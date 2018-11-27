Мэрия Якутска все еще продает джипы чиновников

Продолжается прием заявок на участие в аукционах по продаже автомашин представительского класса, объявленных в средине ноября – сообщают в Департаменте имущественных и земельных отношений Якутска.

Напомним, по распоряжению главы города администрация выставила на продажу 4 автомобиля повышенной комфортности, машины будут проданы через торги.

9 ноября Сардана Владимировна подписала три распоряжения — о продаже двух авто Toyota Land Cruiser 2013 года и одного Nissan Patrol 2013 года. 14 ноября вышло еще одно распоряжение главы — о продаже Toyota Land Cruiser 2007 года.

Объявления о торгах размещены на двух сайтах в Интернете: на сайте якутск.рф в разделе ТОРГИ по датам распоряжений и на сайте torgi.gov.ru раздел Торги/Продажа государственного и муниципального имущества, поиск по организатору торгов и типу имущества (или по № извещений 091118/1020468/13, 0091118/1020468/14, 091118/1020468/15, 151118/1020468/01).

Заявки по Toyota Land Cruiser 2013 года и Nissan Patrol 2013 года принимаются по 6 декабря включительно по адресу: проспект Ленина, д. 15, этаж 4, кабинет 401, тел. 40-88-65. Пакет документов для участников торгов указан на сайтах. Рассмотрение заявок 7 декабря, итоги этих аукционов станут известны 10 декабря. Дополнительную информацию по автомобилям можно получить по телефонам: Land Cruiser 2013 года – 39-01-51, Nissan Patrol — 36-85-15.

Несколькими днями позже пройдет аукцион по Toyota Land Cruiser 2007 года, информацию по этой машине также можно найти на указанных сайтах или уточнить по телефонам40-88-55, 47-33-55. По любому вопросу о проводимых аукционах также можно обратиться в приемную Департамента имущественных и земельных отношений 40-88-09.

Часть средств, полученных от торгов, пойдет на погашение задолженностей муниципальных предприятий, на балансе у которых они находились, таким образом будут сэкономлены средства из бюджета Якутска.

Другая часть денег, вырученных с продажи джипов, поступит в бюджет города и будет целевым образом направлена на организацию работы социального такси.

Ссылки на проводимые аукционы:

На сайте torgi.gov.ru

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=31720076&lotId=31720418&prevPageN=0

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=31606355&lotId=31606549&prevPageN=4

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=31608201&lotId=31608339&prevPageN=6

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=31610800&lotId=31610892&prevPageN=8

На сайте якутск.рф

https://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/administration/strukturnye-podrazdeleniya/dokumenty/?EID=74719&block=orders

https://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/administration/strukturnye-podrazdeleniya/dokumenty/?EID=74450&block=orders

https://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/administration/strukturnye-podrazdeleniya/dokumenty/?EID=74449&block=orders

https://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/administration/strukturnye-podrazdeleniya/dokumenty/?EID=74449&block=orders