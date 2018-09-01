Международные дни документального кино в Якутске с 6 по 9 сентября

С 6 по 9 сентября 2018 года в городе Якутске и п. Мохсоголлох Хангаласского района пройдут Международные дни документального кино.

Организаторами являются Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Управление культуры и духовного развития ГО «Город Якутск», Гете Институт и Международный фестиваль документального кино «Докер».

Гостями Дней документального кино станут:

Астрид Веге (руководитель культурных программ, Гете-Институт, Москва) Татьяна Чагина (координатор кинопроектов, Гете-Института, Москва) Ирина Шаталова (директор фестиваля ДОКер, Москва) Филипп Бабен дер Эрде (оператор фильма «Счастливый»/ Happy, Берлин) Андрей Ананин (режиссер фильма «Зоя и Валера», Москва).

В течение фестиваля зритель сможет познакомиться с программой передвижных документальных кинопоказов «DOCMOBIL» от Гете Института, увидеть фильмы-победители разных лет известного фестиваля «ДОКер», лучшие документальные работы якутских авторов и принять участие в деловой программе.

Открытие состоится 6 сентября в 18.00 в кинотеатре «Лена» фильмом «24 снега» (на якутском языке с английскими субтитрами).

Закрытие пройдет 9 сентября с 16.00 ч. в зоне активного отдыха “Поляна” (Вилюйский тракт 7км), в программе: презентация кострового меню «Лесная кухня», выступление музыкальных коллективов, кинотеатр под открытым небом, завершится вечер праздничным фейерверком в честь Дня города.

Вход на все мероприятия свободный. Приглашаем всех.

«Якутия признана одним из ведущих регионов России в сфере кинематографии. Яркое подтверждение этого — победы якутских кинематографистов на престижных российских и международных фестивальных площадках. После триумфальных показов документальных лент «24 снега» и «Генезис 2.0.» на известных международных киносмотрах специалисты начали говорить о неповторимой киноэстетике, особых темах в документалистике, которые обусловлены самобытной якутской культурой и уникальным природным ландшафтом республики. Сегодня якутские кинематографисты наряду со своими российскими и зарубежными коллегами — экспертами в области документального кино — готовы обсуждать возможные пути развития якутской документалистики, ее роль в мировом кинематографическом процессе. Поэтому приезд авторитетных кинематографистов в этой сфере так важен для специалистов киноиндустрии Якутии» — Ирина Энгелис, руководитель отдела развития профессионального искусства и кино Минкультуры РС (Я).

