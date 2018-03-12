Мэрия LIVE: Айсен Николаев расскажет о развитии Якутска

14 марта гостем передачи Мэрия LIVE вновь станет Айсен Николаев. На этот раз глава города в прямом эфире расскажет о развитии территории Якутска – приоритетном проекте «Формирование современной городской среды», строительстве 12 социальных объектов, ремонте дорог и инвестиционном потенциале столицы республики. У горожан также будет возможность задать Айсену Сергеевичу свои вопросы, на самые интересные из которых он ответит во время прямой трансляции.

Эфир начнется ровно в 19.00 час. в профилях городского портала One click Yakutsk в Instagram (@oneclickyakutsk) и Facebook (One click Yakutsk), а также личных аккаунтах главы города в Instagram (@nikoaev_aisen) и Facebook (https://www.facebook.com/100003250347535).

Готовый выпуск будет размещен на сайте oneclickyakutsk.ru в сервисе «Отчетность должностных лиц» (http://www.oneclickyakutsk.ru/OfficerReports.aspx) и видео-хостинге YouTube на канале «One click Yakutsk» (https://www.youtube.com/channel/UCHOPwHjp7HgInNMzicrMT3g).

Подключайтесь и задавайте свои вопросы!