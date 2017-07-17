АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
18
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.88
 68.36
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.07.2017, 0:02
Происшествия
Установлено 13 лиц причастных к возникновению природных пожаров в Якутии
16.07.2017, 23:57
Происшествия
 Егор Борисов провел оперативное совещание о ситуации с лесными пожарами в Якутии
16.07.2017, 21:23
Культура & Образование
Позитив
Летний бриз» перед серебряной свадьбой!
16.07.2017, 21:20
Культура & Образование
Международная олимпиада Туймаада официально открылась
16.07.2017, 21:19
Общество
Фотофакт
На ипподроме при ЯГСХА завершился летний сезон: результаты скачек
16.07.2017, 12:50
Республика
При прохождении паводка на Лене ожидается подтопление сенокосных угодьев
16.07.2017, 12:41
Желток
Фотофакт
Валерий Меладзе дал концерт в Якутии
16.07.2017, 12:12
Красота & Здоровье
Анонс
О режиме работы поликлиник Якутска 16 июля 2017 года
16.07.2017, 12:07
Спорт
Резонанс
Кто настоящий победитель забега на призы премьер-министра Якутии?
16.07.2017, 11:02
Происшествия
В Якутске сгорел дом
16.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 16 июля 2017 г.
16.07.2017, 0:37
Общество
Сегодня день рождения партийного босса, профессора и этнопевицы
15.07.2017, 19:32
Происшествия
Как уберечься от дыма?
15.07.2017, 19:26
Происшествия
В Якутии за двое суток в ДТП попали четверо несовершеннолетних    
15.07.2017, 19:18
Происшествия
МЧС: В Якутии превышения допустимой концентрации углерода в населенных пунктах нет
15.07.2017, 15:49
Происшествия
В Сунтарском районе на территории пилорамы сгорело строение
15.07.2017, 15:18
Желток
Видео
Намский тракт: обочина — полоса для тех, кто спешит
15.07.2017, 12:14
Желток
Куда полетел Егор Борисов?
15.07.2017, 12:04
Спорт
Алданские призеры якутской Олимпиады
15.07.2017, 8:58
Столица
Жители домов по Бестужева-Марлинского и Федора Попова обсудили предстоящий ремонт
15.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 15 июля 2017 г.
15.07.2017, 0:42
Желток
Видео
Великая пятничная очередь на паром
15.07.2017, 0:36
Общество
Сегодня день рождения главы, директора театра и художницы
14.07.2017, 23:18
Экономика
Антон Силуанов возглавил Наблюдательный совет АЛРОСА
14.07.2017, 21:03
Красота & Здоровье
Академик Кулаков: Для нас самих эта конференция представляет большой интерес
14.07.2017, 20:56
Происшествия
Рекомендации при возникновении задымления
14.07.2017, 18:10
Общество
Объявляется Конкурс на предоставление грантов молодежного образовательного форума «Синергия Севера 2017»​
14.07.2017, 18:00
Происшествия
В Якутске дым от лесных пожаров, бушующих на территории республики
14.07.2017, 17:55
Происшествия
Торговец пушниной в Алданском районе задолжал государству 25 миллионов рублей
14.07.2017, 17:45
Происшествия
Алименты за свободу
14.07.2017, 17:33
Происшествия
В Алдане задержан руководитель промышленного участка при даче взятки должностному лицу
14.07.2017, 17:20
Общество
Сотрудница медчасти УФСИН награждена медалью Федора Гааза
14.07.2017, 17:13
Общество
Позитив
Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!
14.07.2017, 17:09
Республика
За Играми Манчаары смог наблюдать каждый якутянин
14.07.2017, 16:58
Общество
Главврач РБ №2 о телемедицине
14.07.2017, 16:48
Культура & Образование
Межрегиональная конференция школьников «Всемирное наследие в руках молодых» прошла на Ленских столбах
14.07.2017, 16:30
Столица
Благоустройство Якутска: на улицах установлены новые урны
14.07.2017, 16:23
Столица
Год добра: в Якутске открылась Всероссийская ярмарка меда
14.07.2017, 16:09
Республика
В Мирном идут юбилейные торжества
14.07.2017, 15:58
Общество
Верхневилюйский улус – лидер по количеству трезвых сел
14.07.2017, 15:48
Столица
В Якутске проводится конкурс видеороликов «Сохраним экологию родного Якутска»
14.07.2017, 15:39
Общество
В Кангалассах прошел «Суд над мусором»
14.07.2017, 15:29
Происшествия
Девушка с пивом вывела участковых на магазин, нарушающий закон
14.07.2017, 15:20
Происшествия
Задержан в трюме корабля
14.07.2017, 15:10
Столица
В аэропорту Якутска открылась фотовыставка, посвященная птицам Якутии
14.07.2017, 15:10
Общество
ГИМС: надувные игрушки и матрацы опасны для плавания!
14.07.2017, 14:59
Общество
ЦЭС: Сегодня в Горном улусе отключений не будет
14.07.2017, 14:46
Общество
В Якутии стартует Международный профессиональный конкурс машинистов
14.07.2017, 14:35
Культура & Образование
Эвенкийский фестиваль-конкурс «Аюкта» приглашает детские коллективы
14.07.2017, 14:28
Финансы
Первый Президент республики Михаил Николаев посетил Алмазэргиэнбанк
14.07.2017, 14:10
Общество
Апелляции и кассации якутских судов будут рассматриваться во Владивостоке и Томске
14.07.2017, 14:00
Столица
В Год добра все участники программы переселения из аварийных домов получат ключи от новых квартир
14.07.2017, 13:05
Общество
В Якутск приезжает правнук полярного исследователя Д.В. Де-Лонга
14.07.2017, 12:55
Республика
Энергетики готовы приступить к эксплуатации Якутской ГРЭС-2
14.07.2017, 12:50
Столица
В Якутске появится 12 новых социальных объектов     
14.07.2017, 12:47
Культура & Образование
Волонтеры приемной комиссии рассказали о своей работе
14.07.2017, 12:38
Происшествия
Ребенок во дворе попал под колесо автомобиля
14.07.2017, 12:30
Культура & Образование
Михаил Присяжный: Целевой подготовкой охвачено свыше 4000 студентов
14.07.2017, 12:23
Общество
Как узнать сколько денежных средств накоплено на капремонт дома?
14.07.2017, 12:17
Происшествия
Фотофакт
Пьяный автомобилист въехал в здание
14.07.2017, 12:09
Республика
В Якутии будет проведена инвентаризация дворов
14.07.2017, 12:01
Столица
В Якутске выбрали лучшего начальника караула
14.07.2017, 11:50
Культура & Образование
Долганы Якутии справили новоселье
14.07.2017, 11:39
Спорт
Итоги ХХ «Игр Манчаары»
14.07.2017, 11:28
Политика
В Минсвязи новый заместитель министра
14.07.2017, 11:18
Столица
В Якутске открылся экспозиционный зал «Материнская слава Якутии»
14.07.2017, 11:09
Происшествия
В Нерюнгри загорелась колонка АЗС
14.07.2017, 11:01
Республика
В Среднеколымский улус направлена рабочая группа Правительства Якутии     
14.07.2017, 10:50
Республика
Ил Дархан похвалил НВК за прямую трансляцию «Игр Манчаары»
14.07.2017, 10:41
Общество
Прокурорские проверки в сфере здравоохранения продолжатся
14.07.2017, 10:35
Общество
Сегодня день рождения медиа-магната и предпринимателя
14.07.2017, 10:33
Спорт
В эту субботу — конные скачки на приз председателя правительства
Архив новостей
Культура & Образование
16 июля 2017, 21:20
181

