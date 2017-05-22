Месячник саночистки на территории микрорайона Кангалассы

С 1 марта по 1 июня 2017 года на территории городского округа «город Якутск» объявлен трехмесячник санитарной очистки.

Санитарное состояние и благоустройство мкр. Кангалассы – один из самых актуальных вопросов нынешнего времени для жителей микрорайона. Ухоженные улицы, несомненно, производят приятное впечатление как на самих жителей, так и для приезжих гостей.

Все мы хотим, чтобы микрорайон Кангалассы с каждым годом становился еще прекрасней и краше. Мы прекрасно понимаем о необходимости сделать все, чтобы окружающий мир становился чище и лучше.

О начале трехмесячника по санитарной очистке были оповещены жители, предприятия и организации микрорайона. За каждым предприятием закреплена территория для проведения субботников по санитарной очистке, озеленению и благоустройству.

В период с 1 марта по 19 мая на территории микрорайона Кангалассы проведено 14 субботников, где участие приняли 677 человек из 14 предприятий, собрано 391 мешок сухого мусора и 40 куб. м. крупногабаритного мусора.

Администрация мкр. Кангалассы, в лице руководителя Виктории ЖИЛИНОЙ выражает огромную благодарность сотрудникам Кангаласской средней общеобразовательной школы, детского сада № 71 «Колокольчик», Кангаласской участковой больницы, ГБУ РС (Я) РНД ОМСР мкр. Кангалассы, АО ХК «Якутуголь» Разреза «Кангаласский», МУП «ЖКХ с. Тулагино», ООО «УК «Гефест», «ОПС РС (Я)» № 40 по МО «Городской округ Якутск» ПЧ-10 мкр. Кангалассы, Окружного центра народного творчества ДК «Горняк», библиотеки «Библиомир», а также всем индивидуальным предпринимателям и жителям микрорайона за активное участие в трехмесячнике по санитарной очистке.

Общими усилиями территория микрорайона Кангалассы и лесной массив были очищены от мусора. Жители микрорайона Кангалассы готовы к встрече лета в чистоте и порядке!!!

Администрация мкр. Кангалассы