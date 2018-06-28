АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.06.2018, 23:19
Общество
Народный депутат Владимир Атаманченко провел личный прием граждан
28.06.2018, 23:11
Культура & Образование
Международный бакалавриат — новый вектор образования республики
28.06.2018, 22:56
Политика
Экстра
Единороссы выдвинули кандидатов в депутаты Ил Тумэн
28.06.2018, 22:22
Политика
Экстра
Айсен Николаев выдвинут кандидатом на выборы главы Якутии
28.06.2018, 22:12
Политика
Избран главный якутский единоросс
28.06.2018, 18:15
Столица
Горожане саботируют работы по капитальному ремонту Хатынг-Юряхского шоссе
28.06.2018, 18:01
Республика
Первые гости Ысыаха Олонхо
28.06.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Бой бессоннице: как заснуть ровно за одну минуту
28.06.2018, 17:50
Экономика
Объявление
29 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
28.06.2018, 17:45
Спорт
Якутянин Валерий Андросов сразится на первенстве мира по вольной борьбе
28.06.2018, 17:28
Общество
Некролог
Не стало талантливого человека
28.06.2018, 17:23
Спорт
ЯГСХА ипподромугар ат сүүрдүүтүгэр ыҥырабыт
28.06.2018, 17:11
Культура & Образование
Видео
Керамическую сэргэ презентовали в Якутске
28.06.2018, 16:54
Экономика
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение заречных районов Якутии
28.06.2018, 16:45
Столица
Стройотряды Якутска ликвидируют ветхие постройки
28.06.2018, 16:30
Финансы
РСХБ направил в экономику Мордовии более 104 млрд рублей
28.06.2018, 16:08
Экология
Долгожданное лето пришло в Депутатский
28.06.2018, 16:03
Красота & Здоровье
Белые ночи с BASCONI: На все сумки до 50%!
28.06.2018, 16:00
Происшествия
В Якутии мужчина, затаив обиду, выстрелил в знакомого
28.06.2018, 15:54
Республика
Более 30 человек отказались от стыковочных рейсов из Зырянки в Якутск и обратно
28.06.2018, 15:36
Столица
Город предлагает предпринимателям земельные участки на выгодных условиях
28.06.2018, 15:20
Общество
В Якутск прибыл заместитель министра МЧС России Павел Барышев
28.06.2018, 15:11
Происшествия
Видео
В Якутске застрявший в лифте парень панически пытается выбраться наружу
28.06.2018, 15:00
Экология
Дожди не торопятся уходить из Якутии
28.06.2018, 14:50
Общество
Добро пожаловать на пляж, или купаться пока еще запрещено
28.06.2018, 14:40
Экономика
Владимир Солодов: Мост через Лену будет
28.06.2018, 14:30
Происшествия
Женщина пропала в Верхневилюйском районе
28.06.2018, 14:20
Экология
Видео
«Черные ассенизаторы» бесчинствуют в Якутске
28.06.2018, 14:10
Экономика
Энергетики ЦЭС восстанавливают электроснабжение двух районов
28.06.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Наркомания и как с ней бороться
28.06.2018, 13:51
Культура & Образование
Якутия попрощается с мелодистом Виталием Андросовым 1 июля
28.06.2018, 13:43
Путешествия
Отличная новость: Отель ATLANTIS THE PALM 5* в Дубае всего…
28.06.2018, 13:18
Политика
Экстра
Александр Силин выдвинулся на пост главы Якутии
28.06.2018, 13:07
Столица
В Якутске пройдет конкурс флористов
28.06.2018, 13:06
Красота & Здоровье
«Речная здравница» пользуется успехом у якутян
28.06.2018, 12:57
Экономика
Александр Попов: Для недопущения критических ситуаций необходимо иметь резервное ГКМ
28.06.2018, 12:30
