Международные «Классика белых ночей» и «Скрипка Севера» ждут гостей и зрителей

С 8 июня по 3 июля 2017 г. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, Государственная Филармония РС (Я), Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун — Омоллоона проведут Международный фестиваль «Классика белых ночей» и VI-й Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера».

Фестиваль включает в себя Международные мастер – классы, Концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Симфонических оркестров Государственной филармонии «SymphonicaARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона. Также в рамках фестиваля пройдут Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех» и VIМеждународный юношеский конкурс «Скрипка Севера».

В фестивале примут участие более 150 гостей из Республики Корея, США, Канады, Франции, Италии и России. Среди них – профессиональный музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.

Дата Время Мероприятие Место 08.06 Чт. 18-30 Открытие Международного фестиваля «Классика белых ночей». Опера «Аида». В партии Радамеса– Пак СонГю (Республика Корея) Дирижер – Но Тэ Чол ГТОиБ 08-11.06 Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт». ЯМК им. М.Н. Жиркова 12.06 Пн. 10-00 16-00 Открытие Регионального конкурса в рамках Республиканского проекта «Музыка для всех» Концерт Ли ЫнХэ (скрипка) Республика Корея ВШМ РС (Я) Вход свободный 13.06 Вт. 18-30 Концерт Симфонического оркестра «SymphonicaARTica» Государственной филармонии РС (Я). Солист Ли ЫнХэ (скрипка, Республика Корея) ДШИ №1 13.06 Вт. 10-00 14-00 Региональный конкурс в рамках Республиканского проекта «Музыка для всех» Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада) ВШМ 14.06 Ср. 10-00 14-00 Региональный конкурс в рамках Республиканского проекта «Музыка для всех» Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада) ВШМ 15.06 Чт. 10-00 14-00 Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада) Закрытие Регионального конкурса в рамках Республиканского проекта «Музыка для всех». Награждение лауреатов. ВШМ 17.06 Сб. 17-00 Концерт народных коллективов Республики Корея «Arirangfestival» СВФУ Вход свободный 18.06 Вс. 17-00 Концерт оперной и симфонической музыки. Дирижер – Но Тэ Чол. Компания «Besetoopera». Директор – KangWhaja(Республика Корея). Солисты из Республики Корея, лауреаты Межд. конк.:KangHyemyung (сопрано), KimHwangKyung (сопрано), KimSoojung (меццо сопрано), OhSewon (баритон), KimKwangSick(баритон), KimAnna (сопрано), MoonJina (меццо сопрано), ParkHeera (меццо сопрано) ГТОиБ 19.06 Пн. 16-00 Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея «Arirangfestival» пл. Ленина Вход свободный 21.06 Ср. Концерт Муниципального хора г. ДангДзин (Республика Корея) г. Покровск Вход свободный 22.06 Чт. 18-00 Концерт симфонического оркестра ГТОиБ. Солисты: SimPsalmJong (саксофон,РеспубликаКорея) и KennyBaik (саксофон, США) и Муниципальный хор г. ДангДзин (Республика Корея) ГТОиБ 23.06 Пт. 10-00 16-00 Международные мастер-классы.SimPsalmJong (саксофон,РеспубликаКорея) Концертгостей фестиваля SimPsalmJong (саксофон, Республика Корея), KennyBaik (саксофон, США) и Струнного ансамбля «ArcoARTiko» ВШМ Национальный худ.музей Вход свободный 26.06 Пн. Заезд участников VIМеждународного юношеского конкурса «Скрипка Севера» ВШМ 26.06 Пн. 10-00 12-00 Международные мастер-классы.SimPsalmJong (саксофон,Республика Корея), MirSeo (фортепиано, Республика Корея) Концерт дуэта саксофонистов SimPsalmJong (саксофон Республика Корея) и KennyBaik (саксофон, США). Концертмейстер –MirSeo (Республика Корея) ДШИ №1 Вход свободный 27.06 Вт. 18-00 Открытие VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» ВШМ 28.06-01.07 Конкурсные прослушивания VIМеждународного юношеского конкурса «Скрипка Севера» ВШМ 28.06 – 04.07 Международные мастер — классы ВШМ 28.06 Ср. 18-00 «Мастера и шедевры» Концерт ведущих музыкантов Республики Корея Якутская духовная семинария Вход свободный 29.06 Чт. 18-00 Сольный концерт артистов из Республики Корея Солисты: BooYuncheong(виолончель) KimJiyoon(пири, корейский национальный инструмент) ДШИ №1 30.06 Пт. 17-00 Rising star concert ВШМ Вход свободный 02.07 Вс. 17-00 Закрытие VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» и Международного фестиваля «Классика белых ночей». Концерт победителей VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» и симфонического оркестра ГТОиБ. Солисты из Республики Корея. T&B Entertainment ГТОиБ

Художественный руководитель фестиваля — Но Тэ Чол, профессор, дирижер, проректор по международным связям ВШМ РС(Я).

Исполнительный директор фестиваля – Сергей Чигирев, заслуженный деятель искусств РС(Я), начальник отдела по творческой работе ВШМ РС (Я).

Координатор – Алёна Дьячкова

Справки по тел.: 316-003, 316-005