Мэрия Якутска подала иск на китайскую компанию «Чжода»

Окружная администрации Якутска обратилась в суд с иском к «Чжоде», требуя взыскать убытки в размере 148 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Якутии.

Напомним, что в 2015 году «Чжода» и мэрия Якутска подписали договор о комплексной застройке трех кварталов, в том числе 17-го. В итоге китайская компания так и не выполнила свои обязательства. По словам представителей «Чжоды», это было связано с проблемами с инфраструктурой: старые сети перед полномасштабной застройкой нужно было заменить или реконструировать.

В июне этого года в департаменте градостроительства администрации Якутска так прокомментировали отказ «Чжоды»:

«Мэрия взяла на себя обязательства по отведению технических сетей к границам земельного участка, который был передан «Чжоде». Они, в свою очередь, являются правообладателями этой территории. Значит, строительство подводящих сетей осуществляется за их счет. Мэрия свои условия выполнила. До границ сети были отведены. А вот проведение внутренних сетей — это уже обязательства «Чжоды». Был подписан договор с обеих сторон именно в таком направлении. Мы не навязывали им какие-то обязательные условия. Весь процесс застройки шел по договору».

Мэрия теперь требует взыскать с «Чжоды» понесенные убытки — 148 118 800 рублей.

«Окружной администрацией на основании договора были приняты действия по расселению жильцов из домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, — передает пресс-служба Арбитражного суда. — Как считает истец, инвестиционная компания не выполнила своих обязательств по созданию или приобретению и передаче в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений».

«Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в течение пяти рабочих дней», — пояснили в пресс-службе Арбитражного суда.