Мэрия отреагировала на жалобное письмо «от мам Якутска»

В соцсетях распространяется сообщение «от мам Якутска». В нем женщины жалуются на то, что главные площади столицы превратились в аттракционы:

«Уважаемый Айсен Сергеевич! Мы не понимаем, почему две площади, пл Орджоникидзе и пл. Ленина нынче стали аттракционами для детей??? Эти горки и прокаты мини машинок не только искажают внешний вид площади, но и мешают нормальному физическому развитию наших детей.

Мы уже не можем по вечерам пройтись погулять по городу, чтобы дети уставшие целый день сидеть дома, могли побегать на площади. Каждый ребенок, увидя эти аттракционы, сразу просится то на горку, то на машинки. 5 минут езды стоит 150 рублей. Вы, наверно, как и сам родитель знаете, что этих 5 минут не достаточно и дитё просит еще и еще.

В итоге потратив N- ое количество денег мы возвращаемся домой, так и не побегав, нормально не отдохнув, да еще и в истерике домой. Все дети хотят поиграть, ведь они ничего не понимают.

А как же дети из малообеспеченных семей? Вы представляете, как они завидуют? С детства у них уже залаживается психологическая травма. Есть же специально ПКиО. Почему же и центральные площади превращать в развлекательное место? Ведь площадь, это место где люди приходят отдыхать, посидеть, полюбоваться. Дети могли бы побегать вдоволь, покататься на самокате, велосипеде. А сейчас мы туда ни ногой».

Главный архитектор Якутска Ирина Алексеева поддержала мамочек, но обратила внимание, что обращение не по адресу:

«Площадь Ленина и площадь Комсомольская относятся к ведению республики. Совершенно согласна с жителями города, что такое использование никак не красит главную площадь республики! То же самое можно сказать и о Комсомольской площади, которая дублирует функции городского парка. Важно, что мнение высказывают горожане и очень надеюсь, что правительство республики прислушается к этому.

Заняться проработкой главных республиканских общественных пространств Столицы должно Министерство архитектуры и строительного комплекса — союз архитекторов Якутии готов подключиться!».