«Мертвый» ожил и угнал автомобиль

С почти мистической историей пришлось столкнуться оперативникам при раскрытии угона автомобиля. Ее подробности — в сообщении пресс-службы МВД.

В отдел полиции № 3 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница города с заявлением об угоне автомобиля марки «Toyota». По словам потерпевшей, перед отъездом из города она оставила машину во дворе частного дома своей тети. Вернувшись, она его не обнаружила.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что вместе с автомашиной пропал и 48-летний уроженец Якутска. Мужчина проживал на этом самом участке, присматривал за хозяйством и занимался ремонтом автомобилей. При розыске подозреваемого оперативники установили, что человек с такими данными числится как… умерший.

Однако вскоре подозреваемый был задержан, и история с его «смертью» прояснилась. Оказалось, что несколько лет назад подозреваемый ушел из семьи, что называется, без объяснений. Родные искали родственника. Через некоторое время был обнаружен труп мужчины, схожий по приметам с пропавшим. Родные прошли специальную процедуру и опознали в нем своего близкого родственника. Но оказалось, что вместо подозреваемого был захоронен другой. После этого случая подозреваемый жил без документов. К семье он не вернулся. И возможно, продолжал бы так жить, если бы не сотрудники уголовного розыска.

По факту угона ему все же придется ответить. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.