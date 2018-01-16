Мэрия поблагодарила полицию за службу

Айсен Николаев наградил отличившихся сотрудников городской полиции

Благодарность всему составу МУ МВД «Якутское» выразил глава г. Якутска Айсен Николаев в ходе ежегодного отчета ведомства, который прошел 15 января. Глава города подчеркнул, что Окружная администрация придает большое значение совместной работе с городской полицией и намерена и в будущем работать в тесном сотрудничестве.

По словам Айсена Николаева, население Якутска растет очень быстрыми темпами, только за минувший год оно увеличилось более чем на 4 тысячи человек. Это налагает серьёзную ответственность по поддержанию правопорядка, как на Окружную администрацию, так и на органы внутренних дел.

Глава Якутска отметил, что за последние годы в рамках муниципальной программы по профилактике правонарушений проделана серьёзная работа, которая имеет ощутимый результат. Сотрудничество ведется по нескольким направлениям, в том числе по обеспечению безопасности публичных мероприятий, дорожного движения, внедрению системы видеонаблюдения, которая призвана повысить раскрываемость преступлений. Тем не менее остается много проблем, которые еще предстоит решить. Все еще не радует статистика по правонарушениям совершенных несовершеннолетними, не всегда население довольно работой участковых.

По мнению Айсена Николаева перспективным направлением для дальнейшего сотрудничества может стать добровольческое волонтерское движение в сфере охраны правопорядка.

«Так как 2018 год объявлен Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера в России, считаю, что нужно сделать серьезные шаги в части организации добровольчества в сфере общественного порядка. Я предлагаю объединить усилия по подготовке волонтеров-дружинников», – обратился он к начальнику МУ МВД «Якутское» Николаю Кульбертинову.

В заключение глава выразил признательность сотрудникам городской полиции за службу, и вручил особо отличившимся благодарности и благодарственные письма.