Международная олимпиада Туймаада официально открылась

16 июля 2017 г. в культурном центре СВФУ им. М.К. Аммосова «Сергеляхские  огни» прошло  торжественное открытие XXIV Международной  олимпиады школьников «Туймаада». Отметим, что основателем и идейным вдохновителем олимпиады является первый Президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев, которому в ноябре 2017 г. исполнится 80 лет. Первая олимпиада состоялась в 1994 году.

В этом году за звание лучшего по математике, физике, химии и информатике соревноваться  приехали  более 140 старшеклассников из 4 стран мира и 4 регионов России.

Постоянная и давняя  участница олимпиады «Туймаада»  Румыния представлена двумя командами: Национальная сборная команда Румынии (рук. – Ion Ion) и команда школы им. Тюдор Виану (рук. – Maria Cristina Constantin). Не первый раз участвует Индонезия, которая представлена командой школы «Вардая колледж» (Рук. – Антон Вардая).

Дальней  гостьей олимпиады «Туймаада» стала сборная команда из далекого Сингапура (рук. – Li Wei, Wang Haibin).

Самые многочисленные участники олимпиады среди иностранных государств приехали из  Республики Казахстан, которая также как  и Румыния является давним и постоянным участников олимпиады «Туймаада». Республика Казахстан представлена тремя командами: Национальная сборная команда Казахстана (рук. – Муксулова Жулдыз Жомартовна).

