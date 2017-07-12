Международная Арктическая школа в центре внимания ЮНЕСКО

Первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Феодосия Габышева 10 июля проверила ход строительства Международной Арктической школы. Данное учреждение строится в рамках инициативы Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова и финансируется через Соглашение о государственно-частном партнёрстве между Республикой Саха (Якутия) и ООО «Газэнергомонтаж».

Общественная жизнь нашего региона на прошлой неделе ознаменовалась визитом высокого гостя в лице Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) госпожи Ирины Боковой. В рамках проведенных встреч с руководством республики было подписано Коммюнике между Республикой Саха (Якутия) и ЮНЕСКО. В данном документе отражены планы Республики Саха (Якутия) и ЮНЕСКО по развитию совместных проектов, в том числе создание Международной Арктической школы и ее включение в сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, выступая на встрече деятелей науки, культуры и образования с госпожой Ириной Боковой отметил данный проект среди первых. Глава региона подчеркнул, что эта школа призвана стать учреждением международного уровня, в котором преподавание планируется по международным образовательным стандартам.

Строительство школы находится в поле постоянного внимания руководства. Руководитель проекта — первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Феодосия Васильевна Габышева встретилась с застройщиками Международной Арктической школы и в очередной раз обратила их внимание на значимость проекта.

В ходе деловой беседы, начальник территориального управления компании застройщиков Андрей Урум рассказал, что на сегодняшний день работа идет по плану, более 2/3 сваи установлены, в ближайшее время свайное поле будет готово и начнётся возведение здания школы. Школа на 220 обучающихся будет занимать площадь более 8 тысяч кв. метров.

Феодосия Васильевна отметила важность выполнения строительства школы в срок, со стороны Минобрнауки Республики Саха (Якутия) будут приложены все усилия для разработки стратегии развития школы, подготовки кадров и образовательных программ школы. В настоящее время при Министерстве образования и науки РС (Я) создан Проектный офис Международной Арктической школы и ведется работа по подготовке необходимых документов и кадров для организации учебного процесса.