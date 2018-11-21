Мэр Якутска о конкурсе «Спасите мой двор»

В понедельник, 19 ноября, глава города Сардана Авксентьева дала ряд поручений по итогам еженедельной общегородской планерки. В частности, она указала руководителям управ, структурных подразделений мэрии, муниципальных предприятий отрасли ЖКХ на необходимость усиления контроля за работой управляющих компаний. Вторая важная задача, которую озвучила Сардана Владимировна, это принятие проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг. в первом чтении. Сессия гордумы, напомним, должна пройти в среду 21 ноября.

После отчетов руководителей структурных подразделений и предприятий жилищно-коммунальной отрасли глава города поручила им, совместно со Управлением государственного строительного и жилищного надзора республики провести плановую работу с со всеми управляющими компаниями, на работу которых часто жалуются жильцы.

На прошлой неделе мэр города по приглашению жителей Гагаринского округа приняла участие в собрании собственников дома по ул. Можайского, 17/3, также посетила дом по адресу Курнатовского, 1/3. Сардана Владимировна рассказала об увиденном и прозвучавших мнениях горожан.

Речь в частности идет о части повышения качества текущего обслуживания жилищного фонда, уборки от мусора прилегающих территорий, подъездов жилых домов, содержания санитарных точек.

«УК – это наемная компания, которая должна качественно поставлять услуги, за которые платит население», — подытожила мэр.

Главы управ также получили поручение реагировать на фотографии, которые поступают от горожан на фотоконкурс «Спасите мой двор», проводимый на сайте Sakhalife.ru.

«Как увидите на фото знакомый двор или территорию в пределах вашего округа, считайте это как руководство к действию – ликвидировать свалку», — сказала Сардана Владимировна.

На прошлой неделе в Сайсарском округе прошел рейд по выявлению лже-кафе, отметила Сардана Авксентьева и поручила другим управам последовать примеру, для того, чтобы иметь на руках актуальную информацию по таким заведениям, доставляющим неудобства жителям города. Как уже было озвучено, подготовлены различные образцы заявлений для граждан по жалобам в правоохранительные и надзорные органы. После согласования они будут размещены на официальном сайте города для скачивания.

В этом же контексте можно рассматривать и поручение заместителю мэра по финансам и экономике Михаилу Воробьеву предусмотреть в бюджете средства на финансирование муниципальной программы по профилактике правонарушений. Напомним, на прошлой неделе глава города встретилась с начальником столичной полиции Николаем Кульбертиновым: обсудили в том числе вопросы сотрудничества Якутска и правоохранительных органов в вопросах обеспечения безопасности горожан. Как сообщалось ранее, решением министра внутренних дел Владимира Прокопенко будет возобновлена работа городского отдела полиции №4.

Антонида Корякина, руководитель Управления культуры и духовного развития проинформировала о завершающем этапе подготовки к фестивалю «Зима начинается с Якутии». По всем запланированным мероприятиям ведется совместная работа с профильными министерствами и ведомствами, структурными подразделениями окружной администрации и предприятиями города. Уже в ближайшие выходные стартует чемпионат мира по мас-рестлингу, а также пройдет торжественное открытие международного фестиваля снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии».

Заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Степанова сообщила о предстоящем присвоении имен известных якутян трем школам столицы. На прошлой неделе прошло заседание комиссии на которой принято решение о присвоении имён Антонины Гаврильевны и Николая Константиновича Чиряевых Якутской городской национальной гимназии. Кроме того, комиссия поддержала присвоение имени М.П. Обутовой-Эверстовой центру культуры и досуга «Туhулгэ» села Тулагино, имени В.И. Малышкина – средней школе №23.

Департамент экономики проинформировал о работе над актуализацией стратегии социально-экономического развития Якутска до 2032 года. Все департаменты сдали свои предложения и будут пересматривать свои ключевые индикаторы, сказала руководитель департамента Татьяна Корякина. На прошедшей неделе проведено совещание с ЯПАК по пригородным тарифам, а до конца наступившей недели должны быть сформулированы предложения и предоставлены расчеты по введению единого тарифа на пригородных маршрутах.

На планерке Сардана Авксентьева сообщила об объявлении нового конкурса на замещение вакантной должности руководителя Управления сельского хозяйства города. Согласно распоряжению главы, кандидатуры будут в том числе рассматриваться с учетом мнения экспертного сообщества – фермерами и руководителями сельхозпредприятий. Напомним, ранее объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей глав управ Строительного, Центрального, Промышленного округов и села Табага. Также продолжается прием заявок на должность руководителя муниципального сельхозпредприятия «Багарах».

Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов рассказал о работе постоянных комиссии по подготовке к рассмотрению проекта бюджета на прошлой неделе. Альберт Никандрович обратился к руководителям профильных департаментов окружной администрации с просьбой учесть озвученные депутатами предложения и замечания при дальнейшей работе над бюджетом города. Проект бюджета в первом чтении будет рассмотрен на сессии ЯГД 21 ноября. А 23 ноября состоится правительственный час в Ил Тумэне по вопросам реализации положений республиканского закона о статусе столицы республики в части финансирования столичных функций и указа главы республики о социально-экономическом развитии Якутска.

В заключительном слове глава города подчеркнула, что главный вопрос текущей повестки – рассмотрение и принятие бюджета города на следующий год.

«Бюджет действительно сложный, есть существенная оптимизация по многим статьям и это вызывает вопросы у общественности и депутатов. Вместе с тем у города появились новые серьезные финансовые обязательства по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы, строительству дорог и социальных объектов по ГЧП», — сказала Сардана Авксентьева.

Для того чтобы активизировать работу по увеличению доходной части бюджета глава города поручила рассмотреть вопрос о создании в структуре администрации отдела по работе с неналоговым поступлениями, принять меры по повышению эффективности работы муниципальных предприятий, а также усилить администрирование и сбор налогов, поступающих в казну города. Вся экономия от оптимизации, все дополнительные доходы, экономия от торгов в течение 2019 года должны направляться на сферу ЖКХ и благоустройства, заключила мэр.