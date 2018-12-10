Мэр Якутска опережает коллег ДФО в несколько раз

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за ноябрь 2018 год. Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ:
|Место в рейтинге
|Перемещение за месяц
|Персона
|Столица субъекта
|МедиаИндекс
|1
|0
|АВКСЕНТЬЕВА Сардана Владимировна
глава города
|Якутск
|15 305,0
|2
|0
|КРАВЧУК Сергей Анатольевич
мэр города
|Хабаровск
|4 964,5
|3
|+1
|НАДСАДИН Сергей Александрович
мэр города
|Южно-Сахалинск
|2 874,0
|4
|-1
|ГРИШАН Юрий Федорович
мэр города
|Магадан
|1 867,0
|5
|+2
|БРИК Андрей Петрович
председатель городской думы
|Владивосток
|1 547,0
|6
|+2
|ШЕРСТЮК Сергей Ремович
глава города
|Владивосток
|1 379,0
|7
|new
|ГОЛКОВ Александр Михайлович
мэр города-председатель городского совета
|Улан-Удэ
|1 217,0
|8
|+1
|СЕМЕНОВ Альберт Никандрович
председатель городской думы
|Якутск
|1 205,0
|9
|-4
|КАЛИТА Валентина Сергеевна
мэр города
|Благовещенск
|953,0
|10
|new
|КУЗНЕЦОВ Олег Васильевич
глава администрации
|Чита
|897,0
|11
|-5
|КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович
мэр города
|Биробиджан
|859,0
|12
|+1
|СМИРНОВ Сергей Владимирович
председатель городской думы
|Магадан
|808,1
|13
|-2
|ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич
глава города
|Петропавловск-Камчатский
|499,0
|14
|new
|АЮШЕЕВ Александр Дарьевич
глава администрации
|Улан-Удэ
|153,0
|15
|-3
|ЗАЙЦЕВ Владимир Николаевич
председатель городской думы
|Южно-Сахалинск
|120,0
|16
|-1
|ВОРОЖБИТ Павел Васильевич
председатель городской думы
|Биробиджан
|98,0
|17
|-3
|МОНАХОВА Галина Васильевна
председатель городской думы
|Петропавловск-Камчатский
|97,0
|18
|-2
|ДАВИДЕНКО Илья Валентинович
мэр города
|Анадырь
|95,0
|19
|-9
|САВКОВ Сергей Николаевич
председатель городской думы
|Хабаровск
|81,0
|20
|-3
|ПОПОВ Степан Вячеславович
председатель городской думы
|Благовещенск
|27,0
|21
|-3
|ТЮХТИЙ Виктор Анатольевич
председатель совета депутатов
|Анадырь
|13,0
|22
|new
|МИХАЛЕВ Анатолий Дмитриевич
глава города-председатель городской думы
|Чита
|-502,0
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Сардана Авксентьева(Якутск), Сергей Кравчук (Хабаровск) и Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск).
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:
Глава города Якутск Сардана Авксентьева сообщила, что руководитель управления делами администрации Якутска после объявления электронных торгов на банкеты для мэрии на сумму свыше 1 миллиона рублей, будет уволен. Также Сардана Авксентьева заявила, что не вступала в «Единую Россию» и не планирует вступать, однако получила статус «сторонника партии».
Во время двухсторонних переговоров мэра Хабаровска Сергея Кравчука с представителями республики Дагестан стало известно, что власти Хабаровска и Махачкалы собираются подписать договор о дружбе и сотрудничестве. Также Сергей Кравчук познакомился с новым Хабаровским генконсулом Японии Масанори Фукусимой, который ранее занимал должность генконсула Японии в Санкт-Петербурге.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировал ход работ по ремонту пяти городских скверов в преддверии завершения активной фазы строительного сезона. ТакжеСергей Надсадин принял участие в публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в Южно-Сахалинске.
«Новичками» рейтинга в ДФО стали мэр города Улан-Удэ Александр Голков, глава администрации ЧитыОлег Кузнецов, глава администрации Улан-Удэ Александр Аюшеев и глава города Читы Анатолий Михалев в связи с вхождением Забайкальского края и Республики Бурятия в состав ДФО.
Отрицательное значение МедиаИндекса у главы города Читы Анатолия Михалева. СМИ сообщали, что на митинге против Анатолия Михалева один из выступавших предложил присвоить градоначальнику, возглавляющему краевой центр уже 18 лет, звание «Позорный гражданин города».
Методика:
- В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 47 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: ноябрь 2018 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 07.12.2018.