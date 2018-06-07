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Культура & Образование
7 июня 2018, 16:20
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Методическому центру организации социального обслуживания вручили грант в размере 700 000 рублей

ГБУ РС(Я) «Методический центр организации социального обслуживания» Министерства труда и социального развития РС(Я) победил в открытом конкурсе проектов «С любовью к детям» Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ». Конкурс проводится в рамках благотворительной программы «Новая семья», реализуемой совместно и при поддержке Благотворительного фонда «В ответе за будущее» (г. Москва). Целью конкурса является выявление лучших проектов государственных и муниципальных некоммерческих организаций, направленных на развитие служб, осуществляющих сопровождение приемных семей, и предоставление финансовой поддержки на их реализацию.

Сегодня, 7 июня  в рамках республиканских юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию социальной службы в России, состоялось Торжественное вручение гранта в размере 700 000 рублей. Грант вручила сотрудник Фонда «В ответе за будущее» Евгения Светлова. Кроме того, Евгения Светлова рассказала участникам семинара-совещания о корпоративных социальных проектах Фонда «В ответе за будущее», о реализуемых проектах и конкурсах по вопросам защиты детства и профилактики сиротства. 

Напомним, что на конкурс был представлен проект «Северное сияние», в рамках реализации которого в сентябре 2018 г., в г. Якутске будет организован обучающий семинар для психологов Методического центра и его партнеров опытными тренерами Новосибирской городской общественной организации «День аиста». 

Кроме того, в рамках проекта специалистами Методического центра организации социального обслуживания будут организованы 7 выездных обучающих семинаров в муниципальные районы, в том числе в отдаленные северные районы – Булунский и Усть-Янский, и 1 республиканский семинар в г. Якутске.

Благодаря проекту «Северное сияние» планируется охватить около 160 специалистов системы профилактики сиротства и защиты детства, где они пройдут обучение по новым технологиям сопровождения семей для оказания профессиональной помощи замещающим семьям.

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Источник: ГБУ РС(Я) «Методический центр организации социального обслуживания»  
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