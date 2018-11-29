Мэр Якутска встретилась с жителями сгоревшего дома

Вечером, 28 ноября, в Якутске произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Пионерская, 37. Огнем повреждена квартира на первом этаже, жертвами пожара стали четверо мужчин.

Как сообщили в Управлении Строительного округа, сигнал о возгорании поступило в 20.45 ч. Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар. На время тушения жильцы дома, были временно размещены в автобусе. Во время пожара пострадали две квартиры, в одной из которых и произошло возгорание. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

«Сразу после ликвидации пожара работники управляющей компании, газовой службы приступили к восстановительным работам. К 12 часам ночи в квартиры было полностью запущено тепло. С утра электрики начали восстанавливать свет. Большинство жильцов вернулись в свои квартиры, никто не изъявил желания переехать во временное жилье. Жители двух пострадавших квартир временно разместились у родственников. Сегодня в Департаменте жилищных отношений будет решаться вопрос о предоставлении им временного жилья», — сообщил и.о. руководителя Управления Строительного округа Михаил Петров.

Вчера на месте пожара с жителями дома встретились глава города Якутска Сардана Авксентьева и специалисты Департамента жилищных отношений. Всего в 16-квартирном доме проживает более 50 человек.