Программа

Международных дней документального кино

6-9 сентября, 2018

Время Место Мероприятие 6 сентября (четверг) 17.00 Арт-кафе к/т «Лена» (2 этаж) пр. Ленина, 30 Пресс-конференция с участием гостей 18.00 к/т «Лена» пр. Ленина, 30 Открытие Международных дней документального кино Фильм-открытия 24 СНЕГА, реж. Михаил Барынин Россия (Якутия) / 2016 / документальный / 93 мин. / якутский с английскими субтитрами / 14+ 7 сентября (пятница) 12.00 к/т «Центральный» / большой зал пр. Ленина, 12 ЗОЯ И ВАЛЕРА, реж. Андрей Ананин Россия / 2017 / документальный / 52 мин. / русский / 18+ После фильма Q&A* с режиссером Андреем Ананиным время уточнять по тел. 240022 или на сайте aziakino.ru к/т «Азия» (зал №3) ТРК «Азия», ул. Чернышевского, 74/8 ПЯТОЕ СОЛНЦЕ, реж. Кристиана Печчи и Маттео Магги Италия, Франция / 2017 / документальный / 90 мин. / английский с русскими субтитрами / 16+ 14.00-18.00 Пространство коллективной работы «Точка кипения – Якутск» пр. Ленина, 1 (2 этаж) Открытие пространства коллективной работы «Точка кипения – Якутск» Трек «Креативные индустрии» «Тренды в развитии киноиндустрии: как регионам встраиваться в Киноиндустрию 4.0 и что могут сделать ВУЗы для развития кинематографа» Олег Березин, генеральный директор «Невафильм» «Опыт продвижения национального кино» Астрид Веге, руководитель культурных программ Гете-Института, Татьяна Чагина, координатор кинопроектов Гете-Института «Кинофестиваль, как инструмент продвижения региона» Ирина Шаталова, директор Международного фестиваля документального кино ДОКер 16.00 к/т «Синема Центр» / зеленый зал ТКАЧИ, реж. Ванг Янг Китай / 2016 / документальный / 94 мин. / китайский с русскими субтитрами / 16+ 20.30 Geek café ТЦ «Палладиум» ул. Лермонтова, 66 (3 этаж) ВАВИЛОНСКИЕ МЕЧТАТЕЛИ, реж. Роман Шумунов Израиль / 2016 / документальный / 87 мин. / русский, иврит / 18+ 8 сентября (суббота) 13.00 Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» / конференц-зал ул. Ксенофонта Уткина, 5 ОБВИНИТЕЛЬ ФРИЦ БАУЭР: СМЕРТЬ В РАССРОЧКУ, реж. Илона Циок Германия / 2010 / документальный / 110 мин. / немецкий с русскими субтитрами / 14+ 14.00-16.00 Пространство коллективной работы «Точка кипения – Якутск» пр. Ленина, 1 (2 этаж) Открытие пространства коллективной работы «Точка кипения – Якутск» Трек «Креативные индустрии» «Творческие кластеры и креативная экономика, как приоритет развития региона» Олег Иванов, эксперт-аналитик, доцент РАНХиГС, руководитель Роскультпроект 2016-2018, один из авторов Национальной культурной инициативы 15.00 -18.00 КЦ «Юность», п.Мохсоголлох Хангаласского улуса СЧАСТЛИВЫЙ, реж. Каролин Генрайт Германия / 2017 / документальный / 85 мин. / немецкий, тайский с русскими субтитрами / 16+ После фильма Q&A* с оператором Филиппом Бабен дер Эрде ЗОЯ И ВАЛЕРА, реж. Андрей Ананин Россия / 2017 / документальный / 52 мин. / русский / 18+ После фильма Q&A* с режиссером Андреем Ананиным время уточнять по тел. 240022 или на сайте aziakino.ru к/т «Азия» (зал №3) ТЦ «Азия», ул. Чернышевского, 74/8 ХРАНИТЕЛИ ТУНДРЫ, реж. Диана Худаева и Сардаана Барабанова Россия (Якутия) / 2017 / документальный / 64 мин. / якутский с русскими субтитрами / 6+ После фильма Q&A* с режиссерами Дианой Худаевой и Сардааной Барабановой 15.10 Мультимедийный исторический парк «Россия -моя история» / конференц-зал ул. Ксенофонта Уткина, 5 ТЫ ОСТАЕШЬСЯ ФЕРМЕРОМ, реж. Бенедикт Куби Германия / 2013 / документальный / 100 мин. / немецкий с русскими субтитрами/ 14+ 17.10 Мультимедийный исторический парк «Россия -моя история» / конференц-зал ул. Ксенофонта Уткина, 5 ПО ТУ СТОРОНУ БОСФОРА, реж. Фатих Акин Германия, Турция / 2005 / документальный / 91 мин. / немецкий, турецкий с русскими субтитрами/ 14+ 20.30 Geek café ТЦ «Палладиум» ул. Лермонтова, 66 (3 этаж) OVERGAMES, реж. Лутц Даммбек Германия / 2015 / документальный / 163 мин. / немецкий с русскими субтитрами / 14+ 9 сентября (воскресенье) 13.00 Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» / конференц-зал ул. Ксенофонта Уткина, 5 НЕ ЗАБЫВАЙ МЕНЯ, реж. Давид Зифекинг Германия / 2012 / документальный / 88 мин. / немецкий с русскими субтитрами/ 12+ 13.40 к/т «Лена» пр. Ленина, 30 СЧАСТЛИВЫЙ, реж. Каролин Генрайт Германия / 2017 / документальный / 85 мин. / немецкий, тайский с русскими субтитрами / 16+ После фильма Q&A* с оператором Филиппом Бабен дер Эрде 14.50 Мультимедийный исторический парк «Россия -моя история» / конференц-зал ул. Ксенофонта Уткина, 5 ПРИЗВАННЫЕ СЦЕНОЙ, реж. Андрес Файель Германия / 2004 / документальный / 108 мин. / немецкий с русскими субтитрами/ 14+ 16.00 к/т «Синема Центр» / зеленый зал ЛИНГВИСТ, реж. Эдуард Новиков Россия (Якутия) / 2017 / документальный / 108 мин. / русский / 12+ После фильма Q&A* с режиссером Эдуардом Новиковым и сценаристом Алексеем Амбросьевым – Сиэн Мунду 16.00 — 22.00 Зона активного отдыха «Поляна» Вилюйский тракт, 7 км. ВЫХОДНОЙ НА «ПОЛЯНЕ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОРОДА · Презентация кострового меню «Лесная кухня» · Выступления музыкальных коллективов · Кинотеатр под открытым небом · Праздничный фейерверк 19.00 Зона активного отдыха «Поляна» Вилюйский тракт, 7 км. ВЫХОДНОЙ НА «ПОЛЯНЕ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОРОДА КИНОТЕАТР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ДЬӨhӨГӨЙ АЙЫЫ / БОГ ДЬЁСЁГЁЙ, реж. Сергей Потапов Россия (Якутия) / 2015 / драма / 60 мин. / якутский с английскими субтитрами / 12+ После фильма Q&A* с режиссером Сергеем Потаповым, продюсером Жанной Доари и актерами КЛУБ БУЕНА ВИСТА реж. Вим Вендерс Германия, США, Великобритания, Франция, Куба / 1998 / документальный / 105 мин. / английский с русскими субтитрами / 12+

