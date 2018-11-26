Местные товаропроизводители соберутся на Чурапчинском зональном форуме

30 ноября в Чурапчинском районе пройдет зональный форум местных товаропроизводителей «Выбирай наше — местное». Организаторами мероприятия являются администрация муниципального района, Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС (Я), Центр поддержки предпринимательства РС (Я), Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперативов РС (Я).

В рамках Форума пройдут полезные семинары, мастер-классы, выставка местных товаропроизводителей, круглые столы по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности и сельского хозяйства, а также состоится диалог сельхозтоваропроизводителей с заместителем министра сельского хозяйства РС (Я).

Для участников форума будет работать консультационная зона институтов поддержки предпринимательства и кредитных организаций.

Записаться на мероприятие можно по ссылке: http://portal.b14.ru/event/zonalnyj-forum-mestnyh-tovaroproizvoditelej-vybiraj-nashe-mestnoe/

Справки по телефону 89644168755.

Программа

зонального форума местных товаропроизводителей

«Выбирай наше – местное» в Чурапчинском улусе

Время Мероприятие Место 28-29 ноября 2018 года 10:00 – 16:00 Мастер-класс «Муссовые торты и пирожные» от Ивановой Натальи Петровны с.Чурапча, ул.Софронова, на территории Кластера 30 ноября 2018 года Место проведения: с. Чурапча, ул. Ярославского, 18а АУ КЦ «Айылгы» 09:00 – 10:00 Регистрация участников Форума 1 этаж 10:00-17:00 Работа консультационной зоны организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства 1 этаж 10:00-14:00 Выставка местных товаропроизводителей 1 этаж, 2 этаж фойе, выставочный зал 10:00-11:00 Презентация-выставка изделий школьного бизнес-инкубатора МБОУ «Диринская СОШ «АГРО» им. И.Е. Федосеева — Доосо» 1 этаж 10:30-11:20 Торжественное открытие зонального форума местных товаропроизводителей «Выбирай – наше местное» 1 этаж, зрительный зал 11:30-13:00 Диалог сельхозтоваропроизводителей с заместителем министра сельского хозяйства РС (Я) 1 этаж, зрительный зал 11:30-13:00 Семинар «Как конкурировать с магазинами/предприятиями Якутска и Нижнего Бестяха? Что делать если вы достигли потолка развития?» Спикер: Джулустан Иванов - директор консалтингового центра «Focuspro» - соучредитель 4 предприятий 2 этаж, танцевальный зал 13:00-14:00 Обеденный перерыв Столовая «Симиир», кафе «Айылгы» 14:00-15:00 Биржа контактов 2 этаж, библиотека 14:00-16:00 Круглый стол «Развитие декоративно-прикладного искусства и традиционных художественных промыслов в разрезе предпринимательства и бизнеса» Модератор – Муосчут кыыhа Айылгы Пинигина – специалист картинной галереи им.А.П. Мунхалова 1 этаж, картинная галерея им.А.П. Мунхалова 14:00-16:00 Семинар «Как устанавливать цены, скидки, акции. Как избавиться от залежей и на этом заработать» Спикер: Джулустан Иванов - директор консалтингового центра «Focuspro» - соучредитель 4 предприятий 2 этаж, танцевальный зал 14:00-16:30 Круглый стол «Актуальные вопросы сельского хозяйства» — Об итогах анализа использования отдельных видов государственной поддержки АПК. — Основные изменения в налоговом законодательстве в части налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей с 1 января 2019 г. (уплата НДС). — Рекомендуемая форма типового бизнес плана на соискание субсидии на поддержку семейных фермеров в 2019г. — Ввод информации о производственных объектах в Единую систему информационно-аналитического обеспечения сельского хозяйства (ЕСИАОСХ). — Вопросы участия КФХ в деятельность сельскохозяйственных кооперативов. — Внедрение автоматизированной системы «Меркурий». 1 этаж, зрительный зал 14:00-16:30 Круглый стол «Актуальные вопросы ведения предпринимательской деятельности» — Вступительное слово заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма РС (Я). — Основные изменения в налоговом законодательстве для предпринимателей. — Внедрение 54 ФЗ — применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов с использованием электронных средств платежа. — Меры государственной поддержки: · образовательная; · финансовая; · имущественная; · информационно-консультационная. 2 этаж, выставочный зал 16:30-18:00 Подведение итогов работы площадок Форума. 1 этаж, зрительный зал