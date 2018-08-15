Мэрия Якутска соболезнует

Руководство Окружной администрации города Якутска, Якутская городская Дума выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной после продолжительной болезни на 88 году жизни Героя Социалистического труда, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, высшего Ордена Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда», заслуженного работника транспорта Российской Федерации, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного гражданина Якутии и Кобяйского улуса

Михаила Федоровича Спиридонова.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.