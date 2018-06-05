Мэр города Хэйхэ поздравил Айсена Николаева

Мэр Народного правительства города Хэйхэ Се Балоу засвидетельствовал своё уважение Правительству Республики Саха (Якутия) и лично Айсену Николаеву, направив в его адрес письмо со словами поздравлений в связи с назначением.

«Рад был узнать, что 28 мая 2018 года Вы были назначены на должность временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия). Это славная миссия и большая ответственность», – отметил мэр, обращаясь Айсену Николаеву.

Се Балоу выразил надежду, что в условиях всестороннего развития китайско-российского стратегического сотрудничества дружба между Хэйхэ и Республикой Саха (Якутия) будет крепнуть, взаимодействие – углубляться и развиваться на взаимной основе.