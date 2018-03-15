Мэрия Якутска выражает соболезнование

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Окружная администрация города Якутска, Якутская городская Дума и педагогическая общественность города Якутска выражают глубокое соболезнование председателю профсоюзного комитета работников образования города Якутска Окоемовой Зое Егоровне, родным и близким по поводу кончины отца ОКОЕМОВА ЕГОРА КАПИТОНОВИЧА.
Окружная администрация города Якутска, Якутская городская Дума и педагогическая общественность города Якутска выражают глубокое соболезнование председателю профсоюзного комитета работников образования города Якутска Окоемовой Зое Егоровне, родным и близким по поводу кончины отца ОКОЕМОВА ЕГОРА КАПИТОНОВИЧА.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.
Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.