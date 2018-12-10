Мэр Якутска опережает коллег ДФО в несколько раз

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за ноябрь 2018 год. Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Столица субъекта МедиаИндекс 1 0 АВКСЕНТЬЕВА Сардана Владимировна

глава города Якутск 15 305,0 2 0 КРАВЧУК Сергей Анатольевич

мэр города Хабаровск 4 964,5 3 +1 НАДСАДИН Сергей Александрович

мэр города Южно-Сахалинск 2 874,0 4 -1 ГРИШАН Юрий Федорович мэр города Магадан 1 867,0 5 +2 БРИК Андрей Петрович председатель городской думы Владивосток 1 547,0 6 +2 ШЕРСТЮК Сергей Ремович глава города Владивосток 1 379,0 7 new ГОЛКОВ Александр Михайлович мэр города-председатель городского совета Улан-Удэ 1 217,0 8 +1 СЕМЕНОВ Альберт Никандрович председатель городской думы Якутск 1 205,0 9 -4 КАЛИТА Валентина Сергеевна

мэр города Благовещенск 953,0 10 new КУЗНЕЦОВ Олег Васильевич глава администрации Чита 897,0 11 -5 КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович

мэр города Биробиджан 859,0 12 +1 СМИРНОВ Сергей Владимирович председатель городской думы Магадан 808,1 13 -2 ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич

глава города Петропавловск-Камчатский 499,0 14 new АЮШЕЕВ Александр Дарьевич глава администрации Улан-Удэ 153,0 15 -3 ЗАЙЦЕВ Владимир Николаевич председатель городской думы Южно-Сахалинск 120,0 16 -1 ВОРОЖБИТ Павел Васильевич председатель городской думы Биробиджан 98,0 17 -3 МОНАХОВА Галина Васильевна председатель городской думы Петропавловск-Камчатский 97,0 18 -2 ДАВИДЕНКО Илья Валентинович мэр города Анадырь 95,0 19 -9 САВКОВ Сергей Николаевич председатель городской думы Хабаровск 81,0 20 -3 ПОПОВ Степан Вячеславович председатель городской думы Благовещенск 27,0 21 -3 ТЮХТИЙ Виктор Анатольевич председатель совета депутатов Анадырь 13,0 22 new МИХАЛЕВ Анатолий Дмитриевич глава города-председатель городской думы Чита -502,0

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Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Сардана Авксентьева(Якутск), Сергей Кравчук (Хабаровск) и Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:

Глава города Якутск Сардана Авксентьева сообщила, что руководитель управления делами администрации Якутска после объявления электронных торгов на банкеты для мэрии на сумму свыше 1 миллиона рублей, будет уволен. Также Сардана Авксентьева заявила, что не вступала в «Единую Россию» и не планирует вступать, однако получила статус «сторонника партии».

Во время двухсторонних переговоров мэра Хабаровска Сергея Кравчука с представителями республики Дагестан стало известно, что власти Хабаровска и Махачкалы собираются подписать договор о дружбе и сотрудничестве. Также Сергей Кравчук познакомился с новым Хабаровским генконсулом Японии Масанори Фукусимой, который ранее занимал должность генконсула Японии в Санкт-Петербурге.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировал ход работ по ремонту пяти городских скверов в преддверии завершения активной фазы строительного сезона. ТакжеСергей Надсадин принял участие в публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в Южно-Сахалинске.

«Новичками» рейтинга в ДФО стали мэр города Улан-Удэ Александр Голков, глава администрации ЧитыОлег Кузнецов, глава администрации Улан-Удэ Александр Аюшеев и глава города Читы Анатолий Михалев в связи с вхождением Забайкальского края и Республики Бурятия в состав ДФО.

Отрицательное значение МедиаИндекса у главы города Читы Анатолия Михалева. СМИ сообщали, что на митинге против Анатолия Михалева один из выступавших предложил присвоить градоначальнику, возглавляющему краевой центр уже 18 лет, звание «Позорный гражданин города».

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