*«Q&A» (Questions and Answers) — Вопросы и Ответы.

** Вход на все сеансы свободный.

Программа передвижных документальных кинопоказов «DOCMOBIL»

Гёте-Института (Москва)

СЧАСТЛИВЫЙ

Германия / 2017 / документальный / 85 мин. / немецкий, тайский с русскими субтитрами / 16+

Что может быть кошмарней для дочери, чем получить открытку из Тайланда со словами: «Моя девочка, всё у меня тут прекрасно — ем пад-тай и пью пиво. Да, я кое-кого встретил, она твоего возраста. Люблю, папа».

«Мой отец Дитер сильно изменился в последнее время. После развода с мамой он поменял свои хайкеры на сланцы и каждый год на пару недель едет в Тайланд. Один или со своими разведёнными друзьями, всем за шестьдесят. Отец говорит, что он никогда так в жизни не веселился. А я думаю: Господи! Неужели мой отец секс-турист? Зачем ему тайская женщина на 30 лет его моложе? И что ей от него нужно?!

И вот мы едем вместе в Тайланд и я знакомлюсь со своей почти мачехой и её семьёй. Постепенно до меня начинает доходить, что нет четких ответов на мои возмущённые вопросы».

«Счастливый» — это трогательная, смелая, жизнерадостная и очень личная документальная история об отце и дочери, поиске счастья в немолодом возрасте и о том, что такое любовь, когда тебе за шестьдесят и ты боишься остаться в одиночестве.

Режиссёр: Каролин Генрайт

https://www.kinopoisk.ru/film/1044985/

ЗОЯ И ВАЛЕРА

Россия / 2017 / документальный / 52 мин. / русский язык / 18+

В белорусской глубинке в деревне Заречча музыка слышна практически ежедневно. Он – мультиинструменталист, она – поэт и певица. Пройдя тяжелый путь через все повороты судьбы, они нашли друг друга в песне. Вместе они – Зоя и Валера.

Режиссер: Андрей Ананин

https://youtu.be/jMKYc4H5dfI

Эхо Международного фестиваля документального кино «Докер»

ПЯТОЕ СОЛНЦЕ

Италия, Франция / 2017 / документальный / 90 мин. / английский с русскими субтитрами / 16+

Странствование — это такая форма бродяжничества, или, скорее, внутреннее путешествие, которое происходит в вас, когда вы наконец добираетесь до конца пути?

