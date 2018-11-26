Местные товаропроизводители соберутся на Чурапчинском зональном форуме

30 ноября в Чурапчинском районе пройдет зональный форум местных товаропроизводителей «Выбирай наше — местное». Организаторами мероприятия являются администрация муниципального района, Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС (Я), Центр поддержки предпринимательства РС (Я), Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперативов РС (Я).
В рамках Форума пройдут полезные семинары, мастер-классы, выставка местных товаропроизводителей, круглые столы по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности и сельского хозяйства, а также состоится диалог сельхозтоваропроизводителей с заместителем министра сельского хозяйства РС (Я).
Для участников форума будет работать консультационная зона институтов поддержки предпринимательства и кредитных организаций.
Записаться на мероприятие можно по ссылке: http://portal.b14.ru/event/zonalnyj-forum-mestnyh-tovaroproizvoditelej-vybiraj-nashe-mestnoe/
Справки по телефону 89644168755.
Программа
зонального форума местных товаропроизводителей
«Выбирай наше – местное» в Чурапчинском улусе
|Время
|Мероприятие
|Место
|28-29 ноября 2018 года
|10:00 – 16:00
|Мастер-класс «Муссовые торты и пирожные» от Ивановой Натальи Петровны
|с.Чурапча, ул.Софронова, на территории Кластера
|30 ноября 2018 года
Место проведения: с. Чурапча, ул. Ярославского, 18а
АУ КЦ «Айылгы»
|09:00 – 10:00
|Регистрация участников Форума
|1 этаж
|10:00-17:00
|Работа консультационной зоны организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства
|1 этаж
|10:00-14:00
|Выставка местных товаропроизводителей
|1 этаж, 2 этаж фойе, выставочный зал
|10:00-11:00
|Презентация-выставка изделий школьного бизнес-инкубатора МБОУ «Диринская СОШ «АГРО» им. И.Е. Федосеева — Доосо»
|1 этаж
|10:30-11:20
|Торжественное открытие зонального форума местных товаропроизводителей «Выбирай – наше местное»
|1 этаж, зрительный зал
|11:30-13:00
|Диалог сельхозтоваропроизводителей с заместителем министра сельского хозяйства РС (Я)
|1 этаж, зрительный зал
|11:30-13:00
|Семинар «Как конкурировать с магазинами/предприятиями Якутска и Нижнего Бестяха? Что делать если вы достигли потолка развития?»
Спикер: Джулустан Иванов - директор консалтингового центра «Focuspro» - соучредитель 4 предприятий
|2 этаж, танцевальный зал
|13:00-14:00
|Обеденный перерыв
|Столовая «Симиир», кафе «Айылгы»
|14:00-15:00
|Биржа контактов
|2 этаж, библиотека
|14:00-16:00
|Круглый стол «Развитие декоративно-прикладного искусства и традиционных художественных промыслов в разрезе предпринимательства и бизнеса»
Модератор – Муосчут кыыhа Айылгы Пинигина – специалист картинной галереи им.А.П. Мунхалова
|1 этаж, картинная галерея им.А.П. Мунхалова
|14:00-16:00
|Семинар «Как устанавливать цены, скидки, акции. Как избавиться от залежей и на этом заработать»
Спикер: Джулустан Иванов - директор консалтингового центра «Focuspro» - соучредитель 4 предприятий
|2 этаж, танцевальный зал
|14:00-16:30
|Круглый стол «Актуальные вопросы сельского хозяйства»
— Об итогах анализа использования отдельных видов государственной поддержки АПК.
— Основные изменения в налоговом законодательстве в части налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей с 1 января 2019 г. (уплата НДС).
— Рекомендуемая форма типового бизнес плана на соискание субсидии на поддержку семейных фермеров в 2019г.
— Ввод информации о производственных объектах в Единую систему информационно-аналитического обеспечения сельского хозяйства (ЕСИАОСХ).
— Вопросы участия КФХ в деятельность сельскохозяйственных кооперативов.
— Внедрение автоматизированной системы «Меркурий».
|1 этаж, зрительный зал
|14:00-16:30
|Круглый стол «Актуальные вопросы ведения предпринимательской деятельности»
— Вступительное слово заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма РС (Я).
— Основные изменения в налоговом законодательстве для предпринимателей.
— Внедрение 54 ФЗ — применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов с использованием электронных средств платежа.
— Меры государственной поддержки:
· образовательная;
· финансовая;
· имущественная;
· информационно-консультационная.
|2 этаж,
выставочный зал
|16:30-18:00
|Подведение итогов работы площадок Форума.
|1 этаж, зрительный зал