Происшествия
Обвиняемый в убийстве в Сунтаре: Он сам напоролся на нож
28.06.2018, 12:23
Республика
Лига отцов Якутии провела Форум отцов в Олекминском улусе
28.06.2018, 12:21
Столица
Фотоконкурс «Якутск глазами горожан»: Добавь свои штрихи к портрету города
28.06.2018, 12:19
Экономика
Николай Местников: Длины полосы достаточно для посадки самолетов в обычном режиме
28.06.2018, 12:15
Культура & Образование
Резонанс
Замминистра: Откровенно говоря, я тоже не понял…
28.06.2018, 12:00
Столица
Воздушный шарик оставил без света 33 тысячи жителей Якутска
28.06.2018, 11:53
Республика
Айсен Николаев побывал с рабочим визитом в г. Мирный
28.06.2018, 11:51
Происшествия
Главбух обвиняется в присвоении 690 тыс. руб., уплаченных людьми за ЖКУ
28.06.2018, 11:45
Общество
Некролог
Окружная администрация и Якутская городская Дума соболезнуют
28.06.2018, 11:43
Культура & Образование
Анонс
Репертуар закрытия 112-го театрального сезона Саха театра
28.06.2018, 11:39
Экология
2 июля якутяне отметят День реки Лена
28.06.2018, 11:28
Столица
Резонанс
Организаторы Якутского Биеннале: Нет там никаких презервативов! Это якутское лицо!
28.06.2018, 10:43
Желток
Экстра
Александр Борисов пошел на рекорд!
28.06.2018, 10:26
Республика
Гендиректор и Нюрбинская птицефабрика наказаны за задержку зарплаты
28.06.2018, 10:21
Экология
Хангаласские жители, рыбаки и сельхозпроизводители поделились насущными проблемами с депутатом Госдумы
28.06.2018, 10:13
Происшествия
На якутянку за уклонение от уплаты алиментов возбуждено уголовное дело
28.06.2018, 10:10
Республика
Депутат досрочно прекратил свои полномочия
28.06.2018, 10:07
Спорт
Фотофакт
Спортивная общественность поблагодарила первого Ил Дархана Республики Саха
28.06.2018, 10:01
Политика
Награждены советники
28.06.2018, 9:54
Политика
«Единая Россия» утвердила партийную «тройку» на выборах в городскую Думу Якутска
28.06.2018, 9:38
Экономика
28 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
28.06.2018, 9:28
Культура & Образование
Некролог
Скончался известный якутский мелодист
28.06.2018, 8:43
Столица
Первый детский ысыах в Якутске прошел в Губинском округе
28.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 28 июня 2018
28.06.2018, 2:00
Политика
Коммунисты Якутии выдвинули своих кандидатов на выборы главы и депутатов
28.06.2018, 0:11
Общество
Сегодня день рождения ветеранов здравоохранения и партии
27.06.2018, 21:58
Политика
Депутат госдумы РФ поддержал инициативы Якутии
27.06.2018, 18:07
Происшествия
Житель Якутии 5 лет насиловал пасынка и падчерицу
27.06.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Болезни, которые можно лечить с помощью смеха
27.06.2018, 17:57
Красота & Здоровье
В Строительном округе состоялась «Ярмарка здоровья»
27.06.2018, 17:55
Политика
Эксклюзив
КПРФ выдвинула на выборы в Ил Тумэн известных политиков
27.06.2018, 17:47
Красота & Здоровье
Красавицы Устьянья снялись для благотворительного календаря
27.06.2018, 17:39
Столица
Партийный контроль в действии
27.06.2018, 17:31
Экономика
Экстра
Арбитраж признал Александра Скрипина банкротом — СМИ
27.06.2018, 17:25
Путешествия
Путешественник, побывавший в 58 странах, дал советы якутянам
27.06.2018, 17:12
Республика
Движение по трассе «Колыма» восстановлено
Архив новостей
Культура & Образование
28 июня 2018, 23:11
157

