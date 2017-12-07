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Общество
7 декабря 2017, 11:00
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Мэрия проведет семинар по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований

Семинар для предпринимателей по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований пройдет в мэрии Якутска.

Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска приглашает предпринимателей на семинар-совещание по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требования для благополучия населения, предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в период новогодних праздников.

В семинаре примут участие представители Управления Роспотребнадзора по РС (Я), Департамента ветеринарии РС (Я), МУ МВД России «Якутское», Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску МЧС России по вопросу обеспечения безопасности населения и пожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий.

Семинар-совещание состоится 8 декабря в 11.00 часов в Большом зале Окружной администрации города Якутска.

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