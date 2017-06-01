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Культура & Образование
1 июня 2017, 15:49
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Международные «Классика белых ночей» и «Скрипка Севера» ждут гостей и зрителей

С 8 июня по 3 июля 2017 г. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, Государственная Филармония РС (Я), Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун — Омоллоона проведут Международный фестиваль «Классика белых ночей» и VI-й Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера».

Фестиваль включает в себя Международные мастер – классы, Концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Симфонических оркестров Государственной филармонии «SymphonicaARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона. Также в рамках фестиваля пройдут Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех» и VIМеждународный юношеский конкурс «Скрипка Севера».

В фестивале примут участие более 150 гостей из Республики Корея, США, Канады, Франции, Италии и России.  Среди них – профессиональный музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др. 

Дата Время Мероприятие Место
08.06

Чт.

 18-30 Открытие Международного фестиваля

«Классика белых ночей».

Опера «Аида». В партии Радамеса– Пак СонГю (Республика Корея)

Дирижер – Но Тэ Чол

 ГТОиБ
08-11.06 Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт». ЯМК им. М.Н. Жиркова
12.06

Пн.

 10-00

 

16-00

 Открытие Регионального конкурса в рамках Республиканского проекта «Музыка для всех»

Концерт Ли ЫнХэ (скрипка) Республика Корея

 ВШМ РС (Я)

 

Вход свободный
13.06

Вт.

 18-30 Концерт Симфонического оркестра «SymphonicaARTica» Государственной филармонии РС (Я). Солист Ли ЫнХэ (скрипка, Республика Корея) ДШИ №1
13.06

Вт.

 10-00

 

14-00

 Региональный конкурс в рамках Республиканского проекта «Музыка для всех»

Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)

 ВШМ
14.06

Ср.

 10-00

 

14-00

 Региональный конкурс в рамках Республиканского проекта «Музыка для всех»

Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)

 ВШМ
15.06

Чт.

 10-00

 

14-00

 Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)

Закрытие Регионального конкурса в рамках Республиканского проекта «Музыка для всех». Награждение лауреатов.

 ВШМ
17.06

Сб.

 17-00 Концерт народных коллективов Республики Корея «Arirangfestival» СВФУ

Вход свободный
18.06

Вс.

 17-00 Концерт оперной и симфонической музыки. Дирижер – Но Тэ Чол.

Компания «Besetoopera». Директор – KangWhaja(Республика Корея).

Солисты из Республики Корея, лауреаты Межд. конк.:KangHyemyung (сопрано), KimHwangKyung (сопрано), KimSoojung (меццо сопрано), OhSewon (баритон), KimKwangSick(баритон), KimAnna (сопрано), MoonJina (меццо сопрано), ParkHeera (меццо сопрано)

 ГТОиБ
19.06

Пн.

 16-00 Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея «Arirangfestival» пл. Ленина

Вход свободный
21.06

Ср.

 Концерт Муниципального хора г. ДангДзин (Республика Корея) г. Покровск

Вход свободный
22.06

Чт.

 18-00 Концерт симфонического оркестра ГТОиБ. Солисты: SimPsalmJong (саксофон,РеспубликаКорея) и KennyBaik (саксофон, США) и Муниципальный хор г. ДангДзин (Республика Корея) ГТОиБ
23.06

Пт.

 10-00

 

16-00

 Международные мастер-классы.SimPsalmJong (саксофон,РеспубликаКорея)

Концертгостей фестиваля SimPsalmJong (саксофон, Республика Корея), KennyBaik (саксофон, США) и Струнного ансамбля «ArcoARTiko»

ВШМ

 

Национальный худ.музей

Вход свободный
26.06

Пн.

 Заезд участников VIМеждународного юношеского конкурса «Скрипка Севера» ВШМ
26.06

Пн.

 10-00

 

 

12-00

 Международные мастер-классы.SimPsalmJong (саксофон,Республика Корея), MirSeo (фортепиано, Республика Корея)

Концерт дуэта саксофонистов SimPsalmJong (саксофон Республика Корея) и KennyBaik (саксофон, США). Концертмейстер –MirSeo (Республика Корея)

 ДШИ №1

 

 

Вход свободный
27.06

Вт.

 18-00 Открытие VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» ВШМ
28.06-01.07 Конкурсные прослушивания VIМеждународного юношеского конкурса «Скрипка Севера» ВШМ
28.06 – 04.07 Международные мастер — классы ВШМ
28.06

Ср.

 18-00 «Мастера и шедевры»

Концерт ведущих музыкантов Республики Корея

 Якутская духовная семинария

Вход свободный
29.06

Чт.

 18-00 Сольный концерт артистов из Республики Корея

Солисты: BooYuncheong(виолончель)

KimJiyoon(пири, корейский национальный инструмент)

 ДШИ №1
30.06

Пт.

 17-00 Rising star concert ВШМ

Вход свободный
02.07

Вс.

 17-00 Закрытие VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» и Международного фестиваля «Классика белых ночей».

Концерт победителей VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» и симфонического оркестра ГТОиБ. Солисты из Республики Корея. T&B Entertainment

 ГТОиБ

Художественный руководитель фестиваля — Но Тэ Чол, профессор, дирижер, проректор по международным связям ВШМ РС(Я).

Исполнительный директор фестиваля – Сергей Чигирев, заслуженный деятель искусств РС(Я), начальник отдела по творческой работе ВШМ РС (Я).

Координатор – Алёна Дьячкова

Справки по тел.: 316-003, 316-005

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Источник: Высшая школа музыки РС (Я)
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