком у порога:

— Артисты цирка, почти уже наши друзья. Они приезжают к нам несколько раз в год. И не только приезжают, но и приглашают нас на свои представления. Это, конечно, большой праздник, незабываемый праздник!

Коверный клоун Альберт Ноговицын

Выступление клоунов

Действительно праздник получился по-настоящему душевный. С самых первых минут зрители, не переставая, аплодировали и искренне радовались шуткам и проделкам клоунов Альберта Ноговицина и Дмитрия Халыева.

Акробаты Айна Романова-Березкина и Кюнней Артамонова

Кюнней Артамонова

Айна Романова-Березкина

Необычайной гибкостью и ловкостью поразили всех акробаты Айна Романова-Березкина и Кюнней Артамонова. Напомним, что в дни проведения Международного циркового форума артистки получили почетное звание Отличников культуры Республики Саха (Якутия).

Иллюзионист Дмитрий Колосов

Сразу несколько трюков продемонстрировал иллюзионист Дмитрий Колосов. Судя по возгласам зала, больше всего зрителям запомнился классический номер с кроликом и, конечно же, шоу-трансформация, во время которого ассистентка Александра Николаева за долю секунд успевает сменить пять нарядов.

Дрессировщица Екатерина Никифорова

Не меньшие аплодисменты сорвала и дрессировщица Екатерина Никифорова со своими проворными подопечными — обезьянкой Даней и якутскими лайками Чернышом и Беллой.

Дрессировщица пернатых Александра Николаева

Ведущей представления выступила дрессировщица пернатых грациозная Александра Николаева. Компанию артистке составили белоснежные голуби и попугай Георгий.

Артисты цирка пожелали постояльцам и работникам Якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов крепкого здоровья, легкого весеннего настроения, всегда хороших новостей и удачи! Также они признались, что в праздничный день самым главным подарком для них были и остаются аплодисменты благодарных зрителей.

Еще раз с праздником, Вас, с Международным днем цирка, уважаемые коллеги!