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В Якутске хулиганы разбили стекла трех автомобилей
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Летнее расписание движения столичных автобусов
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Официальные банковские реквизиты по сбору средств пострадавшим в результате ЧС
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Алмазэргиэнбанк сохраняет высокие позиции в медиарейтинге российских банков
29.05.2018, 16:30
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Якутские звезды выставят свои памятные вещи на аукцион
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Борисов рассказал о своих планах: Я без дела не останусь
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Якутянка участвует в конкурсе «Миссис Россия Мира 2018»
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Экономика
Спрос на облигации Якутии превысил предложение более чем в 6,6 раз
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В Якутске ликвидируют последствия ураганного ветра
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Егор Борисов: Отставка — это еще не конец карьеры
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ЕГЭ в некоторых районах Якутии может оказаться под угрозой срыва
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29 мая 2018, 21:05
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Водитель УАЗ проехал на красный свет
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Источник:
SAKHALIFE.RU
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Теги:
#междугородное такси
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#проезд на красный
#такси спешит
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