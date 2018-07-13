Местное производство: Якутский мед самый вкусный!

Пчеловод Анатолий Гаев — вот уже 34 года «кормит» якутян отменным медом. За эти годы он накопил немалый опыт общения с пчелами в суровых условиях. Якутский уникальный мед известен далеко за пределами нашей страны. Не раз пчеловода приглашали читать лекции в Германию, а японцы перенимают опыт.

Как рассказал Анатолий Иванович, производство меда в Якутии пока не имеет промышленных масштабов, но при определенной государственной поддержке отрасль сельского хозяйства может стать прибыльным бизнесом.

«Мне говорили, что пчеловодство нерентабельно, но как видите, улья у меня трехкорпусные и есть ученики. Считаю, что молодых пчеловодов необходимо поддерживать для развития местного производства. Наш мед очень сладкий, жирный и имеет полезные свойства. Надо максимально использовать местную продукцию в школьном и дошкольном рационе питания», — отметил он.

Откачка меда — очень трудоёмкий процесс. Работа требует полной отдачи и хороших знаний. Как рассказывает пасечник: «Труд только ручной, но когда выкачиваешь мед, с медогонки такой букет ароматов накрывает». За один сезон здесь собирают до 4 тонн меда. «Надо уметь вовремя собирать мед. Пчеловодство — это искусство, требующее хорошей практики и знаний»,-отметил пасечник.

Развитие пчеловодства в Якутске набирает обороты. Так, ежегодно проводится ярмарка меда. Приобрести мёд местных и российских пчеловодов можно на Всероссийской ярмарке меда, которая открывается на площади Орджоникидзе с 13 июля 12 часов и продлится до 19 августа.

Ярмарка проводится при поддержке Окружной администрации города Якутска.

«Ярмарка мёда организована силами Якутского пчелоцентра, который работает с лучшими пчеловодами со всех регионов России. Как показала практика, ярмарка востребована среди населения Якутска. Вся выставленная продукция имеет высокое качество и необходимые сертификаты»,- отметила Ирина Гаргач, начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска

На ярмарку съехались пчеловоды из Башкирии, Приморья, Краснодарского края, а также местные производители.

Для горожан и гостей столицы представлен огромный выбор различных сортов меда, от классических до весьма экстравагантных. Можно приобрести и другие продукты пчеловодства, например, бальзамы и сиропы.