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10 июля 2017, 9:38
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Месяц водного патруля

В Якутии продолжается месячник безопасности на водных объектах.

В рамках месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС осуществляют патрулирование водоемов Республики Саха (Якутия), в ходе которых проводят профилактические беседы о правилах безопасного поведения вблизи водоемов и на воде, а также осуществление контрольно-надзорной деятельности за использованием маломерных судов и поддержание правопорядка на водных объектах.

Так, накануне инспекторы ГИМС г. Якутска совместно с сотрудниками Росгвардии провели рейд на акватории реки Лена в окрестностях п. Кангалассы, г. Якутска и ее пригородов. В результате составлено более 10 постановлений, выписаны протоколы по статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ за нарушение правил пользования маломерными судами, а с судоводителями и пассажирами проведены беседы о правилах эксплуатации и безопасности на маломерных судах при посадке, высадке, в пути следования, а также неукоснительного выполнения правил плавания.

Инспекторы Оймяконского, Усть-Алданского, Намского инспекторских участков также выехали на водные объекты с целью мониторинга рек Индигирка, Амга и Лена. Проверено более 30 маломерных судов, проведено около ста бесед с судоводителями и пассажирами. На нарушителей составлены административные дела по статьям КоАП РФ Инспекторы ГИМС напомнили, что важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лодке.

Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необорудованной лодке. Перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, спасательного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров, а также регистрационных и судоводительских документов.

Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила. Садиться на балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое во время движения, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать плавсредство и нырять с него.

Запрещается кататься на лодке детям без сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу. Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне.

Помните: водная среда не прощает пренебрежительного отношения!

 

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Источник: Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС (Я)
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