Международный бакалавриат — новый вектор образования республики

В Республике Саха (Якутия) есть позитивный опыт реализации международных проектов, одним из которых является Международная Арктическая  школа.

Считается, что Международная Арктическая школа — это оправданный ответ на новый вызов времени, гарантирующий достижение мирового уровня качества при сохранении уникальности отечественной образовательной системы. Поэтому, образование в данной школе будет четко ориентировано на международную интеграцию с доминированием гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

На вопросы родителей и всех интересующихся данной идеей отвечает руководитель проекта Феодосия ГАБЫШЕВА, первый заместитель министра образования  и науки Республики Саха (Якутия), д.п.н., профессор.

 

Из истории создания

 

— Сегодня все чаще говорят об арктической повестке. Несомненно, в мире есть геополитические интересы и в сфере образования. Есть необходимость в высококвалифицированных кадрах для освоения Арктики и, главное, необходимость специального вектора в системе образования, учитывающего особенности региона.

Сегодня, в республике запускаются интересные проекты и перспективные инициативы, касающиеся Арктики. Данные проекты получили широкий общественный резонанс, государственную поддержку и благополучно развиваются.

Так, с целью сохранения и продвижения культуры и искусства Арктики в мировом культурном, информационном и научном пространстве в 2014 году было принято решение о создании Международного Арктического Центра культуры и искусств на базе Арктического государственного института культуры и искусств. Важной частью проекта является налаживание и ведение постоянного диалога, дискуссии и обмена информацией во всем пространстве Арктики. Одним из основных направлений деятельности является издание научно-популярного журнала «Культура и искусство Арктики».  Выпускается он на двух языках, что дает возможность трансляции культуры Арктики на весь мир.  Издание стало площадкой для взаимодействия ведущих ученых-арктиковедов мира, что, безусловно, имеет благоприятное влияние на развитие институтов образования Севера.

В ближайшее время еще одним направлением работы Центра станет координирование общественно-значимого государственного проекта, инициатором которого является первый президент республики, многоуважаемый М.Е. НИКОЛАЕВ – это проект «Рисуем все». Значимость проекта заключается в подготовке к освоению фундаментальных знаний через развитие творческого, логического, креативного мышления детей на занятиях рисованием.

Правительством республики принята Концепция Международной Арктической школы и дорожная карта по ее созданию. В Концепции предусмотрена реализация программ международного бакалавриата.

Школа будет нацелена на развитие человеческого потенциала. Это учреждение, надеемся, будет авангардом для инновационных школ республики, источником новых профессиональных компетенций международного образца для педагогов республики.

В мире не так много общепризнанных программ подобного уровня, в которых вводится международная аккредитация образовательной программы, системная поддержка профессионального развития педагогов, независимая система оценивания, инновационные технологии обучения, персонализированный подход, практическая направленность и развитие исследовательских навыков обучающихся, воспитание гражданской активности, многоязычие при обязательном изучении родного языка и другие не менее важные направления для воспитания универсальных качеств личности.

Большая часть международных школ создается при поддержке руководства активно развивающихся регионов, так как в результате можно получить кадры с глобальным мышлением и с компетенциями международного уровня.

Школа будет набирать детей на конкурсной основе, так как им предстоит одновременно освоить российские и международные стандарты. При школе будет интернат, в ней смогут жить и учиться способные дети из разных районов республики.

 

О сроках строительства и ввода школы

 

— Школа строится в рамках государственно-частного партнерства между республикой и ООО «Газэнергомонтаж» на Сергеляхском шоссе. После запланированной в 2019 году сдачи объекта школа сможет принять от 220 до 280 обучающихся с 5-го по 11-й классы. Сейчас Проектный офис Международной Арктической школы занимается формированием перспективной базы данных по кадровому обеспечению и созданием образовательной программы.

 

Об особенностях программ

 

 — Это государственная школа, в программу которой  интегрирована программа международного бакалавриата. Предметы в ней будут преподаваться не только по федеральным государственным образовательным стандартам нашей страны, но и по стандартам международного бакалавриата. Система международного бакалавриата была разработана в 60-х годах в Швейцарии, и на сегодня есть стандарты для дошкольных учреждений, начальной школы, основной, старшей и среднего профессионального образования. Цель системы — соответствие единым международным требованиям, благодаря чему ребята могли бы поступать в лучшие российские и международные вузы. Учебные дисциплины в старшей школе должны вестись на английском языке, потому что ученикам предстоит сдавать международные экзамены именно на нем.

Образовательная программа МАШ специально перерабатывается под условия нашего региона. У школьников будут такие специфические предметы, как глобальная Арктика и политология в сфере арктических вопросов. В то же время акцент в учебной программе будет сделан на математику и естественные науки. Кроме того, будут изучаться культуры коренных народов Севера и Арктики. По словам руководителей школы, непременным условием программы международного бакалавриата является то, чтобы дети изучали не только английский язык, но и родной, а также свою культуру и литературу.

 

Это государственное учреждение, а не частная школа

 

— Международная Арктическая школа — это государственное учреждение, которое будет финансироваться из бюджета республики по нормативам, как обычные школы. Все обучение, кружки и секции по программе будут бесплатные. Финансирование также может быть подкреплено за счет грантов по госпрограммам. Школа будет активно участвовать в конкурсах и развивать внебюджетные источники. Планируется оказание платных образовательных услуг. Впрочем, подобное право есть у всех образовательных учреждений, включая и школы.

