Мэрия дала разъяснения по актированным дням 

26 ноября 2018 года издан приказ Управления образования Окружной администрации города Якутска «Об актированных днях в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» № 01-10/996

В целях охраны здоровья и сохранности жизни детей в экстремальных климатических условиях, соблюдения санитарно-гигиенических норм в дни сильных морозов установлены актированные дни при следующих погодных условиях:

— 1 – 5 классы при температуре — 45 С;

— 1 – 8 классы при температуре -48 С;

— 1 – 11 классы при температуре -50 С.

Актированные дни определяются на основании официальных сведений Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по состоянию на 6 часов утра местного времени. При этом актированный день устанавливается с учетом наиболее низкой температуры показателей метеостанций районов Гимеин и Авиапорт.

В дни сильных морозов руководители общеобразовательных учреждений города Якутска должны обеспечить своевременное оповещение об актированных днях классных руководителей, родителей (законных представителей) и учащихся.

Информацию об актированных днях можно получить ежедневно с 6 часов 30 минут по местному времени через средства массовой информации города Якутска: по радио ГТРК «Саха», Якутская городская информационно развлекательная сеть «Ykt.ru», Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска Якутск.рф и с 7 часов утра: по телеканалу: НВК Саха» передача «Новый день», ГТРК «Саха» Новости.

С приказом об актированных днях можно ознакомиться на сайте Управления образования г.Якутска http://yaguo.ru/

Официальные сведения о температуре воздуха предоставляет ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на сайте http://ykuthydromet.ru/