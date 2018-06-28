Международный бакалавриат — новый вектор образования республики

В Республике Саха (Якутия) есть позитивный опыт реализации международных проектов, одним из которых является Международная Арктическая школа.

Считается, что Международная Арктическая школа — это оправданный ответ на новый вызов времени, гарантирующий достижение мирового уровня качества при сохранении уникальности отечественной образовательной системы. Поэтому, образование в данной школе будет четко ориентировано на международную интеграцию с доминированием гуманистических и общечеловеческих ценностей.

На вопросы родителей и всех интересующихся данной идеей отвечает руководитель проекта Феодосия ГАБЫШЕВА, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия), д.п.н., профессор.

Из истории создания

— Сегодня все чаще говорят об арктической повестке. Несомненно, в мире есть геополитические интересы и в сфере образования. Есть необходимость в высококвалифицированных кадрах для освоения Арктики и, главное, необходимость специального вектора в системе образования, учитывающего особенности региона.

Сегодня, в республике запускаются интересные проекты и перспективные инициативы, касающиеся Арктики. Данные проекты получили широкий общественный резонанс, государственную поддержку и благополучно развиваются.

Так, с целью сохранения и продвижения культуры и искусства Арктики в мировом культурном, информационном и научном пространстве в 2014 году было принято решение о создании Международного Арктического Центра культуры и искусств на базе Арктического государственного института культуры и искусств. Важной частью проекта является налаживание и ведение постоянного диалога, дискуссии и обмена информацией во всем пространстве Арктики. Одним из основных направлений деятельности является издание научно-популярного журнала «Культура и искусство Арктики». Выпускается он на двух языках, что дает возможность трансляции культуры Арктики на весь мир. Издание стало площадкой для взаимодействия ведущих ученых-арктиковедов мира, что, безусловно, имеет благоприятное влияние на развитие институтов образования Севера.

В ближайшее время еще одним направлением работы Центра станет координирование общественно-значимого государственного проекта, инициатором которого является первый президент республики, многоуважаемый М.Е. НИКОЛАЕВ – это проект «Рисуем все». Значимость проекта заключается в подготовке к освоению фундаментальных знаний через развитие творческого, логического, креативного мышления детей на занятиях рисованием.

Правительством республики принята Концепция Международной Арктической школы и дорожная карта по ее созданию. В Концепции предусмотрена реализация программ международного бакалавриата.

Школа будет нацелена на развитие человеческого потенциала. Это учреждение, надеемся, будет авангардом для инновационных школ республики, источником новых профессиональных компетенций международного образца для педагогов республики.

В мире не так много общепризнанных программ подобного уровня, в которых вводится международная аккредитация образовательной программы, системная поддержка профессионального развития педагогов, независимая система оценивания, инновационные технологии обучения, персонализированный подход, практическая направленность и развитие исследовательских навыков обучающихся, воспитание гражданской активности, многоязычие при обязательном изучении родного языка и другие не менее важные направления для воспитания универсальных качеств личности.

Большая часть международных школ создается при поддержке руководства активно развивающихся регионов, так как в результате можно получить кадры с глобальным мышлением и с компетенциями международного уровня.

Школа будет набирать детей на конкурсной основе, так как им предстоит одновременно освоить российские и международные стандарты. При школе будет интернат, в ней смогут жить и учиться способные дети из разных районов республики.

О сроках строительства и ввода школы

— Школа строится в рамках государственно-частного партнерства между республикой и ООО «Газэнергомонтаж» на Сергеляхском шоссе. После запланированной в 2019 году сдачи объекта школа сможет принять от 220 до 280 обучающихся с 5-го по 11-й классы. Сейчас Проектный офис Международной Арктической школы занимается формированием перспективной базы данных по кадровому обеспечению и созданием образовательной программы.

