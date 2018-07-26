Менеджер-полиглот привлечен в команду Айсена Николаева

Александр Игоревич КОНДРАШИН назначен руководителем ГБУ «Агентсво инвестиционного развития Республики Саха (Якутия). Об этом сообщил в своем твиттере врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ.

Напомним, что данное агентство давно обезглавлено с уходом Алексея ЗАГОРЕНКО. Надо полагать, понадобилось время, чтобы привлечь первоклассные кадры.

Новый руководитель привлечен из-за пределов республики. SakhaLife выяснил, в чем его плюсы.

ОБРАЗОВАНИЕ

Московский университет им. М.В. Ломоносова, факультет госуправления.

Диплом «Модели транспнациональной экономической экспансииРоссии, США, Китаяи Франции» на кафедре мировой экономики и внешнеэкономической деятельности под руководством В.Л. ИНОЗЕМЦЕВА.

Ученая степень «Специалист в области менеджмента».

Народный университет Китая

Китайский язык и культура, грант правительства КНР.

Высшая школа экономики

Магистратура «Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии», неоконченное высшее, бесплатное отделение.

Университет Джорджа Вашингтона

Магистратура «Разработка и оценка государственных программ» со специализацией «Привлечение инвестиций», грант Фулбрайта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Институт Конфуция МГУ

Китайский язык

Французский университетский колледж МГУ

Французский язык

Японский центр МГУ

Японский язык

Культурный центр Султана Кабуса (Султаната Оман)

Арабский язык

ОПЫТ РАБОТЫ

До сих пор Александр Кондрашин работал в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта представителем в Китае, руководителем ближневосточного направления.

До этого работал в Ассоциации независимых директоров аналитиком в области корпоративного управления.

Еще раньше преподавал английский и китайский языки. Трудовую деятельность начал в ИД «Коммерсант» стажером отдела внешней политики.

НАВЫКИ И ИНТЕРЕСЫ

Технические: Анализ данных при помощи различных статистических программ, анализ финансовой отчетности, составление финансовых моделей.

Языковые: Синхронный переводчик английского, китайского и французского языков, свободное владение испанским и португальским, пассивное владение арабским, итальянским, немецким, японским языками.

Интересы: чтение (1-2 книги в неделю), авторство книги о способах ускорения экономического роста в развивающихся странах, классическая музыка.