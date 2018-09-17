Мэрия Якутска проиграла суд

Прокуратура города Якутска провела проверку по обращению о непредоставлении жилого помещения взамен признанного непригодным для проживания.

Установлено, что заявительница признана малоимущей и поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, поскольку является нанимателем муниципального жилого помещения в доме по ул. Коммунаров, признанного аварийным и подлежащим сносу в 2023 году.

Проведенными проверками жилого помещения выявлено искривление горизонтальных линий стен, их выпучивание по вертикальной оси, поражение здания гнилью, его неравномерная осадка, заметный прогиб перекрытия, прогнивание и разрушение полов, что в совокупности создает угрозу жизни и здоровью при проживании в данном доме.

Согласно положениям Жилищного кодекса РФ, гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, жилые помещения по договорам социального найма предоставляются вне очереди.

В соответствии с позицией Верховного Суда РФ это не является улучшением жилищных условий и, если помещение, в котором проживает гражданин, представляет опасность для жизни и здоровья, то предоставление иного жилого помещения взамен непригодного для проживания не может быть поставлено в зависимость от наличия плана и срока сноса дома.

Поскольку незаконное бездействие Окружной администрации города Якутска по непредоставлению благоустроенного жилого помещения может привести к причинению вреда жизни и здоровью заявительницы и иных лиц, прокуратура города обратилась в суд в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ с исковым заявлением.

По итогам рассмотрения суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал Окружную администрацию г. Якутска предоставить женщине благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, общей площадью не менее ранее занимаемой, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Решение суда в законную силу не вступило. Его исполнение находится на контроле прокуратуры города.