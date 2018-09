Мэр Якутска на отдыхе

View this post on Instagram

Сегодня, впервые после выборной кампании, появилась возможность собраться вместе со штабом и поблагодарить ребят за хорошую командную работу. Каждый из них внес свой вклад, чтобы завоевать доверие наших горожан, и я им за это признательна. Мы провели конкурсы домашних блюд, пожарили шашлыки, поиграли в различные подвижные игры, словом постарались выжать из этого осеннего, но солнечного дня максимум. С понедельника, после официальной церемонии вступления в должность, начинается наша работа во благо городского округа и его жителей.