Международное сотрудничество: делегация СВФУ посетила китайские вузы-партнеры

С 20 по 22 июня делегация Северо-Восточного федерального университета посетила с официальным визитом вузы-партнеры на Северо-Востоке Китайской народной республики, в рамках которого состоялись встречи с руководителями вузов по вопросам сотрудничества.

В ходе встречи с представителями Чанчуньского университета науки и технологий были затронуты вопросы создания Центра китайского языка и культуры на базе СВФУ, Центра русского языка и культуры на базе Чанчуньского университета науки и технологий. Достигнутые договоренности закреплены подписанием протокола совещания с ректором, профессором Цинь ЛЭЙ.

21 июня состоялась встреча с ректором Хэйлунцзянского восточного университета – профессором Сунь ХЭИ. Университеты подписали договор, в рамках которого на 2018-2019 учебный год запланирован запуск совместной сетевой программы бакалавриата по профилю русского языка как иностранного в сфере туризма в форме «2+2» – два года обучения в Китае, затем – в Якутии. Китайским студентам русский язык будет преподаваться под кураторством преподавателей из СВФУ. Бакалавры получат два диплома по окончанию образовательной программы и смогут трудоустроиться в сфере туризма.

Ректор СВФУ Евгения МИХАЙЛОВА также посетила Харбинский политехнический университет, где состоялась встреча с проректором университета, академиком Жэнь Наньци. Руководители вузов-партнеров подвели итоги сотрудничества последних лет и подтвердили свое желание развивать двустороннее взаимодействие. Так, на встрече были обсуждены возможности по студенческим обменам и сотрудничеству в области арктических исследований. В частности, на 2018 год уже запланировано проведение совместной летней школы с участием студентов и преподавателей Харбинского политехнического университета.

Руководители всех вузов-партнеров получили официальные приглашения посетить Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. Первый ответный визит запланирован со стороны Чанчуньского университета науки и технологий на декабрь этого года. Ректор университета выступит с лекцией в стенах СВФУ и официально откроет Центр китайского языка и культуры на базе якутского университета.