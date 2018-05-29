Мэрия: Последствия урагана будут устранены в кратчайшие сроки

28 мая в 21.00 ч. первый заместитель главы города Якутска Сергей ИГНАТЕНКО провел экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросам ликвидации последствий, нанесенных ураганным ветром. Предварительно устанавливается нанесенный ущерб.

В совещании в центре Единой дежурной диспетчерской службы приняли участие начальник управления ГО и ЧС города Виталий БОБИНОВ, а также все руководители городских округов и пригородов, структурных подразделений, задействованных в работах по устранению последствий.



Сергей Игнатенко, первый заместитель главы города Якутска:

«У всех подразделений Окружной администрации, задействованных в ликвидации последствий бури, введен круглосуточный режим работы. Всем службам и управлениям даны указания. Все последствия, связанные с безопасностью, — а это упавшие ограждения, рекламные конструкции, светофоры, дорожные знаки и остановки – будут устранены за ночь. Серьезные последствия, такие как повреждения кровли, ликвидируем чуть позже».



Напомним, что сегодня после 18.00 часов порывы ветра в Якутске достигали 20 м/сек, в Магане – до 24 м/сек. По сообщению управления ГО и ЧС г. Якутска ночью ветер стихнет, но возможны порывы до 18 м/сек. Завтра днем порывы ветра могут достигать 14 м/сек.



