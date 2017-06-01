Международные «Классика белых ночей» и «Скрипка Севера» ждут гостей и зрителей

С 8 июня по 3 июля 2017 г. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, Государственная Филармония РС (Я), Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун — Омоллоона проведут Международный фестиваль «Классика белых ночей» и VI-й Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера».
Фестиваль включает в себя Международные мастер – классы, Концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Симфонических оркестров Государственной филармонии «SymphonicaARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона. Также в рамках фестиваля пройдут Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех» и VIМеждународный юношеский конкурс «Скрипка Севера».
В фестивале примут участие более 150 гостей из Республики Корея, США, Канады, Франции, Италии и России. Среди них – профессиональный музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.
|Дата
|Время
|Мероприятие
|Место
|08.06
Чт.
|18-30
|Открытие Международного фестиваля
«Классика белых ночей».
Опера «Аида». В партии Радамеса– Пак СонГю (Республика Корея)
Дирижер – Но Тэ Чол
|ГТОиБ
|08-11.06
|Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».
|ЯМК им. М.Н. Жиркова
|12.06
Пн.
|10-00
16-00
|Открытие Регионального конкурса в рамках Республиканского проекта «Музыка для всех»
Концерт Ли ЫнХэ (скрипка) Республика Корея
|ВШМ РС (Я)
Вход свободный
|13.06
Вт.
|18-30
|Концерт Симфонического оркестра «SymphonicaARTica» Государственной филармонии РС (Я). Солист Ли ЫнХэ (скрипка, Республика Корея)
|ДШИ №1
|13.06
Вт.
|10-00
14-00
|Региональный конкурс в рамках Республиканского проекта «Музыка для всех»
Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)
|ВШМ
|14.06
Ср.
|10-00
14-00
|Региональный конкурс в рамках Республиканского проекта «Музыка для всех»
Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)
|ВШМ
|15.06
Чт.
|10-00
14-00
|Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)
Закрытие Регионального конкурса в рамках Республиканского проекта «Музыка для всех». Награждение лауреатов.
|ВШМ
|17.06
Сб.
|17-00
|Концерт народных коллективов Республики Корея «Arirangfestival»
|СВФУ
Вход свободный
|18.06
Вс.
|17-00
|Концерт оперной и симфонической музыки. Дирижер – Но Тэ Чол.
Компания «Besetoopera». Директор – KangWhaja(Республика Корея).
Солисты из Республики Корея, лауреаты Межд. конк.:KangHyemyung (сопрано), KimHwangKyung (сопрано), KimSoojung (меццо сопрано), OhSewon (баритон), KimKwangSick(баритон), KimAnna (сопрано), MoonJina (меццо сопрано), ParkHeera (меццо сопрано)
|ГТОиБ
|19.06
Пн.
|16-00
|Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея «Arirangfestival»
|пл. Ленина
Вход свободный
|21.06
Ср.
|Концерт Муниципального хора г. ДангДзин (Республика Корея)
|г. Покровск
Вход свободный
|22.06
Чт.
|18-00
|Концерт симфонического оркестра ГТОиБ. Солисты: SimPsalmJong (саксофон,РеспубликаКорея) и KennyBaik (саксофон, США) и Муниципальный хор г. ДангДзин (Республика Корея)
|ГТОиБ
|23.06
Пт.
|10-00
16-00
|Международные мастер-классы.SimPsalmJong (саксофон,РеспубликаКорея)
Концертгостей фестиваля SimPsalmJong (саксофон, Республика Корея), KennyBaik (саксофон, США) и Струнного ансамбля «ArcoARTiko»
|ВШМ
Национальный худ.музей
Вход свободный
|26.06
Пн.
|Заезд участников VIМеждународного юношеского конкурса «Скрипка Севера»
|ВШМ
|26.06
Пн.
|10-00
12-00
|Международные мастер-классы.SimPsalmJong (саксофон,Республика Корея), MirSeo (фортепиано, Республика Корея)
Концерт дуэта саксофонистов SimPsalmJong (саксофон Республика Корея) и KennyBaik (саксофон, США). Концертмейстер –MirSeo (Республика Корея)
|ДШИ №1
Вход свободный
|27.06
Вт.
|18-00
|Открытие VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»
|ВШМ
|28.06-01.07
|Конкурсные прослушивания VIМеждународного юношеского конкурса «Скрипка Севера»
|ВШМ
|28.06 – 04.07
|Международные мастер — классы
|ВШМ
|28.06
Ср.
|18-00
|«Мастера и шедевры»
Концерт ведущих музыкантов Республики Корея
|Якутская духовная семинария
Вход свободный
|29.06
Чт.
|18-00
|Сольный концерт артистов из Республики Корея
Солисты: BooYuncheong(виолончель)
KimJiyoon(пири, корейский национальный инструмент)
|ДШИ №1
|30.06
Пт.
|17-00
|Rising star concert
|ВШМ
Вход свободный
|02.07
Вс.
|17-00
|Закрытие VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» и Международного фестиваля «Классика белых ночей».
Концерт победителей VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» и симфонического оркестра ГТОиБ. Солисты из Республики Корея. T&B Entertainment
|ГТОиБ
Художественный руководитель фестиваля — Но Тэ Чол, профессор, дирижер, проректор по международным связям ВШМ РС(Я).
Исполнительный директор фестиваля – Сергей Чигирев, заслуженный деятель искусств РС(Я), начальник отдела по творческой работе ВШМ РС (Я).
Координатор – Алёна Дьячкова
Справки по тел.: 316-003, 316-005comments powered by HyperComments