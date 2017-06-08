Местность «Yс Хатыҥ» теперь в 2ГИС

В этом году Ысыах Туймаады – 2017 в священной местности «Yс Хатыҥ» пройдет 24-25 июня. К главному национальному празднику Окружная администрация города Якутска и городской информационный справочник 2ГИС реализовали совместный проект по включению в систему 2ГИС интерактивную карту архитектурно-этнографического комплекса «Yс Хатыҥ», который поможет гостям Ысыаха правильно сориентироваться на местности. Проект реализован в рамках направления «Якутск юбилейный» Года добра.

Информационно-навигационная система по местности «Yc Хатыҥ» позволит жителям и гостям столицы легко находить объекты, площадки и тюсюлгэ на местности с помощью 2ГИС.

Заместитель директора по работе с клиентами городского информационного справочника 2ГИС Андрей Медведев рассказал, что идея о включении интерактивной карты местности «Yс Хатыҥ» в навигационную систему 2ГИС назревала давно, но ее удалось реализовать только в этом году. «Мы знаем, что национальный праздник Ысыах Туймаады ежегодно посещает огромное количество гостей, а сама местность «Yс Хатыҥ» постоянно расширяется. Поэтому для удобства передвижения гостей, специалистами нашей компании была разработана интерактивная карта местности, которая включена в систему 2ГИС. Буквально с июня месяца карта уже начала работать, на ней отмечены все крупные объекты архитектурно-этнографического комплекса. Но если горожане обнаружат, что какие-то объекты остались необозначенными, то они могут обратиться в нашу компанию, с предложениями, замечаниями, а также просьбами добавить тот или иной объект. С июля мы планируем включить в систему 2ГИС карту местности Тулагино-Кильдямского наслега», — говорит Андрей Владимирович.

Местность архитектурно-этнографического комплекса «Yc Хатыҥ» – традиционный центр проведения якутского национального праздника Ысыах Туймаады. Ежегодно его посещают сотни тысяч человек. В этом году во время проведения национального праздника планируется установить новый рекорд Гиннесса по самому большому количеству людей в национальных костюмах.