Мэрия сообщила о правилах приема заявлений в 1 класс

Администрация города Якутска сообщает об организации приема заявлений в 1 классы муниципальных общеобразовательных организаций на 2019-2020 учебный год.

Прием в первые классы на 2019-2020 учебный год электронным способом начинается с подачи заявления через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru в следующие сроки:

19 января 2019 года c 9 часов 00 минут по местному времени через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru начнут принимать заявления в 11 муниципальных общеобразовательных организациях:

МОБУ СОШ № 1

МОБУ СОШ № 5 имени Н.О. Кривошапкина

МОБУ «Городская классическая гимназия»

МАОУ «Саха политехнический лицей»

МОБУ СОШ № 16

МОБУ СОШ № 17

МОБУ «Якутская городская национальная гимназия»

МОБУ «Саха гимназия»

МОБУ СОШ № 31

10.МОБУ СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой

МОБУ «Саха-корейская СОШ»

26 января 2019 года с 9 часов 00 минут по местному времени через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru начнут принимать заявления в 32 муниципальных общеобразовательных организациях городского округа «город Якутск»:

МОБУ НПСОШ № 2

МОБУ СОШ № 3

МОБУ ООШ № 6

МОБУ СОШ № 7

МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца

МОБУ СОШ № 10 им. Д.Г. Новопашина

МОБУ СОШ № 12

МОБУ СОШ № 13

МОБУ СОШ № 15

10.МОБУ ООШ № 18

МОБУ СОШ № 19

12.МОБУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза Ф. К. Попова

13.МОБУ СОШ № 21

14.МАОУ СОШ № 23

15.МОБУ СОШ № 24 им. С.И. Климакова

16.МОБУ СОШ № 25

17.МОБУ СОШ № 26

18.МОБУ СОШ № 27

19.МОБУ СОШ № 29

20.МОБУ СОШ № 30 им. В.И. Кузьмина

21.МОБУ СОШ № 32

22.МОБУ СОШ № 35

23.МОБУ НОШ № 36 «Надежда»

24.МОБУ СОШ № 38

25.МОБУ Мархинская СОШ № 1

26.МОБУ Мархинская СОШ № 2

27.МОБУ Кангаласская СОШ им. П.С. Хромова

28.МОБУ Табагинская СОШ

29.МОБУ Тулагинская СОШ

30.МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых

31.МОБУ Маганская СОШ

32.МОБУ Национальная гимназия «Айыы кыhата».

Родители (законные представители) могут подать электронные заявления:

Самостоятельно через Интернет на сайте http://edu.e-yakutia.ru

В офисах центра «Мои документы», где специалисты помогут отправить электронное заявление.

Перед отправкой электронного заявления родители (законные представители) должны дать согласие на обработку персональной информации (поставить галочку).

Адреса Центра «Мои Документы» и его дополнительных офисов:

Центр «Мои документы» (головной офис) г. Якутск, ул. Аммосова, 18

Адреса дополнительных офисов:

ул. Винокурова, 21.

ул. Жорницкого, 30/1.

ул. Автодорожная, 44.

203 микрорайон, д. 10

ул. Лермонтова, д. 123

Для подачи заявления электронным способом:

Необходимо зарегистрироваться в портале госуслуг http://www.gosuslugi.ru (для не зарегистрированных пользователей).

Войти в личный кабинет на портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru

Выбрать муниципалитет (т.е. ГО Якутск).

Выбрать услугу Регистрация в первый класс (не путать с услугой «Запись в школу», данная услуга для приема заявлений во 2-11 классы).

Заполнить поля электронного заявления и отправить заявку. Перед отправкой электронного заявления Вы должны дать согласие на обработку персональной информации (поставить галочку).

Проверять статус своей заявки в личном кабинете.

После подачи заявления по приглашению школы в указанное время необходимо подойти с оригиналами обязательных документов в общеобразовательное учреждение. (Вам придет СМС-сообщение или каждый самотоятельно может смотреть в личном кабинете).

Внимание! Правильно укажите свой контактный номер телефона.

Обязательные документы (оригиналы):

Свидетельство о рождении ребенка

Документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей)

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Если родители (законные представители) не подали заявление через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru в январе 2019 года, с 1 февраля 2019 года они могут лично обратиться в общеобразовательную организацию с заявлением о приеме в первый класс.

ВАЖНО ЗНАТЬ! До 1 июля 2019 года прием в 1 классы осуществляется строго по регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка на закрепленной территории.

С 1 июля 2019 года муниципальные общеобразовательные организации принимают детей в 1 классы с любой территории на свободные места.

Информацию по территориальному закреплению можно найти на сайте Управления образования Окружной администрации города Якутска yaguo.ru, на сайте Окружной администрации города Якутска якутск.рф и на сайтах общеобразовательных организаций.

За консультацией по вопросам приема в первый класс родители (законные представители) могут обращаться в отдел мониторинга и качества образования МКУ «Управление образования» ГО «город Якутск» по адресу: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 205 А, контактный телефон: 8(4112)343517, 8(4112)408880. Прием граждан осуществляется по дням недели: понедельник, вторник, четверг с 14.00. до 18.00 ч.

По вопросам ошибок и сбоев в системе работы Портала родители (законные представители) могут обращаться в отдел информационного обеспечения МКУ «Управление образования» городского округа «город Якутск» по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, д. 37. Контактный телефон: 8(4112)423007, 8(4112)423112.