Об особенностях программ

— Это государственная школа, в программу которой интегрирована программа международного бакалавриата. Предметы в ней будут преподаваться не только по федеральным государственным образовательным стандартам нашей страны, но и по стандартам международного бакалавриата. Система международного бакалавриата была разработана в 60-х годах в Швейцарии, и на сегодня есть стандарты для дошкольных учреждений, начальной школы, основной, старшей и среднего профессионального образования. Цель системы — соответствие единым международным требованиям, благодаря чему ребята могли бы поступать в лучшие российские и международные вузы. Учебные дисциплины в старшей школе должны вестись на английском языке, потому что ученикам предстоит сдавать международные экзамены именно на нем.

Образовательная программа МАШ специально перерабатывается под условия нашего региона. У школьников будут такие специфические предметы, как глобальная Арктика и политология в сфере арктических вопросов. В то же время акцент в учебной программе будет сделан на математику и естественные науки. Кроме того, будут изучаться культуры коренных народов Севера и Арктики. По словам руководителей школы, непременным условием программы международного бакалавриата является то, чтобы дети изучали не только английский язык, но и родной, а также свою культуру и литературу.

Это государственное учреждение, а не частная школа

— Международная Арктическая школа — это государственное учреждение, которое будет финансироваться из бюджета республики по нормативам, как обычные школы. Все обучение, кружки и секции по программе будут бесплатные. Финансирование также может быть подкреплено за счет грантов по госпрограммам. Школа будет активно участвовать в конкурсах и развивать внебюджетные источники. Планируется оказание платных образовательных услуг. Впрочем, подобное право есть у всех образовательных учреждений, включая и школы.

Как поступить в школу

— Возможность попасть в школу получат все, независимо от места жительства. Нужно будет пройти конкурсный отбор, который включает в себя тестирование по трем предметам, преимущества при поступлении будут иметь участники олимпиад и образовательных конкурсов. Специально для создания равных возможностей для всех детей Якутии проектный офис работает по внедрению качественного интернета в отдаленных северных районах.

Предварительно осенью этого года пройдет открытое учебно-тренировочное тестирование по математике, русскому и английскому языкам для всех желающих проверить свои знания. Сам прием учеников на учебный 2019–2020 год начнется в начале следующего года. Порядок поступления можно найти на сайте arctic-school.com.

Кто сможет работать в школе

— Преподаватели должны иметь такие навыки, как умение учиться все время, потому что профессиональные навыки им предстоит оттачивать на разных семинарах, курсах и тренингах по международному бакалавриату. Нам нужны опытные педагоги, которые уже имеют хорошие результаты. Для них мы обеспечиваем повышение квалификации по международному бакалавриату или по английскому языку. Если у учителя, допустим, слабоват английский язык, то мы подскажем, где пройти соответствующие курсы. И, конечно, будет часть учителей, которых мы привлечем из других стран мира и регионов России, из тех, кто уже имеет опыт работы в международных школах.

Что касается учителей английского языка, часть из них будут наши учителя, часть — носители языка, но все они должны иметь международный сертификат, подтверждающий продвинутый уровень.

На сегодня мы проводим различные конкурсы и олимпиады, семинары в наших школах-спутниках, через которые мы также выявляем учителей, способных к дальнейшему профессиональному развитию в Международной Арктической школе.

В чем преимущества программы международного бакалавриата?

—Наши выпускники будут отличаться от стандартного российского ученика тем, что будут более самостоятельными, ведь им предстоит самим выполнить индивидуальный проект дипломной работы. Также будем заниматься творческим развитием, общественно-полезной деятельностью и спортивным направлением. Также наш ученик будет знать языки, а это большое преимущество. В международном бакалавриате ребенок должен учиться самостоятельности, уметь реферировать, увидеть проблему и придумать, как ее решить. Учащиеся старших классов смогут получить персонализированное образование с учетом своих запросов, получить базовое среднее общее образование и глубокие знания по профильным предметам.

Мы готовы предложить образование на качественно новом уровне, основанном на лучшей российской и международной практике, открывая новые горизонты для наших детей и школ республики.