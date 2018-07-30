Мэрия Якутска соболезнует

Окружная администрация города Якутска, Якутская городская Дума, Управление образования, городской территориальный орган профсоюза работников образования и педагогическая общественность города Якутска выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ЧИРЯЕВА Николая Константиновича, директора Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Якутская городская национальная гимназия» городского округа «город Якутск», кандидата философских наук, отличника образования Республики Саха (Якутия), почётного работника общего образования Российской Федерации, стипендиата Международного детскою фонда «Дети Саха-Азия», лауреата Национального фонда возрождения «Барҕарыы» Республики Саха (Якутия),заслуженного работника образования Республики Саха (Якутия). Источник: якутск.рф.

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