Это один из вопросов, который поставили перед собой режиссеры фильма, решив последовать за Пану, финским путешественником, который проделывает путь от Хельсинки до Австралии в погоне за полным солнечным затмением.

За неделю до затмения происходит кое-что ужасное, и то, что казалось провалом задуманного фильма, оказывается самым логичным его концом.

Режиссеры: Кристиана Печчи и Маттео Магги

Приз зрителей ДОКер — 2018

https://www.midff.ru/product-page/fifth-sun

ВАВИЛОНСКИЕ МЕЧТАТЕЛИ

Израиль / 2016 / документальный / 87 мин. / русский, иврит / 18+

Молодая команда танцоров из отдаленных районов Израиля, которая состоит из детей советских иммигрантов, пытается выиграть Международный чемпионат по брейк-дансу. Победить в этом конкурсе – их заветная мечта, путь к которой преграждают личные переживания и конфликты. Миксер – кормилец в семье, помогает своим младшим брату и сестре, которым приходится жить с матерью алкоголичкой. Поттер сейчас в армии, и все его мысли о танцах. Но кто тогда будет ухаживать за его больной матерью? Несмотря на все сложности, эти парни готовы принять любой удар судьбы, ведь отчаяние – это роскошь, которую они вряд ли могут себе позволить.

Режиссер: Роман Шумунов

Приз зрителей ДОКер – 2017

https://m.youtube.com/watch?v=nOtN3wBJBwk

https://goo.gl/FXGfUV

ТКАЧИ

Китай / 2016 / документальный / 94 мин. / китайский язык с русскими субтитрами / 16+

В 2016 году на Северо-Западе Китая была закрыта последняя текстильная фабрика времён коммунизма. В течение пяти последних лет её существования семьи ткачей были вынуждены бороться с внешними переменами, но при этом старались сохранять мир в своих домах. В этом фильме на фоне конфликта старых и новых ценностей в современном сложном Китае на первый план выступают радикальные изменения в семейных отношениях.

Режиссер: Ванг Янг

Лучшая режиссура Докер – 2018

https://www.midff.ru/product-page/weaving

Якутское документальное кино

24 СНЕГА

Россия (Якутия) / 2016 / документальный / 93 мин. / якутский с русскими субтитрами / 12+

Невыносимый климат арктической части Якутии. Вечная мерзлота. Большую часть года здесь отрицательная температура и всегда холодная земля. Зимой температура достигает 65 градусов ниже нуля. Здесь нет телефонной связи и электричества. А отсутствие дорог усложняет передвижение. Жизнь в таких условиях связана с ежедневной борьбой со стихией и самим собой. В сотнях километрах от ближайшего населенного пункта, человек может расчитывать только на самого себя. Этот суровый край притягивает людей, ищущих свободу и независимость. Герой картины, коневод, большую часть года живет в тундре ухаживая за табуном. С каждым годом Сергей все больше и больше время проводит в дали от деревни, встречаясь с семьей лишь несколько раз в году на празднике коневодов и привозя мясо домой. Он чувствует себя чужаком в родном доме и практически теряет связь с семьей. Изнуряющий быт севера ставит человека перед самым тяжелым выбором – кто он на самом деле.

Приз зрительских симпатий 38 Московского международного кинофестиваля (2016). Лучший фильм конкурса документального кино, специальный приз жюри, приз имени оператор Иннокентия Аммосова IV Якутского международного кинофестиваля (2016).

Приз за оригинальное художественное решение — «Серебряный Нанук», приз зрительских симпатий XVI Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» (2016).

Гран-При и Приз молодежного жюри XV Байкальского международного фестиваля документального кино «Человек и природа» им. В. Распутина (2016).

Приз «Зрительских симпатий» в номинации «Документальное кино», приз «За лучшую операторскую работу в документальном фильме» III Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» (2016).

Номинант кинематографической премии «Золотой орел», участник программы Native 67 Берлинского международного кинофестиваля Berlinale (2017), специальной программы «Саха кино: Мир магической природы и мифов» 22 Пусанского международного кинофестиваля (2017) и др.