Первая сборная команда Республики Казахстан состоит из учащихся городов Астана, Алтамы и Республиканской физико-математической школы (Рук. – Булатов Айдар и Ардак Дидар). Вторая сборная команда Республики Казахстан представленная учащимися городов Актау, Семей, Талдыкорган, Павлодар, Караганда, Усть-каменогорск и Алматинской, Актюбинской, Жамбыльской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской областей (Рук. – Нуркешев Тимур).

Принимать участие в международной олимпиаде «Туймаада» приехали команды из 4-х регионов России: Республика Татарстан (рук. – Серебрянская Лювиза Миниславовна); команда СУНЦ г. Новосибирска (рук. – Афанасьева Екатерина Федоровна); команда г. Сергиев Посад Московской области (рук. – Русаков Анатолий Васильевич) и команда г. Калининград (рук. – Голинская Татьяна Владимировна).

Республика Саха (Якутия) представлена тремя сборными командами: I-я национальная сборная Якутии (рук. – Николаев Николай Николаевич) и  II-ая сборная команда Якутии (рук. – Федоров Артур Юрьевич) и как хозяева олимпиады принимает участие сборная команда Хангаласского улуса (рук. – Артемьева Лена Семеновна).

Таким образом, в XXIV Международной  олимпиаде школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике соревнуются 14 команд.

От имени Главы Якутии  Е.А. Борисова и Правительства Якутии участников олимпиады и их руководителей поздравил министр образования и науки республики  Владимир Егоров. «Вот уже на протяжении 23 лет к нам приезжают юные интеллектуалы для решения сложнейших задач по математике, физике, химии и информатике. При этом, они не только выясняют кто сильнейший в своих предметах, но и находят здесь новых друзей, знакомятся с культурой и традициями народов нашей республики и уезжают с самыми приятными воспоминаниями», — отметил Владимир Антольевич. Министр поприветствовал гостей и участников из Румынии, Казахстана, Индонезии, Сингапура и регионов России.

Напомним, что XXIV Международная олимпиада школьников «Туймаада» традиционно проводится на базе ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» с 15 по 22 июля т.г. (с. Чапаево Хангаласского улуса).

Большинство команд прибыло в субботу 15 июля. В этот день для руководителей команд был проведен установочный пленум с организаторами олимпиады и дан инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.

Для участников олимпиады готовится обширная экскурсионная и культурная программы: посещения самого северного зоопарка «Орто-Дойду», библиотеки — архива Первого Президента РС (Я) М.Е.Николаева. Наиболее интересные познавательные экскурсии ждут в брендовых культурных и научных объектах г. Якутска: музеи Мамонта, краеведческий музей, «Сокровищница Якутии», национальный парк «Ленские столбы» и местность «Булуус».

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минобрнауки Якутии.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.07.2017, 16:56
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
На Крестьянском рынке снова толпа якутян, жаждущих клубники
12.07.2017, 12:17
Происшествия
Скандал
Известная журналистка и общественница избита при обыске в своем доме?
11.07.2017, 15:48
Общество
Экстра
Резонанс
Якутский священник арестован за развращение мальчиков
11.07.2017, 12:42
Спорт
Видео
Скандал
Скандал на «Играх Манчаары»: вдруг вы пропустили
14.07.2017, 10:10
Происшествия
В деле якутского мафиози фигурируют вымогательства, пытки, оружие и наркотики
14.07.2017, 10:28
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Горячая пляжная десятка мужской половины якутского инстаграма!
12.07.2017, 9:05
Экология
Резонанс
Главный эколог ИНК комментирует инцидент в Сунтаре: Данный случай выбил нас из колеи
15.07.2017, 12:14
Желток
Куда полетел Егор Борисов?
11.07.2017, 13:33
Политика
Подследственного Бориса Попова выдвинули на должность главы Нюрбинского района Якутии
14.07.2017, 17:13
Общество
Позитив
Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Желток
16.07.2017

Валерий Меладзе дал концерт в Якутии

Происшествия
15.07.2017

В Якутии за двое суток в ДТП попали четверо несовершеннолетних    

Экономика
14.07.2017

Антон Силуанов возглавил Наблюдательный совет АЛРОСА

Позитив
Общество
14.07.2017

Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!

Происшествия
14.07.2017

В деле якутского мафиози фигурируют вымогательства, пытки, оружие и наркотики

Происшествия
13.07.2017

В селе Орто-Балаган нет хлеба и муки: село изолировано из-за обрушения моста

Общество
13.07.2017

К 50-летию газификации Якутии: Жизненная артерия республики

Резонанс
Происшествия
13.07.2017

Была вторая парашютистка. Она получила переломы