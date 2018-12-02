Международную школу откроют на базе СВФУ

В СВФУ откроется международная школа Future Skills: NEFU, куда войдут компетенции, которые отвечают требованиям индустрии 4.0 и цифровой экономики. Это стало возможным после того, как накануне команда университета выиграла межвузовский чемпионат WorldSkills по технологии блокчейн и прошла в финал II Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Москве. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе СВФУ.

«У нас очень высокие результаты в компетенциях Future Skills. Вскоре мы откроем международную школу Future Skills:NEFU, куда войдут наши компетенции, которые отвечают требованиям индустрии 4.0 и цифровой экономики. Этот проект крайне положительно встречен Союзом WorldSkills и Академией WorldSkills Russia», – сообщил национальный эксперт WorldSkills Russia, старший преподаватель кафедры «Электроснабжение» Физико-технического института СВФУ Роман Гоголев.

В рамках деловой программы эксперты обсудили два крупных проекта, один из них давно отмечается, и это создание международной школы в СВФУ. Международная школа возьмёт два крупных направления развития: IT-отрасль и инжиниринг, сказал Роман Гоголев: «И ориентиром для нас являются лучшие мировые практики. У нас уникальный эксперт – это Алексей Григорьев, призер и победитель национальных этапов и имеющий Skills-паспорт. Теперь он стал экспертом WorldSkills Russia, это вторая история успеха СВФУ на этом финале. Также традиционно мы в финалистах в высокотехнологичной компетенции «Реверсивный инжиниринг».

Он уверен, что такие высокие результаты университета — это результат внедрения Департаментом качества образования СВФУ стандартов WorldSkills, наличие эксперта движения в университете и развитие FutureSkills в СВФУ. «Это большое достижение, которое показывает, что у нас появилась система подготовки экспертов», – заключил Роман Гоголев. Команда Северо-Восточного федерального университета приняла участие в четырех направлениях, в компетенции «Разработка решения с использованием технологии блокчейн» завоевав «золото», и «бронзу» – в компетенции «Анализ защищенности информационных систем».