Мешок с бриллиантами на 100 миллионов рублей украли у якутянина в Казани

В Казани у жителя Якутии украли мешок с бриллиантами. Их стоимость поражает воображение — 100 миллионов рублей.

Драгоценные камни были доставлены в Казань ради ювелирной выставки. Представитель «Севен Даймондс» поручил охранникам упаковать бриллианты для последующей перевозки. Удивительное в этой истории то, что помочь охранникам вызвались несколько мужчин. Перетащив драгоценности, они испарились. Но позже выяснилось, что вместе с ними испарился и один из мешков с драгоценностями, сообщает Telegram-канал Mash.

Полиция начала розыск удачливых воришек.