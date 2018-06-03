Мэр Харбина Сунь Чжэ поздравил Айсена Николаева с назначением врио главы Якутии

Мэр Народного правительства города Харбина Сунь Чжэ от имени Народного правительства города Хэйхэ, жителей города Харбина и от себя лично поздравил Айсена Николаева с назначением на должность временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия).

Сунь Чжэ отметил, что за последние шесть лет под руководством Айсена Николаева город Якутск добился значительных успехов. Прежде всего мэр Харбина указал на достижения в сфере экономики. «После Вашего избрания в 2012 году главой города Якутска торгово-экономические обмены между нашими городами получили новое развитие, укрепляются обмены и сотрудничество в области образования, туризма и культуры. Меняется облик города, в обществе есть стабильность и гармония, люди живут в условиях мира и процветания, работая и добиваясь больших успехов в деле процветания и развития Республики Саха (Якутия)», – добавил он.

Мэр Харбина сказал, что сейчас город Якутск из числа российских городов является одним из самых дружественных городов для Харбина. «В прошлом году состоялось одно из самых знаменательных событий в истории наших городов – 10-летие установления побратимских отношений», – напомнил он.

Сунь Чжэ подчеркнул, что Айсен Николаев является давним и хороших другом города Харбина и выразил уверенность, что под руководством Айсена Сергеевича отношения между Харбином и Якутском будут укрепляться и развиваться.

Мэр Харбина выразил готовность работать дальше для процветания двухстороннего сотрудничества и пожелал Айсену Николаеву крепкого здоровья, успешной работы и новых достижений на новой ответственной должности, процветания и стабильности Республике Саха (Якутия), счастья и благополучия всем жителям Якутии.