Режиссер: Михаил Барынин

https://www.kinopoisk.ru/film/24-snega-2015-1006642/

ДЬӨhӨГӨЙ АЙЫЫ / БОГ ДЬЁСЁГЁЙ

Россия (Якутия) / 2015 / драма / 60 мин. / якутский с русскими субтитрами / 12+

В день, когда якуты отмечают праздник Нового года – Ысыах, к ним на землю решает спуститься и погостить небесное божество Дьесегей.

Лучший фильм конкурса тюрко-монгольского кино III Якутского международного кинофестиваля (2015), приз NETPAC «За уникальное сочетание документального стиля и мифологического мышления, выражающего аутентичное мировоззрение» (2015), специальное упоминание жюри «За смелый эксперимент с формой» IV Национального кинофестиваля дебютов «Движение» (2016), приз «Лучшая режиссура полнометражного игрового фильма» XII Казанского международного фестиваля мусульманского кино (2016), специальный приз жюри I Сочинского международного кинофестиваля «Ирида» (2016), участник IX Фестиваля российского кино в Хельсинки «Kino Lokakuu» (2016), программы «Cine Vacances» Сеульской синематеки (2016), программы Native 67 Берлинского международного кинофестиваля Berlinale (2017), Border Crossings’ Origins Festival в Лондоне (2017), 27 Фестиваля коренных народов Канады (2017).

Режиссер: Сергей Потапов

ЛИНГВИСТ

Россия (Якутия) / 2017 / документальный / 108 мин. / русский / 12+

Чтобы исполнить вековую мечту якутов о лучшей жизни, юноша из далёкой глубинки поступает в ведущий университет царской России, становится учёным-лингвистом и создаёт первый массовый алфавит своего народа.

Попытка рассказать о короткой, но яркой и чрезвычайно насыщенной на события жизни Семёна Новгородова, первого ученого-лингвиста народа саха, где воедино сплелись учёба в самом лучшем и престижном университете страны, нужда и лишения, плодотворная научная работа и большая светлая любовь.

Режиссер: Эдуард Новиков

ХРАНИТЕЛИ ТУНДРЫ

Россия (Якутия) / 2017 / документальный / 64 мин. / якутский с русскими субтитрами / 6+

В фильме рассказывается о жителях самого севера Якутии — Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса.

Герои фильма — оленеводы, народные мастера, певцы, рыбаки, самодеятельные художники. Каждый из них мог бы выбрать другую жизнь, променять суровые арктические условия на городской комфорт, но они остались верны своим национальным традициям и родной земле, сохраняя веру в то, что и их дети не потеряют связь со своими корнями.

Режиссер, сценарий: Диана Худаева, Сардаана Барабанова

https://youtu.be/4-uLSNSlWEE

Программа от Гете Института

ОБВИНИТЕЛЬ ФРИЦ БАУЭР: СМЕРТЬ В РАССРОЧКУ

Германия / 2010 / документальный / 110 мин. / немецкий с русскими субтитрами / 14+

Генеральный прокурор федеральной земли Гессен Фриц Бауэр, немецкий юрист из еврейской семьи, скончался при невыясненных обстоятельствах в своей квартире. 1 июля 1968 года он был найден мертвым в ванне, наполненной водой. Официальная версия: самоубийство. Вскрытия не проводилось, хотя было известно, что прокурору угрожали…

Режиссер: Илона Циок

OVERGAMES

Германия / 2015 / документальный / 163 мин. / немецкий с русскими субтитрами / 14+

Актер и «икона» телеканала German TV Йохин Фуксбергер вспоминает, как в его шоу «Nur nicht nervös werden» («Не нервничайте»), впервые транслировавшемся на западногерманском телевидении в 1960 году, были разработаны игры, в соответствии с американской психиатрией. На вопрос: «Сколько же сумасшедших наблюдали за вами?», Он ответил: «Сумасшедшая, психологически обеспокоенная нация».

Это фильм о веселых и серьезных играх, терапии для перевоспитания и самообразования, а также история идеи перманентной революции.

Режиссер: Лутц Даммбек

ТЫ ОСТАЕШЬСЯ ФЕРМЕРОМ

Германия / 2013 / документальный / 100 мин. / немецкий с русскими субтитрами/ 14+

Хайнц Ваннер (81 год) управляет уже несколько десятилетий фермерским хозяйством в горах Тироля (Австрия). Бездетный мужчина живет один в старом доме, которому уже более шестисот лет и переживает о том, что после десяти поколений нет никого, кому бы он мог передать свое хозяйство по наследству. В конце концов, он передает свои владения двадцатилетнему Ханнесу Гастлу. С большим интересом и вниманием молодой человек берется за эту задачу. «Ты остаешься фермером» — это спокойный, волнующий и трогательный документальный фильм о не совсем еще утерянной культуре сельского хозяйства.

Режиссер: Бенедикт Куби

ПРИЗВАННЫЕ СЦЕНОЙ

Германия / 2004 / документальный / 108 мин. / немецкий с русскими субтитрами/ 14+

Камера наблюдает за четырьмя студентами знаменитого Театрального училища им. Эрнста Буша в Берлине. У молодых людей очень разные биографии, мировоззрение и манера поведения, но всех их объединяет страсть к театру. Они успешно заканчивают училище, и мы видим их первые шаги на профессиональном поприще.

Приз зрительских симпатий программы «Панорама» Берлинского кинофестиваля (2004), Европейская киноакадемия (лучший документальный фильм) (2004)

Режиссер: Андрес Файель

ПО ТУ СТОРОНУ БОСФОРА

Германия, Турция / 2005 / документальный / 91 мин. / немецкий, турецкий с русскими субтитрами/ 14+

Этот фильм — признание Фатиха Акина в любви к Стамбулу. Город — непонятный, опасный, эротичный, влекущий — увиден здесь с точки зрения иностранца, с определенной дистанции. Это поиск, одиссея, в которую отправляется герой, чтобы исследовать музыкальные корни, направления и перспективы города.

Режиссер: Фатих Акин

https://www.kinopoisk.ru/film/145809/

НЕ ЗАБЫВАЙ МЕНЯ

Германия / 2012 / документальный / 88 мин. / немецкий с русскими субтитрами/ 12+

В основе сюжета — семейная хроника режиссера Дэвида Зивекинга, который рассказывает трогательную интимную историю своей матери, страдающей болезнью Альцгеймера. Болезнь не только объединяет семью, но и проливает свет на неизвестные факты.

Зивекинг восстанавливает юность своих родителей по фотографиям 1960-х, когда они принимали участие в борьбе за освобождение чилийских заключенных во время диктатуры Пиночета и состояли в свободных отношениях. Истории из молодости становятся вспышками в памяти. В следующий момент женщина перестает узнавать человека напротив, принимая своего сына за мужа.

Приз критиков Locarno International Film Festival (2012)

Режиссер: Давид Зифекинг

https://www.kinopoisk.ru/film/ne-zabyvay-menya-2012-707338/

КЛУБ БУЕНА ВИСТА

Германия, США, Великобритания, Франция, Куба / 1998 / документальный / 105 мин. / английский с русскими субтитрами / 12+

Кинорежиссер Вим Вендерс, один из самых больших поклонников группы «Buena Vista», был другом Кудеры и сотрудничал с ним более 20 лет. Он попросил сопровождать Кудеру в его поездке на Кубу. Два года спустя они отправились на Кубу, чтобы начать работу над фильмом.

Работая с музыкантами, олицетворявшими столетие кубинской музыки, Вендерс показывает их жизнь, их страну, и их песни. Музыканты рассказывают о своем прошлом, шутят в студии и поют на улицах. Вендерсу удалось показать открытость и теплоту этих замечательных талантов, многие из которых сейчас находятся в преклонном возрасте.

Приз Европейской киноакадемии (лучший документальный фильм) (1999), номинант премии Оскар (2000), Британской академии, (2000).

Режиссер: Вим Вендерс

https://www.kinopoisk.ru/film/klub-buena-vista-1998-31480/