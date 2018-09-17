Мэр Авксентьева решила судьбу платы в автобусах

Плата за проезд на автобусах в Якутске при наличном расчете понизится на 2 рубля. Об этом заявила Сардана АВКСЕНТЬЕВА сразу после своей инаугурации на встрече с журналистами. Соответствующее распоряжение будет подписано новым мэром завтра, 18 сентября.

Ранее она заявляла, что необходимо снизить плату за проезд в автобусах Якутска и хотя бы вернуться к предыдущему тарифу. Напомним, что с 1 июля стоимость разовой поездки в автобусе в Якутске выросла с 25 до 30 руб. при оплате наличными. Проезд за безналичный расчет по транспортной карте или карте «Спутник» составляет 23 рубля.

При оплате транспортной картой за 60 поездок оптом, стоимость составляет всего 16 рублей.

Таким образом, новая власть не сможет вернуться к прежнему тарифу – 25 рублей, но снизит существующий до 28 рублей за поездку при оплате наличными.

Далее Сардана Владимировна заявила, что сокращает пост первого заместителя мэра. До сих пор их было два. Стало быть, сейчас остается один заммэра, и уже известно, что им станет предприниматель Владимир ФЕДОРОВ, с которым был заключен предвыборный союз. Владимир Юрьевич будет курировать сельское хозяйство. Финансово-экономический блок будет курировать работу с предпринимателями.

Так же Сардана Авксетьева обещала сократить количество советников мэра.

Вкратце, такие нововведения от вступившего в должность мэра Якутска.

Новый мэр о проезде в автобусах:

Мэр Авксентьева о словах Айсена Николаева: