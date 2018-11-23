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Якутск
23 ноября 2018, 14:50
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Мэрия сообщила о правилах приема заявлений в 1 класс

Администрация города Якутска сообщает об организации приема заявлений в 1 классы муниципальных общеобразовательных организаций на 2019-2020 учебный год. 

Прием в первые классы на 2019-2020 учебный год электронным способом начинается с подачи заявления через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru в следующие сроки:

19 января 2019 года c 9 часов 00 минут по местному времени через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru начнут принимать заявления в 11 муниципальных общеобразовательных организациях:

МОБУ СОШ № 1
МОБУ СОШ № 5 имени Н.О. Кривошапкина
МОБУ «Городская классическая гимназия»
МАОУ «Саха политехнический лицей»
МОБУ СОШ № 16
МОБУ СОШ № 17
МОБУ «Якутская городская национальная гимназия»
МОБУ «Саха гимназия»
МОБУ СОШ № 31
10.МОБУ СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой
МОБУ «Саха-корейская СОШ»

26 января 2019 года с 9 часов 00 минут по местному времени через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru начнут принимать заявления в 32 муниципальных общеобразовательных организациях городского округа «город Якутск»:

МОБУ НПСОШ № 2
МОБУ СОШ № 3
МОБУ ООШ № 6
МОБУ СОШ № 7
МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца
МОБУ СОШ № 10 им. Д.Г. Новопашина
МОБУ СОШ № 12
МОБУ СОШ № 13
МОБУ СОШ № 15
10.МОБУ ООШ № 18
МОБУ СОШ № 19
12.МОБУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза Ф. К. Попова
13.МОБУ СОШ № 21
14.МАОУ СОШ № 23
15.МОБУ СОШ № 24 им. С.И. Климакова
16.МОБУ СОШ № 25
17.МОБУ СОШ № 26
18.МОБУ СОШ № 27
19.МОБУ СОШ № 29
20.МОБУ СОШ № 30 им. В.И. Кузьмина
21.МОБУ СОШ № 32
22.МОБУ СОШ № 35
23.МОБУ НОШ № 36 «Надежда»
24.МОБУ СОШ № 38
25.МОБУ Мархинская СОШ № 1
26.МОБУ Мархинская СОШ № 2
27.МОБУ Кангаласская СОШ им. П.С. Хромова
28.МОБУ Табагинская СОШ
29.МОБУ Тулагинская СОШ
30.МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых
31.МОБУ Маганская СОШ
32.МОБУ Национальная гимназия «Айыы кыhата».

Родители (законные представители) могут подать электронные заявления:

  • Самостоятельно через Интернет на сайте http://edu.e-yakutia.ru
  • В офисах центра «Мои документы», где специалисты помогут отправить электронное заявление.

Перед отправкой электронного заявления родители (законные представители) должны дать согласие на обработку персональной информации (поставить галочку).

Адреса Центра «Мои Документы» и его дополнительных офисов:

Центр «Мои документы» (головной офис) г. Якутск, ул. Аммосова, 18

Адреса дополнительных офисов:

ул. Винокурова, 21.
ул. Жорницкого, 30/1.
ул. Автодорожная, 44.
203 микрорайон, д. 10
ул. Лермонтова, д. 123

Для подачи заявления электронным способом: 

  • Необходимо зарегистрироваться в портале госуслуг http://www.gosuslugi.ru (для не зарегистрированных пользователей).
  • Войти в личный кабинет на портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru
  • Выбрать муниципалитет (т.е. ГО Якутск).
  • Выбрать услугу Регистрация в первый класс (не путать с услугой «Запись в школу», данная услуга для приема заявлений во 2-11 классы).
  • Заполнить поля электронного заявления и отправить заявку. Перед отправкой электронного заявления Вы должны дать согласие на обработку персональной информации (поставить галочку).
  • Проверять статус своей заявки в личном кабинете.

После подачи заявления по приглашению школы в указанное время необходимо подойти с оригиналами обязательных документов в общеобразовательное учреждение. (Вам придет СМС-сообщение или каждый самотоятельно может смотреть в личном кабинете).

Внимание! Правильно укажите свой контактный номер телефона. 

Обязательные документы (оригиналы):

  • Свидетельство о рождении ребенка
  • Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей)
  • Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства  или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Если родители (законные представители) не подали заявление через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru в январе 2019 года, с 1 февраля 2019 года они могут лично обратиться в общеобразовательную организацию с заявлением о приеме в первый класс.

ВАЖНО ЗНАТЬ! До 1 июля 2019 года прием в 1 классы осуществляется строго по регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка на закрепленной территории.

С 1 июля 2019 года муниципальные общеобразовательные организации принимают детей в 1 классы с любой территории на свободные места.

Информацию по территориальному закреплению можно найти на сайте Управления образования Окружной администрации города Якутска yaguo.ru, на сайте Окружной администрации города Якутска якутск.рф и на сайтах общеобразовательных организаций.

За консультацией по вопросам приема в первый класс родители (законные представители) могут обращаться в отдел мониторинга и качества образования МКУ «Управление образования» ГО «город Якутск» по адресу: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 205 А, контактный телефон: 8(4112)343517, 8(4112)408880. Прием граждан осуществляется по дням недели: понедельник, вторник, четверг с 14.00. до 18.00 ч.

По вопросам ошибок и сбоев в системе работы Портала родители (законные представители) могут обращаться в отдел информационного обеспечения МКУ «Управление образования» городского округа «город Якутск» по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, д. 37. Контактный телефон: 8(4112)423007, 8(4112)423112.

Источник: Якутск.рф
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