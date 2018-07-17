Мешок с бриллиантами на 100 миллионов рублей украли у якутянина в Казани

В Казани у жителя Якутии украли мешок с бриллиантами. Их стоимость поражает воображение — 100 миллионов рублей.
Драгоценные камни были доставлены в Казань ради ювелирной выставки. Представитель «Севен Даймондс» поручил охранникам упаковать бриллианты для последующей перевозки. Удивительное в этой истории то, что помочь охранникам вызвались несколько мужчин. Перетащив драгоценности, они испарились. Но позже выяснилось, что вместе с ними испарился и один из мешков с драгоценностями, сообщает Telegram-канал Mash.
Полиция начала розыск удачливых воришек.
Источник: https://kaliningradfirst.ru/272386
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