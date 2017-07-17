Международная олимпиада Туймаада официально открылась

16 июля 2017 г. в культурном центре СВФУ им. М.К. Аммосова «Сергеляхские огни» прошло торжественное открытие XXIV Международной олимпиады школьников «Туймаада». Отметим, что основателем и идейным вдохновителем олимпиады является первый Президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев, которому в ноябре 2017 г. исполнится 80 лет. Первая олимпиада состоялась в 1994 году.

В этом году за звание лучшего по математике, физике, химии и информатике соревноваться приехали более 140 старшеклассников из 4 стран мира и 4 регионов России.

Постоянная и давняя участница олимпиады «Туймаада» Румыния представлена двумя командами: Национальная сборная команда Румынии (рук. – Ion Ion) и команда школы им. Тюдор Виану (рук. – Maria Cristina Constantin). Не первый раз участвует Индонезия, которая представлена командой школы «Вардая колледж» (Рук. – Антон Вардая).

Дальней гостьей олимпиады «Туймаада» стала сборная команда из далекого Сингапура (рук. – Li Wei, Wang Haibin).

Самые многочисленные участники олимпиады среди иностранных государств приехали из Республики Казахстан, которая также как и Румыния является давним и постоянным участников олимпиады «Туймаада». Республика Казахстан представлена тремя командами: Национальная сборная команда Казахстана (рук. – Муксулова Жулдыз Жомартовна).

Первая сборная команда Республики Казахстан состоит из учащихся городов Астана, Алтамы и Республиканской физико-математической школы (Рук. – Булатов Айдар и Ардак Дидар). Вторая сборная команда Республики Казахстан представленная учащимися городов Актау, Семей, Талдыкорган, Павлодар, Караганда, Усть-каменогорск и Алматинской, Актюбинской, Жамбыльской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской областей (Рук. – Нуркешев Тимур).

Принимать участие в международной олимпиаде «Туймаада» приехали команды из 4-х регионов России: Республика Татарстан (рук. – Серебрянская Лювиза Миниславовна); команда СУНЦ г. Новосибирска (рук. – Афанасьева Екатерина Федоровна); команда г. Сергиев Посад Московской области (рук. – Русаков Анатолий Васильевич) и команда г. Калининград (рук. – Голинская Татьяна Владимировна).

Республика Саха (Якутия) представлена тремя сборными командами: I-я национальная сборная Якутии (рук. – Николаев Николай Николаевич) и II-ая сборная команда Якутии (рук. – Федоров Артур Юрьевич) и как хозяева олимпиады принимает участие сборная команда Хангаласского улуса (рук. – Артемьева Лена Семеновна).

Таким образом, в XXIV Международной олимпиаде школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике соревнуются 14 команд.

От имени Главы Якутии Е.А. Борисова и Правительства Якутии участников олимпиады и их руководителей поздравил министр образования и науки республики Владимир Егоров. «Вот уже на протяжении 23 лет к нам приезжают юные интеллектуалы для решения сложнейших задач по математике, физике, химии и информатике. При этом, они не только выясняют кто сильнейший в своих предметах, но и находят здесь новых друзей, знакомятся с культурой и традициями народов нашей республики и уезжают с самыми приятными воспоминаниями», — отметил Владимир Антольевич. Министр поприветствовал гостей и участников из Румынии, Казахстана, Индонезии, Сингапура и регионов России.

Напомним, что XXIV Международная олимпиада школьников «Туймаада» традиционно проводится на базе ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» с 15 по 22 июля т.г. (с. Чапаево Хангаласского улуса).

Большинство команд прибыло в субботу 15 июля. В этот день для руководителей команд был проведен установочный пленум с организаторами олимпиады и дан инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.

Для участников олимпиады готовится обширная экскурсионная и культурная программы: посещения самого северного зоопарка «Орто-Дойду», библиотеки — архива Первого Президента РС (Я) М.Е.Николаева. Наиболее интересные познавательные экскурсии ждут в брендовых культурных и научных объектах г. Якутска: музеи Мамонта, краеведческий музей, «Сокровищница Якутии», национальный парк «Ленские столбы» и местность «Булуус».