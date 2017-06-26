Мэйн Кониг взял приз главы Якутии

25 июня в ходе национального праздника «Ысыах Туймаады – 2017» Егор Борисов поприсутствовал на конных скачках на ипподроме «Дьөhөгөй» в местности Үс Хатыҥ, которые проводились уже тринадцатый раз.

Самыми ожидаемыми стали скачки на призы Главы Республики Саха (Якутия) на дистанции 2400 метров. Победителем с результатом 2 минуты 58 секунд стал жеребец Мэйн Кониг 2013 года из Чурапчинского улуса. Его родословная берет начало от знаменитого жеребца-скакуна Секретариата. Ил Дархан вручил приз жокею Василию Брызгалову и тренеру Дмитрию Осипову.

Приз Правительства Якутии на дистанции 3200 метров завоевал жеребец Голден Граф из Верхневилюйского улуса.

Любители и поклонники конного спорта Якутии выразили желание учредить соревнования на Ысыахе Туймаады среди лошадей якутской породы.