 

Как поступить в школу

 

— Возможность попасть в школу получат все, независимо от места жительства. Нужно будет пройти конкурсный отбор, который включает в себя тестирование по трем предметам, преимущества при поступлении будут иметь участники олимпиад и образовательных конкурсов. Специально для создания равных возможностей для всех детей Якутии проектный офис работает по внедрению качественного интернета в отдаленных северных районах.

Предварительно осенью этого года пройдет открытое учебно-тренировочное тестирование по математике, русскому и английскому языкам для всех желающих проверить свои знания. Сам прием учеников на учебный 2019–2020 год начнется в начале следующего года. Порядок поступления можно найти на сайте arctic-school.com.

 

Кто сможет работать в школе

 

Преподаватели должны иметь такие навыки, как умение учиться все время, потому что профессиональные навыки им предстоит оттачивать на разных семинарах, курсах и тренингах по международному бакалавриату. Нам нужны опытные педагоги, которые уже имеют хорошие результаты. Для них мы обеспечиваем повышение квалификации по международному бакалавриату или по английскому языку. Если у учителя, допустим, слабоват английский язык, то мы подскажем, где пройти соответствующие курсы. И, конечно, будет часть учителей, которых мы привлечем из других стран мира и регионов России, из тех, кто уже имеет опыт работы в международных школах.

Что касается учителей английского языка, часть из них будут наши учителя, часть — носители языка, но все они должны иметь международный сертификат, подтверждающий продвинутый уровень.

На сегодня мы проводим различные конкурсы и олимпиады, семинары в наших школах-спутниках, через которые мы также выявляем учителей, способных к дальнейшему профессиональному развитию в Международной Арктической школе.

 

В чем преимущества программы международного бакалавриата?

 

Наши выпускники будут отличаться от стандартного российского ученика тем, что будут более самостоятельными, ведь им предстоит самим выполнить индивидуальный проект дипломной работы. Также будем заниматься творческим развитием, общественно-полезной деятельностью и спортивным направлением. Также наш ученик будет знать языки, а это большое преимущество. В международном бакалавриате ребенок должен учиться самостоятельности, уметь реферировать, увидеть проблему и придумать, как ее решить. Учащиеся старших классов смогут получить персонализированное образование с учетом своих запросов, получить базовое среднее общее образование и глубокие знания по профильным предметам.

Мы готовы предложить образование на качественно новом уровне, основанном на лучшей российской и международной практике, открывая новые горизонты для наших детей и школ республики.

 

 

Источник: Татьяна ПАВЛОВА.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
28.06.2018, 2:00
Политика
Коммунисты Якутии выдвинули своих кандидатов на выборы главы и депутатов
23.06.2018, 13:24
Желток
Фотофакт
ВИПы на «Ысыахе Туймаады-2018» — кто в чем
24.06.2018, 7:34
Общество
Эксклюзив
Айсен Николаев назвал новый символ Якутии
25.06.2018, 23:22
Общество
Фотофакт
Вместе! Коллектив аэропорта «Якутск» отметил Ысыах Туймаады вместе с жителями Строительного и Гагаринского округов
27.06.2018, 13:27
Столица
Эксклюзив
Перестановки в мэрии Якутска
23.06.2018, 12:32
Политика
Айсен Николаев принял участие в заседании по вопросам межпарламентского диалога России и Японии
26.06.2018, 20:01
Происшествия
Трагедия на ысыахе в Мальжагаре
26.06.2018, 23:42
Желток
Фотофакт
Михаил Эверстов поймал огромного карася!
24.06.2018, 0:28
Культура & Образование
Эксклюзив
Этнозвезда Юлияна – Дьуруйээнэ дала уникальный концерт
23.06.2018, 15:36
Столица
Более 15 000 человек приняли участие в торжественном открытии Ысыаха Туймаады – 2018
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
28.06.2018

Народный депутат Владимир Атаманченко провел личный прием граждан

Политика
28.06.2018

Избран главный якутский единоросс

Красота & Здоровье
28.06.2018

Белые ночи с BASCONI: На все сумки до 50%!

Экономика
28.06.2018

Владимир Солодов: Мост через Лену будет

Видео
Экология
28.06.2018

«Черные ассенизаторы» бесчинствуют в Якутске

Культура & Образование
28.06.2018

Якутия попрощается с мелодистом Виталием Андросовым 1 июля

Путешествия
28.06.2018

Отличная новость: Отель ATLANTIS THE PALM 5* в Дубае всего…

Экстра
Политика
28.06.2018

Александр Силин выдвинулся на пост главы Якутии