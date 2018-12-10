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10 декабря 2018, 19:39
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Мэр Якутска опережает коллег ДФО в несколько раз

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за ноябрь 2018 год.  Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Столица субъекта МедиаИндекс
1 0 АВКСЕНТЬЕВА Сардана Владимировна
глава города		 Якутск 15 305,0
2 0 КРАВЧУК Сергей Анатольевич
мэр города		 Хабаровск 4 964,5
3 +1 НАДСАДИН Сергей Александрович
мэр города		 Южно-Сахалинск 2 874,0
4 -1 ГРИШАН Юрий Федорович

мэр города

 Магадан 1 867,0
5 +2 БРИК Андрей Петрович

председатель городской думы

 Владивосток 1 547,0
6 +2 ШЕРСТЮК Сергей Ремович

глава города

 Владивосток 1 379,0
7 new ГОЛКОВ Александр Михайлович

мэр города-председатель городского совета

 Улан-Удэ 1 217,0
8 +1 СЕМЕНОВ Альберт Никандрович

председатель городской думы

 Якутск 1 205,0
9 -4 КАЛИТА Валентина Сергеевна
мэр города		 Благовещенск 953,0
10 new КУЗНЕЦОВ Олег Васильевич

глава администрации

 Чита 897,0
11 -5 КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович
мэр города		 Биробиджан 859,0
12 +1 СМИРНОВ Сергей Владимирович

председатель городской думы

 Магадан 808,1
13 -2 ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич
глава города		 Петропавловск-Камчатский 499,0
14 new АЮШЕЕВ Александр Дарьевич

глава администрации

 Улан-Удэ 153,0
15 -3 ЗАЙЦЕВ Владимир Николаевич

председатель городской думы

 Южно-Сахалинск 120,0
16 -1 ВОРОЖБИТ Павел Васильевич

председатель городской думы

 Биробиджан 98,0
17 -3 МОНАХОВА Галина Васильевна

председатель городской думы

 Петропавловск-Камчатский 97,0
18 -2 ДАВИДЕНКО Илья Валентинович

мэр города

 Анадырь 95,0
19 -9 САВКОВ Сергей Николаевич

председатель городской думы

 Хабаровск 81,0
20 -3 ПОПОВ Степан Вячеславович

председатель городской думы

 Благовещенск 27,0
21 -3 ТЮХТИЙ Виктор Анатольевич

председатель совета депутатов

 Анадырь 13,0
22 new МИХАЛЕВ Анатолий Дмитриевич

глава города-председатель городской думы

 Чита -502,0

 

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Сардана Авксентьева(Якутск), Сергей Кравчук (Хабаровск) и Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:

Глава города Якутск Сардана Авксентьева сообщила, что руководитель управления делами администрации Якутска после объявления электронных торгов на банкеты для мэрии на сумму свыше 1 миллиона рублей, будет уволен. Также Сардана Авксентьева заявила, что не вступала в «Единую Россию» и не планирует вступать, однако получила статус «сторонника партии».

Во время двухсторонних переговоров мэра Хабаровска Сергея Кравчука с представителями республики Дагестан стало известно, что власти Хабаровска и Махачкалы собираются подписать договор о дружбе и сотрудничестве. Также Сергей Кравчук познакомился с новым Хабаровским генконсулом Японии Масанори Фукусимой, который ранее занимал должность генконсула Японии в Санкт-Петербурге.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировал ход работ по ремонту пяти городских скверов в преддверии завершения активной фазы строительного сезона. ТакжеСергей Надсадин принял участие в публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в Южно-Сахалинске.

«Новичками» рейтинга в ДФО стали мэр города Улан-Удэ Александр Голков, глава администрации ЧитыОлег Кузнецов, глава администрации Улан-Удэ Александр Аюшеев и глава города Читы Анатолий Михалев в связи с вхождением Забайкальского края и Республики Бурятия в состав ДФО.

Отрицательное значение МедиаИндекса у главы города Читы Анатолия Михалева. СМИ сообщали, что на митинге против Анатолия Михалева один из выступавших предложил присвоить градоначальнику, возглавляющему краевой центр уже 18 лет, звание «Позорный гражданин города».

Методика:

  1. В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга.
  2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 47 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  3. Период исследования: ноябрь 2018 года.
  4. Данные для рейтинга рассчитаны 07.12.2018.

Источник: http://www.mlg.ru/
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